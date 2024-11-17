15 самых креативных свадеб последнего времени

Только представьте: вы нашли того самого человека, с которым хотите провести всю жизнь, нарожать детей и завести кучу собак. И вот вы стоите вдвоем в окружении самых близких и родных людей, смотрите в глаза своему суженому и отвечаете на главный вопрос: «Да».



Похоже на обычный романтический фильм, которые мы видели тысячу раз, поэтому они так приелись.