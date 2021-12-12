Загадочные случаи исчезновения самолетов

Таинственные исчезновения происходят не только на земле. Историй о том, как пропали воздушные суда, так никогда и не коснувшись посадочной полосы, — немало. «Спокойной ночи, MH370»…



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