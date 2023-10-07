1919-1982 годы: главное — не смотреть вниз, или Ходоки по крыльям самолетов

Прошло совсем немного времени после исторического первого полета братьев Райт, как люди стали пытаться устраивать смертельные трюки на самолетах. Первым известным случаем ходьбы по крыльям аэроплана во время полета была практическая демонстрация поперечной устойчивости конкретной модели.



Пилоту армии США Ормере Локлиру во время службы нравилось ходить по крыльям самолета для его настройки и корректировки. Решив заработать на своей страсти к риску, он вскоре начал прибыльную карьеру пилота-трюкача в «Летающем цирке Локлира». После этого Локлир переехал в Голливуд, где снялся в фильме «Большое воздушное ограбление». Однако в 1920 году он погиб в авиационной катастрофе во время съемок второго фильма.



Угроза смерти, бывшая постоянной спутницей «вингволкеров», или ходоков по крыльям, вызывала неизменный интерес зрителей. Особую популярность летающие цирки, где мужчины и женщины поражали толпу рискованными трюками, приобрели в 20-х и 30-х годах XX века.



Золотой век ходоков по крыльям закончился перед началом Второй мировой войны, но пилоты и сегодня продолжают выполнять подобные трюки на восстановленных старинных бипланах.







1925 год. Иван Ангер и Глэдис Рой играют в теннис на крыльях биплана.







1919 год. Ричард Шиндлер показывает трюк.







1920 год. Вингволкер стоит на одной ноге на биплане Curtiss во время полета над Нью-Джерси.







1920 год. Двое вингволкеров на биплане.







1922 год. Известный вингволкер Лилиан Бойер под крылом биплана.







1922 год.







1 февраля 1926 года. Глэдис Энгл балансирует наверху биплана.







29 марта 1924 года. Глэдис Рой прогуливается по крыльям биплана Curtiss JN-4 «Дженни» над Лос-Анджелесом с завязанными глазами.







1927 год. Ричард Шиндлер показывает трюк на самолете, пилотируемом Ричардом Перлиа.







13 мая 1930 года. Билли Бомар и Ува Киммей из «Летающего цирка Говарда» прогуливаются по биплану над штатом Нью-Йорк.







Декабрь 1962 года. Хуанита Джовер наверху биплана Tiger Moth своего бойфренда Льюиса Бенджамина.







22 мая 1968 года. Джеки Чизмен на крыльях биплана Tiger Moth в авиаклубе «Уикомб», Бакингемшир, Англия.







22 мая 1968 года. Мойра Бойд на крыле биплана Tiger Moth в авиаклубе «Уикомб».







1 сентября 1971 года. Джон Казьян поднимается на крыло самолета Stearman Trainer, летящего над Ниагарским водопадом.







31 августа 1982 года. Кэрол Линн наверху биплана, пилотируемого ее мужем над Торонто.



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