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Идеи праздничного освещения частного дома и двора

Совсем скоро самый главный праздник в году. Уже сейчас необходимо продумать стильное и яркое, праздничное оформление своего двора и частного дома. В статье вы найдете оригинальные варианты, которые смогут повысить ваше новогоднее настроение.

Уличные светильники своими руками



При желании любое украшение своего двора можно сделать своими руками. При помощи обычных банок и лампочек получился очень креативная гирлянда.

Идеи праздничного освещения частного дома и двора

Лазерный проектор



Чтобы создать подходящую атмосферу, можно купить лазерный проектор, который позволяет спроецировать любой рисунок на большую площадь.

Идеи праздничного освещения частного дома и двора

Светильник в виде звезд



Интересную гирлянду в виде звездочки можно разместить как дома, так и во дворе. Звезды отлично украсят ваши деревья или забор.

Идеи праздничного освещения частного дома и двора

Гирлянда по контуру дома



Чтобы ваш дом было видно издалека, можно по контуру всего строения пустить обычные лампочки или разноцветные гирлянды.
Идеи праздничного освещения частного дома и двора

Гирлянда «падающий дождь»



Эффектная гирлянда создаст праздничный и романтический вид любого двора или сада. Лучше всего их размещать на деревьях или вокруг беседки.

Идеи праздничного освещения частного дома и двора

Фонари с лампочками



Чтобы уличные фонари выглядели намного эффектнее, можно в них вместо привычных лампочек положить разноцветные гирлянды.

Идеи праздничного освещения частного дома и двора

Большие световые шары



Шикарные шарики с радужными гирляндами и другими световыми эффектами создадут иллюзию сказки в любом зимнем саду.


Идеи праздничного освещения частного дома и двора

Елочные снежинки



Снежинки могут быть не только из бумаги, но и из ёлочных веток. Такая крупная снежинка выглядит очень интересно, когда падает снег. Если разместить ее дома, то к красоте добавится еще и приятный аромат.

Идеи праздничного освещения частного дома и двора

Фонарики изо льда



Если у вас есть немного времени, то сделайте изо льда небольшие емкости, куда можно поставить свечки. Важно то, что такой подсвечник полностью обезопасит вас от пожара.

Идеи праздничного освещения частного дома и двора

Гирлянда – сетка



Такой светящиеся сеткой можно украсить растения или украсить потолок веранды. С гирляндой праздник будет для вас более ярким и волшебным.

Идеи праздничного освещения частного дома и двора

Осветите дорожку



Новый год справляют ночью, чтобы гулять во дворе и не запнуться, стоит также осветить дорожку. Сделать это можно при помощи уличных фонариков или яркой гирлянды.

Идеи праздничного освещения частного дома и двора

Сказочная беседка



В новогоднюю ночь стоит выйти на улицу и полюбоваться фейерверками. Для этого украсьте свою беседку разноцветными лампочками, которые осветят вам место для наблюдения.

Идеи праздничного освещения частного дома и двора

Праздничное настроение нужно создавать самостоятельно. В этом вам помогут наши советы, к которым нужно готовиться уже сейчас, чтобы все успеть.
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