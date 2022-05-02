15 самых дорогих шоколадных конфет в мире, которые покорят эстетов, гурманов и миллионеров

Шоколадные конфеты «Petit Richart».
Шоколад был известен ещё ацтекам. Они употребляли его в качестве напитка, смешивая со специями. В XVI шоколад попал в Европу, и в него начали добавлять сахар. С тех пор, что только не делали из шоколада, а порой он приобретал самые причудливые формы. Есть среди изделий из шоколада и настоящие шедевры. В этом обзоре речь пойдёт именно о них – о самых дорогих шоколадных конфетах в мире.
1. «La Madeline au Truffe»
Шоколадные конфеты «La Madeline au Truffe».
La Madeline au Truffe - шоколадный трюфель стоимостью 250 долларов. Он изготовлен из темного шоколада и трюфельного масла Valrhona (а также обычного сахара, сливок и ванили). Трюфельное масло делают из французских трюфелей Перигор, которые стоят до 1000 долларов за фунт. Каждая конфета La Madeline au Truffle изготавливается по заказу, причем процесс занимает до двух недель.
2. «Vosges»
Шоколадные конфеты «Vosges».
Шоколадные конфеты Vosges стоимостью $ 69 за фунт, отличаются уникальными вкусовыми сочетаниями. К числу самых популярных относятся шоколад и бекон или кокос, а также индийский карри с молочным шоколадом.
3. «Richten's Intense Valentine Gourmet Chocolates»
Шоколадные конфеты «Richten's Intense Valentine Gourmet Chocolates».
Richten's Intense Valentine Gourmet Chocolates - $ 77 за коробку из 49 конфет. Настоящее разочарование здесь в том, что конфет 49, а не 50, поскольку они действительно великолепные. Конфеты имеют семь причудливых вкусов - цветочный, пряный, цитрусовый, бальзам, жареный, фруктовый или травяной.
4. «Amendei's Prendime»
Шоколадные конфеты «Amendei's Prendime».
Конфеты Amendei's Prendime сделаны в Тоскане первой в мире женщиной-мастером шоколада, Сесилией Тессери. Стоят они «всего» 55 долларов за коробку.
5. «Pierre Marcolini»
Шоколадные конфеты «Pierre Marcolini».
Пьер Марколини - перфекционист, и поэтому он контролирует каждый нюанс процесса изготовления шоколада, который носит его имя, внося коррективы, как он считает нужным. Средняя стоимость шоколада Pierre Marcolini составляет $ 102 за фунт.
6. «Pierre Marcolini»
Шоколадные конфеты «Pierre Marcolini».
Тем, кому посчастливилось посетить Walt Disney World, стоит зайти в Disney Springs. Там есть небольшой магазин под названием The Ganachery, и их маленькие конфеты производятся прямо в этом магазине из лучших ингредиентов. Обойдется это, правда, недешево – стоимость каждой конфетки начинается с $ 3.
7. «Hershey`s»
Шоколадные конфеты «Hershey`s».
Если кто-то не может отличить шоколадные конфеты от шоколадок Hershey's, ему не стоит переживать. Hershey`s выпустила конфету за $ 50 весом 2 килограмма.
8. «Mr. chocolate»
Шоколадные конфеты «Mr. chocolate».
Знаменитый кондитер Жак Торрес заработал себе прозвище «Мистер шоколад» в течение своей карьеры, поэтому неудивительно, что у него есть своя линия шоколадных конфет. Коробка из 50 конфет стоит $ 75. Он также продает шоколадные печенья по $ 18 долларов за упаковку (6 штук).
9. «Le Chocolat Box»
Шоколадные конфеты «Le Chocolat Box».
Учитывая, что Le Chocolat Box стоит более 1 миллиона долларов, можно подумать, что он является самым высококачественным шоколадом в мире. Однако, это коробка больше, чем просто конфеты. В основном это ювелирные изделия от Simon Jewelers, упакованные в коробку с очень качественным шоколадом.
10. «Wispa Gold Wrapped Chocolate»
Шоколадные конфеты «Wispa Gold Wrapped Chocolate».
Wispa Gold Wrapped Chocolate – это шоколадка от Cadbury. Но основная ценность здесь на в самом шоколаде, а в съедобной золотой обертке, из-за которой цена шоколадки составляет целых $ 1 628 USD.
11. «Aficionado's Chocolates от House of Grauer»
Шоколадные конфеты «Aficionado's Collection Chocolates от House of Grauer».
Шоколадные конфеты Aficionado's Chocolates от House of Grauer. Сделаны в точности в виде сигар, и более того – даже пахнут как сигары. Стоят они $ 275 за коробку.
12. «Debauve & Gallais»
Шоколадные конфеты «Debauve & Gallais».
Основанная в 1800 году и назначенная официальным поставщиком Королевского французского двора в 1918 году, компания Debauve & Gallais знает, как делать хороший шоколад. Их шоколад по-прежнему производится с использованием самых лучших ингредиентов со всего мира без консервантов или искусственных красителей. Стоят же такие сладости около $ 94 за фунт.
13. «Harrods»
Шоколадные конфеты «Harrods».
В 2008 году элитный универмаг Harrods и ливанский кондитер по имени Патчи объединились, чтобы сделать шоколадные конфеты с кристаллами Сваровски. Конфеты были упакованы в шелк из Китая и Индии и стоили $ 10 000.
14. «Frrrozen Haute Chocolate от Serendipity 3»
Шоколадные конфеты «Frrrozen Haute Chocolate от Serendipity 3».
Возможно, одними из самых известных шоколадных конфет всех времен является Frrrozen Haute Chocolate от Serendipity 3. В основном это горячий шоколад с использованием 28 экзотических и редких видов какао-бобов, золотых листьев и трюфелей. Кроме того, блюдо изготовлено из золота и бриллиантов; ложка сделана из золота; и у основания блюда есть браслет из золота и бриллианта, обернутый вокруг него. Закончив лакомиться необычным блюдом стоимостью $ 25 000, браслет и золотую ложку можно забрать домой.
15. «DeLafée»
Шоколадные конфеты ««DeLafee»».
Компания Gold Chocolate Box кладет в каждую коробку конфет DeLafée золотую медаль швейцарского национального банка, которые чеканились между 1910 и 1920 годами. Кроме того, каждая из 8 конфет в коробке вручную завернута в золотой лист. Стоит такая коробка конфет $ 330.
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