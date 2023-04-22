10 сериалов с красивым визуальным рядом для тех, кто любит «кино для глаз»

Современный кинематограф радует разнообразием выпускаемых ежегодно сериалов. От них зрители, как правило, ждут наличия увлекательного сюжета, но не менее важной для многих является красивая картинка. И в этом случае на первый план выходит завораживающий визуальный ряд. В нашем сегодняшнем обзоре собраны сериалы, в которых каждый кадр – настоящий шедевр.
«Молодой Папа», 2016 год, Италия, Франция, Испания, Великобритания, США
Кадр из сериала «Молодой Папа» . / Фото: www.kinopoisk.ru
Действие сериала разворачивается в Ватикане, однако ни один кадр там не был снят, так как Ватикан категорически отказался сотрудничать с кинематографистами, решившими рассказать историю Ленни Белардо, избранного Папой Римским Пием XIII. Создатели картины воссоздавали локации на киностудии Чинечитта, и в ленте зритель увидит копию Сикстинской капеллы и папской библиотеки, которые снимались с разных ракурсов. Даже начальные титры доставят визуалам истинное удовольствие, ибо фоном для них служат известные полотна, иконы и фрески.
«Шерлок», 2010 год, Великобритания, США
Кадр из сериала «Шерлок» . / Фото: www.kinopoisk.ru
В этом сериале на самом деле прекрасно всё: нестандартный сюжет, актёрский состав и, конечно, удивительный визуальный ряд. Внимание главного героя в исполнении Бенедикта Камбербэтча к деталям диктовало особое отношение к картинке, создаваемой на экране. Именно поэтому каждый предмет в кадре глубоко символичен и несёт свой особый смысл. Смотреть на экран и пытаться разгадывать загадки вместе с Шерлоком, расставляя акценты на едва уловимых тонах и крохотных намёках, это высшее наслаждение для истинных киногурманов.
«Аббатство Даунтон», 2010 – 2015 годы, Великобритания
Кадр из сериала «Аббатство Даунтон» . / Фото: www.kinopoisk.ru
Все события сериала разворачиваются вокруг вопроса наследства после гибели единственного наследника мужского пола, к которому должен был перейти титул графа. Съёмки велись в замке Хайклер, построенном ещё в начале XVII века. Но не только замок служит прекрасным фоном, кажется, каждая локация, выбранная кинематографистами, годится для того, чтобы написать картину.
«Рассказ служанки», 2017 год – настоящее время, США
Кадр из сериала «Рассказ служанки» . / Фото: www.kinopoisk.ru
Сериал невозможно назвать лёгким. Он заставляет сопереживать и сочувствовать героям и одновременно восхищаться невероятным визуальным рядом. Здесь всё подчиняется общей атмосфере, а страшные ритуалы выстроены настолько эстетично, что просто невозможно оторвать от них взгляд, одновременно ужасаясь и восхищаясь.
«Безумцы», 2007 – 2015 годы, США
Кадр из сериала «Безумцы» . / Фото: www.kinopoisk.ru
Телемир вымышленного рекламного агентства, расположенного в самом центре Манхэттена, погружает зрителя в эпоху 1960-х. В результате у создателей сериала получилась очень стильная и исторически достоверная картинка из жизни Нью-Йорка той поры, где все детали соответствуют духу времени, и даже самый дотошный зритель не найдёт ни единого предмета, выпадающего из контекста. Остаётся только гадать, как кинематографистам удалось ни разу не ошибиться, создавая свои сцены.
«Карточный домик», 2013 – 2018 годы, США
Кадр из сериала «Карточный домик» . / Фото: www.kinopoisk.ru
Невозможно себе представить, но съёмки сериала велись на специально арендованном складе площадью порядка 28 тысяч квадратных метров, где были созданы локации Овального кабинета, дома Андервуда, здания конгресса, офисы представителей государства, канцелярия губернатора и роскошные номера отелей. Передвижение на автомобилях при этом снималось на зелёном фоне в помещении, служившем раньше холодильником для меховых вещей. А картинка в результате получилась невероятно стильная. Впрочем, разве могло быть по-другому в фильме, повествующем об обратной стороне большой политики?
«Легион», 2017 – 2019 годы, США
Кадр из сериала «Легион» . / Фото: www.kinopoisk.ru
Фантастические боевики далеко не всегда могут похвастаться красотой кадров, но «Легион» к ним не относится. Его визуальный ряд не только красив, но ещё и интересен. Вся картинка сфокусирована на человеческой душе, а потому зритель может увидеть эффектные трюки, перемежающиеся постановками в стиле немого кино, музыкальными сценами и яркими воспоминаниями.
«Эйфория», 2019 год, США
Кадр из сериала «Эйфория» . / Фото: www.kinopoisk.ru
Сериал, посвящённый проблемам подростков, способен удивить весьма нестандартными художественными решениями. Описать словами этот невероятный калейдоскоп событий, грёз, трагедий и танцев почти невозможно. Это надо смотреть, восхищаться и удивляться тому, как всё же удалось кинематографистам собрать воедино столь необычный и разноплановый визуальный ряд.
«Мир Дикого Запада», 2016 год – настоящее время, США
Кадр из сериала «Мир Дикого Запада» . / Фото: www.kinopoisk.ru
Сериал напоминает собой пазл, старательно собранный из тысяч частей, каждый следующий кусочек которого является продолжением предыдущего, а на выходе получается невероятно красивая и стильная картинка. Место событий – футуристический парк развлечений, населённый роботами-андроидами и погружающий посетителей в атмосферу Дикого Запада.
«Подпольная империя», 2010 – 2014 годы, США
Кадр из сериала «Подпольная империя» . / Фото: www.kinopoisk.ru
Этот сериал стоит посмотреть всем любителям ретро и гангстерского кино и получить от его красоты и стиля свою порцию визуального удовольствия. Атлантик-сити эпохи сухого закона и гангстеров был воссоздан в Бруклине до мельчайших деталей. Режиссёр Мартин Скорсезе признался в том, что ему уютно в 1920-х годах, видимо, именно поэтому он постарался и зрителям передать всю свою любовь к той эпохе.
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