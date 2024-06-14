9 типов соседей, которые есть, наверное, у каждого!

Кто они, эти люди, что сверлят, пилят, хлопают дверями, топочут как слоны, поют по ночам — эти, с позволения сказать, соседи?.. Как они выглядят? Почему они это делают? Может, у них есть какой-то план?



Публикуем честные факты в картинка о соседях. Вот они, знакомьтесь!









































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