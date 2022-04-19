17 крутейших предметов мебели и элементов декора в индустриальном стиле

Элементы индустриального стиля в интерьере.
Интерьер в индустриальном стиле – выбор не для всех. Дизайнеры называют его самым откровенным и даже обнажённым, ведь главное в этом направлении – показать всё, что обычно скрыто. На виду остаётся всё: арматура, трубы, стены без отделки, проводка, и даже ржавчина не закрашивается. Ещё один важным момент – старые вещи не выбрасывают, а создают из них оригинальные предметы интерьера.
1. Табличка с номером
Табличка с номером квартиры.
Оригинальная табличка с номером квартиры, которую можно сделать из деревянной доски и гвоздей.
2. Светильник
Забавный светильник.
Креативный светильник в индустриальном стиле, сделанный из металлических водопроводных труб.
3. Вешалка для полотенец
Вешалка-полка в ванную.
Стильная вешалка-полочка из дерева и металла.
4. Вешалка для одежды
Функциональная вешалка с полками.
Вешалка с полками в промышленном стиле, которая может заменить громоздкий шкаф.
5. Часы
Часы ручной работы.
Уникальные часы, которые можно смастерить из велосипедных запчастей.
6. Настольная лампа
Торшер.
Чудесный торшер из труб в индустриальном стиле.
7. Кровать
Спальное место.
Оригинальное спальное место, которое выходит за рамки обыкновенной кровати.
8. Декор стены
Кирпичная стена с граффити.
Кирпичная стена с граффити поможет освежить интерьер и внести в него нотки современного стиля.
9. Столик
Небольшой столик.
Деревянный стол в индустриальном стиле с ножничным подъемником.
10. Панно
Металлическое панно.
Брутальное настенное украшение из листа металла.
11. Стулья
Дизайнерские стулья.
Фантастические стулья из металла выглядят стильно и лаконично.
12. Книжная полка
Угловая книжная полка.
Креативная книжная полка в промышленном стиле из металлических труб.
13. Шкаф
Платяной шкаф.
Металлический платяной шкаф в промышленном стиле станет настоящей изюминкой интерьера.
14. Винный стеллаж
Настенный винный стеллаж.
Необычный винный стеллаж, который можно сделать из дерева и остатков металлических труб.
15. Душевая кабинка
Душевая кабинка.
Современная душевая кабинка, сделанная из стекла и металла.
16. Кресло
Комфортабельное кресло.
Роскошное кресло в промышленном стиле из металла и кожи.
17. Письменный стол
Рабочий стол.
Ультрасовременный рабочий стол из бетона.
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии