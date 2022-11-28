Идеи праздничного освещения частного дома и двора

Совсем скоро самый главный праздник в году. Уже сейчас необходимо продумать стильное и яркое, праздничное оформление своего двора и частного дома. В статье вы найдете оригинальные варианты, которые смогут повысить ваше новогоднее настроение.



Уличные светильники своими руками

Лазерный проектор

Светильник в виде звезд

Гирлянда по контуру дома

Гирлянда «падающий дождь»

Фонари с лампочками

Большие световые шары

Елочные снежинки

Фонарики изо льда

Гирлянда – сетка

Осветите дорожку

Сказочная беседка

При желании любое украшение своего двора можно сделать своими руками. При помощи обычных банок и лампочек получился очень креативная гирлянда.Чтобы создать подходящую атмосферу, можно купить лазерный проектор, который позволяет спроецировать любой рисунок на большую площадь.Интересную гирлянду в виде звездочки можно разместить как дома, так и во дворе. Звезды отлично украсят ваши деревья или забор.Чтобы ваш дом было видно издалека, можно по контуру всего строения пустить обычные лампочки или разноцветные гирлянды.Эффектная гирлянда создаст праздничный и романтический вид любого двора или сада. Лучше всего их размещать на деревьях или вокруг беседки.Чтобы уличные фонари выглядели намного эффектнее, можно в них вместо привычных лампочек положить разноцветные гирлянды.Шикарные шарики с радужными гирляндами и другими световыми эффектами создадут иллюзию сказки в любом зимнем саду.Снежинки могут быть не только из бумаги, но и из ёлочных веток. Такая крупная снежинка выглядит очень интересно, когда падает снег. Если разместить ее дома, то к красоте добавится еще и приятный аромат.Если у вас есть немного времени, то сделайте изо льда небольшие емкости, куда можно поставить свечки. Важно то, что такой подсвечник полностью обезопасит вас от пожара.Такой светящиеся сеткой можно украсить растения или украсить потолок веранды. С гирляндой праздник будет для вас более ярким и волшебным.Новый год справляют ночью, чтобы гулять во дворе и не запнуться, стоит также осветить дорожку. Сделать это можно при помощи уличных фонариков или яркой гирлянды.В новогоднюю ночь стоит выйти на улицу и полюбоваться фейерверками. Для этого украсьте свою беседку разноцветными лампочками, которые осветят вам место для наблюдения.Праздничное настроение нужно создавать самостоятельно. В этом вам помогут наши советы, к которым нужно готовиться уже сейчас, чтобы все успеть.