10 лайфхаков, как сохранить овощи и фрукты свежими как можно дольше

Мамы во всём мире единогласно правы: овощи кушать надо. Особенно, в хмурое межсезонье и холодную зиму. Авитаминоз – это вам не ОРВИ, больничный к нему не полагается. Жаль только, что с окончанием сентября цены на овощи и фрукты начинают расти, как на дрожжах.

И в наших же интересах сохранить купленный источник витаминов свежим, как можно дольше. А не тратить деньги впустую помогут вот эти 10 изобретательных лайфхаков.

Храните все овощи и фрукты вместе в нижем отделении холодильника? Так дело не пойдёт. Далеко не все источники витаминов хорошо уживаются между собой. А некоторые их них и вовсе слишком привередливы. Поэтому, если свежий салат не входит в ваше меню на сегодня, попробуйте вот эти маленькие хитрости. Они помогут сохранить овощи и фрукты свежими гораздо дольше.

1.Положите бумажную салфетку в пакет с салатом

Простая салфетка продлит жизнь салату.

Желательно, что бы пакет был с застёжкой зип-локом. Салфетка будет абсорбировать влагу, которую выделяют листья, что и сохранит салат свежим надолго.

2.Не разделяйте бананы

Не любите коричневые бананы? Тогда не разделяйте их.

Если только не собираетесь скушать всю связку здесь и сейчас. Наоборот, обмотайте черенок кусочком фольги или пластика.

3.Чтобы картошка не старела, положите к ней яблоко

Тем самым вы спасете их от перезревания.

«Молодильные яблочки» для картошки.

Лучший способ хранить картошку – это в бумажном пакете и с одним-двумя яблоками за компанию. Хитрость в том, что яблоки выделяют этилен, газ, который сохраняет корнеплоды свежими и твёрдыми. Вот вам и эликсир вечной молодости. Жаль, только для картофеля.

4.Но храните яблоки подальше от остальных овощей и фруктов

Обязательно храните яблоки в отдельном пакете.

Что хорошо для картошки, то скорая смерть для остальных. Это мы об этилене. Газ, выделяемый яблоками, заставит другие плоды дозревать куда быстрее. И, как результат, скорее портиться. А потому обязательно изолируйте конфликтный фрукт в отдельный пакет. И всё обойдётся мирно.

5.Уксус сохранит ягоды от плесени

«Ванная» из воды и уксуса – секрет правильного хранения ягод.

Поскольку ягоды относятся к числу самых сочных обитателей холодильника, то их враг номер один – это плесень. Так что прежде, чем отправлять покупку в холодильник, устройте ей большую стирку: замочите ягоды в растворе из 1 части уксуса и 3 частей воды. Одной минуты будет достаточно. После промойте водой и тщательно высушите. Эта процедура убьёт споры и бактерии, провоцирующие плесень.

6.Фольга для сельдерея

Оказывается, сельдерей дольше живёт в фольге.

В пластиковом пакете сельдерей живёт максимум неделю. Но если заменить его фольгой, то срок хранения запросто увеличится втрое.

7.Букет из пряных трав

Ароматный букет для кухни.

Все любят хорошее отношение. Даже травы. Укроп, петрушка и другие пряности будут чувствовать себя гораздо лучше, если относится к ним, как букету цветов. Говоря проще, хранить в стакане или небольшой бутылке с прохладной водой. Это сохранит их свежими, а заодно и кухню украсит.

8.А ещё их можно заморозить

Куда вкуснее сухих приправ.

Измельчите петрушку или укроп, положите в формочки для льда, налейте туда же оливкового масла и заморозьте. Теперь у вас есть отличные свежие специи, которые дополнят любое блюдо.

9.Бумага для хранения грибов…

Бумага сохранит грибы свежими.

…гораздо лучше пластика, так как она впитывает лишнюю влагу. А если грибы слегка подсохли, то просто положите их в миску с прохладной водой на пару минут. И они снова станут сочными, как только что из леса.

10.Не все овощи и фрукты следует хранить в холодильнике

Зачем занимать драгоценное место в холодильнике?

Например, помидорам, луку и картошке такая роскошь ни к чему. Они проживут куда дольше в тёмном, слегка прохладном и, главное, сухом месте.

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