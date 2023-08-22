Школьные лузеры: над кем из голливудских звезд издевались в школе

Травля и издевательства, к сожалению, обычное дело в школах. При чем, неважно какая это страна, насколько богатый район, частная школа или обычная. Задиры всегда найдут себе жертву. И сложно поверить, что некоторые знаменитости, которые сегодня гордо улыбаются на красных дорожках и толкают речи для полного зала зрителей, когда-то сильно страдали из-за издевательств в школе. Расскажем о селебрити, которые были жертвами буллинга.
Роберт Паттинсон
Роберт Патинсон
Один из самых популярных молодых голливудских актеров Роберт Паттинсон на полную катушку испытал на себе все прелести школьных издевательств. И причиной тому было его желание стать актером.
Актер поделился воспоминаниями в одном из интервью.
Сердцеед и талантливый представитель «новой волны Голливуда» Роберт Паттинсон испытывал на себе издевательства в школе из-за желания играть в кино.
По словам самого артиста, его били множество раз. Но он всегда считал, что не провоцировал нападения. Паттинсон рассказал, что ему нравилось вести себя как актер, и по этой причине многие люди хотели ударить.
С хейтом Паттинсону пришлось столкнуться снова, когда он уже стал всемирноизвестным. После выхода первой части «Сумерек» он очень надолго стал заложником своего образа загадочного вампира.
Чтобы доказать всем на что он горазд как актер, Паттинсон начал сниматься в малобюджетных лентах, пробуя разные амплуа и в итоге его ждал успех и признание.
Многие были убеждены, что на большее он просто не способен. И до сих пор даже после выхода «Бэтмена» и еще целого ряда кассовых кинолент некоторые люди так и воспринимают Роберта как странного вампира.
Леди Гага
Леди Гага
Певица и актриса, которая уже собрала все возможные награды, даже «Оскар», тоже сильно страдала от издевательств в школьные годы. И об этом она откровенно рассказала журналистам.
Поп-звезда написала множество песен о свободе, любви к себе и борьбе с обществом. Тема буллинга и эмоционального насилия для Леди Гаги крайне важны — в старших классах над ней часто издевались одноклассники.
По словам певицы, предметом буллинга была ее внешность. Особенно сильно ее дразнили за большой нос. Как это часто бывает с жертвами издевательств, обидчики придирались ко всему: к смеху, макияжу и даже манере пения. Леди Гага говорит, что даже не хотела ходить в школу, так как чувствовала себя ничтожеством.
Но даже такие кошмарные школьные годы не сломили Стефани, наоборот, этот отрицательный опыт в итоге помог ей в работе. Когда Леди Гага готовилась к работе над картиной «Звезда родилась», она вспоминала о своей внутренней борьбе во время учебы в школе.
Леди Гага рассказала, что несмотря ни на что она всегда верила в себя. И на самой заре своей карьеры он мечтала по-крупному и совсем не заботилась о проблемах.
Дженнифер Лоуренс
Дженнифер Лоуренс
Дженнифер Лоуренс, прославившаяся на весь мир благодаря саге «Голодные игры» и супергеройскими фильмами о мутантах «Люди Икс» известна в Голливуде своей прямолинейностью и простотой. Актриса всегда говорит, что приходит в голову, не боится показывать свои эмоции. Эти качества ценны во взрослом возрасте, а вот в детстве от них могут быть сплошные проблемы.
Дженнифер не понаслышке знает, что такое издевательства в школе. Она часто страдала от этого со стороны своих одноклассниц. Жестче всего было именно в начальной школе.
Актриса рассказала, что когда была меленькой, ей часто приходилось менять школу. И порой девочки были очень злыми. Легче стало уже полегче, но один случай актрисе особенно запомнился. Одна девочка попросила ее раздать приглашения на День рождения, на которое саму Джен демонстративно не пригласили. Но она не растерялась, и попросту их выкинула.
Джастин Тимберлейк
Джастин Тимберлейк
Тимберлейк начал свою карьеру певца совсем юным, участвую в проекте «Клуб Микки-Мауса». И кто бы мог подумать, что паренек, который с детства делает все, чтобы стать звездой, будет изгоем в школе. Со сверстниками у него никак не получалось наладить отношения.
Джастин поделился, что никогда не был крутым парнем в школе. Наоборот, его считали странным и фриковатым. И это его самооценке баллов уж точно не добавляло.
Но Джастину повезло, что возвращаясь домой, он всегда получал нужную поддержку. По его словам, мама научила его, что быть другим – хорошо, ведь это значит, что тебе под силу что-то изменить.
Джессика Альба
Джессика Альба
Кто бы мог подумать, что одна из самых желанных и привлекательных женщин мира Джессика Альба тоже столкнулась с издевательствами в школе. Ей очень не повезло с одноклассниками, они ее запугивали и девочке даже приходилось приходить на уроки с папой.
Актриса рассказывала, что отец часто ее провожал, потому что на нее нападали. Альбе приходилось обедать в кабинете медсестры. Ее не только дразнили, но еще и били. До сих пор Джессика так и не может понять, почему к ней так относились. Скорее всего, над ней издевались, потому что ее семья была небогатой, родители не могли позволить ей дорогие красивые вещи. Ну и расовый предлог тоже отметать не стоит.
Кристиан Бэйл
Кристиан Бэйл
Бесстрашный Бэтмен из картин Нолана, актер Кристиан Бэйл понял, что видит себя в актерской стезе в раннем возрасте. Особенно его интересовал театр. Когда Кристиану было 10, он снялся в своей первой рекламе.
Но такая ранняя звездность Бэйла совсем не понравилась его одноклассникам. Вероятно, дело было в обычной зависти. Других детей бесило, что он хочет стать актером. Его одноклассники не просто дразнили его, доходило дело до физического насилия.
В одном из интервью актер рассказал, что не может назвать школьные времена своими лучшими годами. Другие дети били его кулаками и ногами, издевались. Кристиан считает, что это был первый его жизненный урок, который показал, как твой успех влияет на других людей. И если ты будешь выделять, тебя будут доставать, скорее всего.
Том Холланд
Том Холланд
Один из самых любимых актеров молодого поколения, Том Холланд, - чистое обаяние. Такой человек может быть душой каждой компании, но его одноклассники так не думали. В школе Том был жертвой булинга, и очень от этого пострадал.
Холланд не только хороший актер, но и блестящий танцор. Уже в 12 лет он играл главную роль в лондонском показе мюзикла «Билли Эллиот». И как раз за свой талант он и поплатился, буду школьником. Такие активные занятия танцами его сверстникам не нравились настолько, что из-за этого его начали травить.
О своих непростых школьных годах Том рассказал в одном из интервью. По его словам, он стал жертвой издевательств со стороны других школьников, доходило дело и до побоев. Но никто не смог ударить его или обидеть настолько сильно, чтобы он перехотел добиваться успеха.
Джессика Честейн
Джессика Честейн
Оскароносная актриса Джессика Честейн – мечта многих мужчин. Она невероятно красива и потрясающе талантлива. Но и ей в детстве пришлось несладко в школе.
По словам актрисы, каждый день в школе она слышала о том, что уродлива, что никто не хочет с ней дружить. Жестокие дети говорили ей ужасные вещи. И все потому что Джессика отличалась от других детей.
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