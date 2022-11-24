5 самых впечатляющих космических аварий

С момента запуска на орбиту первого спутника в 1957 году человек основательно засорил околоземное пространство. Вокруг планеты крутится более 20 000 рукотворных объектов размером минимум с бейсбольный мяч. При скорости свыше 28 000 км/ч нет ничего странного, что столкновения происходят довольно часто. Хотя это не единственная причина космических аварий.



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