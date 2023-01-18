13 любопытных фактов о еде, которые вас точно удивят

На самом деле каждый день сулит множество тайн и загадок, а мы даже не догадываемся об этом. Вот, например, продукты, которые оказываются на нашем столе ежедневно. Вы даже не представляете, сколько всего не знаете о них.
Перец чили
Цвет перца влияет только на вкус, но не на остроту. А вот на его размер стоит обратить внимание — чем меньше перец, тем он острее.
Бананы
Наверняка вам покажется это странным, но комаров привлекают люди, которые недавно съели банан. Мы можем только догадываться, чем же комарам может так нравиться этот фрукт.
Авокадо
Авокадо — очень капризный и непредсказуемый продукт.
Еще кое-что об авокадо
Никогда, слышите, никогда не давайте авокадо птицам, даже если они голосом человечьим попросят. Для них это яд.
Гравитация и вода
У гравитации, оказывается, есть чувство юмора, особенно когда очень хочется пить. Как с этим бороться? Никак, смиритесь.
Красители
Из-за химических красителей в еде у детей появляется гиперактивность. Особенно от красных или желтых.
Кофе
Кофейные зерна на самом деле не совсем зерна — скорее ягоды. И правильно говорить «ягоды кофейного дерева».
Чай
Пейте только свежезаваренный чай. У японцев даже есть поговорка на этот счет: «Вчерашний чай хуже змеи». Холодный чай раздражает стенки желудка, а китайцы сравнивают его с ядом.
Мед
Мед не имеет срока годности. Самый древний горшок с медом был найден в 1922 году Говардом Картером в гробнице египетского фараона Тутанхамона. Ученые изучили его и признали пригодным для еды.
Сыр камамбер
Камамбер следует есть как можно ближе к дате истечения срока годности, но никак не после нее.
Яйца
Если положить яйцо в воду и оно всплывет, то его есть уже нельзя, оно испорчено.
Шоколад
Если съесть маленький кусочек темного шоколада перед едой, это насытит кровь глюкозой. Поэтому даже если вы были очень голодны, вы не съедите лишнего и вовремя почувствуете насыщение.
Главный секрет еды
Ночью еда всегда вкуснее. Всегда.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)
Свежие комментарии