Затерянный Непал
Деревня Окре, Нувакот, Непал, 1984
Я фотографирую Непал с тех пор, как прибыл сюда в 1975 году как волонтер «Корпуса мира». В 1980-ых я путешествовал по стране пешком с фотоаппаратом на штативе. На фотографиях, которые я сделал в этот период, можно увидеть деревни и сельскую жизнь, не менявшуюся веками. С тех пор Непал начал меняться – под воздействием 30-летней иностранной помощи развивающимся странам; благодаря переводу средств от миллионов непальцев, живущих за границей – в Южной Азии, на Ближнем Востоке и за его пределами; в результате строительства новых дорог в горах; после гражданской войны 1996-2000 гг.; и, наконец, в результате разрушительных землетрясений 25 апреля и 12 мая 2015 года.
Во время землетрясений погибло почти 9000 непальцев, еще 25 000 получили травмы. Сотни тысяч до сих пор живут во временных лагерях. ООН предполагает, что хотя 10% населения Непала – это около трех миллионов человек – отчаянно нуждаются в таких стандартных ресурсах, как еда, кров и медицинская помощь, непальское правительство не предприняло никаких действий, чтобы получить и грамотно использовать 4.1 миллиард долларов, пожертвованный другими странами и международными агентствами.
Весь июнь и июль я наблюдал смену времен года в Непале – от палящего солнца предмуссонного периода до ливней, исправно ливших каждую ночь и неожиданно выпадавших днем. Но даже тогда было заметно, что страна восстанавливается. Школы вновь начали открываться, а в Катманду и другие города приехали группы молодежи, чтобы работать – сносить разрушенные здания за 7-10 долларов в день.
Следующие фотографии как бы объединены в две группы: первая была сделана в 1980-ых, вторая – после землетрясений; на этих кадрах можно увидеть, что было потеряно в угоду времени и природным катастрофам, и как же невероятно сложно будет восстановить Непал.
Поселок Таре, Нувакот, Непал, 1976 г.
Носильщик из этнической группы тамангов (живущей высоко в горах Непала) во время перекура в чайной лавке в поселке Таре во время муссонного ливня. До появления здесь шоссе в 1980-ых Таре находился в самом центре пути между Трисули и Дхунче в районе Расува, к северу от Катманду, и все товары приходилось переносить вручную – на спинах носильщиков. Этот район серьезно пострадал от оползней, вызванных землетрясением, и последовавшего за ним затопления после ливней. Дорогу к северу от районов Нувакот и Расува, проходившую через Таре, часто размывало оползнями, так что она частенько была закрыта. Сейчас этому носильщику, наверное, под 80, и его внуки не помнят, как выглядел этот район Непала до появления шоссе.
Поселок Ярса, Расува, Непал, 1984 год
Шаман Шинь Чор Таманг на крыльце своего дома, где он живет со своей семьей и работает целителем и экзорцистом. На этом фото он демонстрирует свои шаманские колокольчики и барабан. С помощью барабанного ритма, колокольчиков и танца он входит в состояние транса, чтобы иметь возможность исцелять и изгонять злых духов. Поселок Ярса, который сильно разросся за 10 лет после 1984 года, был полностью уничтожен первым землетрясением.
Тундикхел, Катманду, Непал, 1989 год
Цирюльники ждут клиентов в утреннем зимнем тумане на открытом поле Тундикхел в центре Катманду. По легенде, Тундикхел было игровой площадкой богов; сейчас это поле используется для торговли, военных парадов, политических митингов и даже рок-концертов. Сразу же после землетрясения Тундикхел превратился в быстрорастущий палаточный лагерь, куда стекались жители Катманду – подальше от своих полуразрушенных домов, нестабильных и все еще опасных во время многочисленных повторных толчков, которые продолжались несколько недель после первого землетрясения.
Гаруда на площади Дурбар, Катманду, Непал, 1985 год
Статуя Гаруда 1689 года на фото 1985 года. Гаруда – ездовая птица бога Вишну с телом человека и крыльями орла – преклоняется в гордом молчании перед храмом Кастхамандап на площади Дурбар в Катманду ранним зимним утром во время неварского Нового года. Оригинальный храм Кастхамандап, якобы построенный из одного большого дерева в 12-ом веке, а затем посвященный Лаксми Нарсингх Мала, который правил страной с 1621 по 1641 гг., был одной из крупнейших и самых заметных пагод в Непале и тезкой Катманду. Храм рассыпался, как карточный домик во время первого землетрясения 25 апреля 2015 года.
Бунгамати, долина Катманду, Непал, 2015 г.
Бабу Каджи Сарки стоит на развалинах своего дома, где он родился 65 лет назад, в деревне Бунгамати, расположенной в юго-западном регионе долины Катманду – территории, на которой находится 7 объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, среди которых: площадь Дурбар в Катманду, буддийские храмы Сваямбунатх и Боднатх и индуистские храмовые комплексы Пашупатинатх и Чангу Нараян. Бабу жил в этом доме со своей женой, сыном и четырьмя внуками. Хотя семья выжила, все их вещи и еда были погребены под обломками, и они были вынуждены переехать во временное убежище.
Бунгамати, долина Катманду, Непал, 2015 год
В Бунгамати эта неварка (представительница коренного населения долины Катманду – неварцев) и ее муж потеряли все – на месте, где стоял их дом, остался только след из обломков. Они разобрали большую часть обломков и пытаются построить безопасное временное жилище, потому что скоро у них должен родиться первенец.
Площадь Дурбар, Катманду, Непал, 2015 год
Каменный фундамент и кирпичная кладка – вот все, что осталось от храма Трайлока Мохан Нараян (завершен в 1680 году) на площади Дурбар в Катманду. Слева – ступенчатое основание храма Майю-деваль (завершен в 1690 году), тоже уничтоженного землетрясением. Эти два храма были важнейшими деталями площади Дурбар – объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО и главного места общественной и культурной жизни в центре Катманду. Огромные кучи треснувших структурных и декоративных деревянных элементов трех разрушенных храмов на площади Дурбар сложили у их оснований; пешеходы и транспорт лавируют между развалинами.
Базар Чарикот, Долакха, Непал, 2015 год
Молодежь проходит по главной улице базара Чарикот – правительственного района Долакха, что к востоку от Катманду. Чарикот находится на горном хребте с открывающимися с него потрясающими видами, но его расположение было самым опасным во время землетрясений, каждое из которых имело свою ось движения, что и привело к столь серьезным разрушениям. Чарикот – популярное место отдыха для иностранных туристов и гостей Непала, ведь здесь с горы Гаури-Санкар (высота 7134 м) открываются неописуемой красоты виды. Несмотря на то, что большинство высоких зданий пострадали от землетрясений, в городе уже успели открыться многие магазины и правительственные офисы.
Долина Катманду, Непал, 2015 год
На дороге к храму Боднатх люди живут в лагере временного проживания в палатках из брезента, наспех возведенных на большом пустом месте неподалеку от дорогого отеля Kathmandu Hyatt Regency. По всему горному району Горкха – к северу и востоку от столицы – дома большей части жителей были разрушены или признаны небезопасными для жилья. Из многих тысяч лишившихся крова жителей, которые решили искать убежище в Катманду, тысячи прожили весь сезон дождей в этом лагере рядом с Hyatt Regency.
Найя-Базар, Катманду, Непал, 2015 год
В относительно новом городском районе Найя-Базар в Катманду, молодые люди орудуют отбойными молотками и кувалдами, пытаясь сбить бетон с арматуры. Кирпичи и куски арматуры перерабатываются. Двадцать лет строительного бума изменили облик Катманду из традиционных черепичных крыш и пагод до бетонных высоток. Землетрясения затормозили строительство, и многие строители теперь зарабатывают, наоборот, сносом зданий. Одним из самых распространенных приемов является проделывание дыр в полу зданий, чтобы обломки провалились через них на нижние уровни. Работа опасная, так как сооружения, пошатнувшиеся во время землетрясения, с каждым разом становятся все опаснее во время процесса деконструкции.
Найя-Базар, Катманду, Непал, 2015 год
Строители и рабочие во время утреннего перерыва. Эти четверо приехали в Катманду в поисках работы после землетрясения. Они живут в здании, которое сами же и сносят с восемью другими коллегами из поселков юго-восточного района Удаяпур. Этим рабочим, каких несколько тысяч по всему Катманду и в других пострадавших районах, платят владельцы домов, которые они сносят. Их количество, скорее всего, увеличится, так как фонды были разблокированы, и теперь Непал входит в долгую стадию перестройки и восстановления.
Кевин Бубриски
©</a>
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материаловПодписаться
Свежие комментарии