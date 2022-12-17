Масштабные реформы Японии в XIX веке
Император Мэйдзи – правитель Японии в период 1867-1912 гг.
Сегодня Япония считается одним из самых развитых государств в мире. А всего 150 лет назад страна Восходящего Солнца была аграрной окраиной, изолированной от всякого влияния извне. Ситуацию в корне сумел переломать император Мэйдзи. Он не только сменил кимоно на европейский военный мундир, но и превратил Японию в мощную державу.
Снимок японского императора Мэйдзи. | Фото: cdnimg.rg.ru.
В середине XIX века Япония представляла собой плачевное зрелище. Состоящая из 250 феодальных областей, отсталая в технологическом плане, изолированная от внешнего мира – казалось, что страна застыла в состоянии тысячелетней давности. Все изменилось с началом правления императора Мэйдзи.
Наследник престола родился 3 ноября 1852 года. Юный Муцухито носил титул принца, хоть его мать Есико была всего-навсего наложницей. Дело в том, что все остальные сыновья императора умерли в раннем детстве, поэтому Муцухито готовили к роли правителя страны и «живого бога на земле». Когда молодой Муцухито стал императором, он избрал путь под названием «Мэйдзи», что означает «Просвещенное правление» (в Японии принято называть монархов не прижизненными именами, а по девизу правления).
Молодой император Мэйдзи в церемониальных одеждах, 1872 год. | Фото: ru.wikipedia.org.
На то время императоры Японии фактически не занимались государственными делами. В их обязанности входило проведение ритуалов, направленных на процветание страны и защиты ее от неурожая и прочих бедствий. До середины XIX века императоры почти никогда не покидали дворец Госё в Киото. Исключение составляли только пожары во дворце или же смерть правителя.
Последний сегун Японии Есинобу Токугава. | Фото: esacademic.com.
В действительности управляли страной военачальники-феодалы, называвшиеся сёгунами. К моменту рождения Муцухито во главе государства был сёгун Токугава из династии, правившей с XVII века.
В 1840-е-1860-е гг. западные страны начали выходить на рынки Китая, Кореи, Японии. Островная страна долго не желала устанавливать торговые отношения с иностранцами, но все-таки ей пришлось подчиниться. Против американского и европейского флота японцы мало что могли сделать. Начало торговых отношений было положено, но вместо прогресса в стране стала ухудшаться экономика. Росло недовольство правлением сёгуната Токугава.
Молодой император Мэйдзи. | Фото: ru.wikipedia.org.
В 1867 году после очередного повышения налогов сёгуном в Киото недовольная аристократия стала готовить мятеж. Восставшие делали акцент на том, что пора «возвращаться к истокам», т. е. к единоличному правлению императора. Один из придворных писал: «На небесах не может быть двух солнц. На земле не может быть двух монархов. Ни одна страна не может выжить, если правительственные указы не исходят из одного источника. Поэтому я желаю, чтобы мы, действуя решительно, уничтожили сёгунат». Лидером переворота, получившего название Реставрация, стал Мэйдзи.
Заседание японского парламента в 1890 году. | Фото: ru.wikipedia.org.
За время правления императора Мэйдзи страна Восходящего солнца из аграрной страны превратилась мощную державу. Реальная власть сосредоточилась в руках императора, нескольких аристократов и бывших самураев. Были проведены реформы во всех отраслях страны. Улучшилась система образования, развивалась торговля с Европой и Америкой, создавались новая армия и флот по немецкому и британскому образцам.
Семья императора Мэйдзи. | Фото: memory.loc.gov.
Реформы проводились повсеместно, не обошли они и императора лично. Мэйдзи должен был своим видом демонстрировать перемены. Если в прежние годы он носил только традиционные одеяния, стягивал волосы в пучок и чернил зубы, то после 1873 года внешний облик императора в корне изменился. Он переоделся в европейский военный мундир, сделал короткую стрижку, отрастил усы. Постепенно придворные также сменили свое облачение.
Все японские императоры считались потомками древних божеств, поэтому простым людям смотреть на них запрещалось. Считалось, что можно ослепнуть от внутреннего благодатного света, излучаемого правителем. Мэйдзи стал первым правителем, который позволил написать два своих портрета и сделать фотографии. Более того, он появлялся на публичных церемониях.
Японский император Мэйдзи в 1890 году. | Фото: de.academic.ru.
Когда император Мэйдзи умер, его похороны превратились в многомиллионную процессию людей, желавших в последний раз увидеть своего правителя. Этот факт стал первым в истории Японии, потому что с прежними императорами дело обстояло иначе. Раньше об их кончине становилось известно через несколько недель после реальной смерти, а на похоронах присутствовали только несколько приближенных лиц.
После смерти императора Мэйдзи в 1912 году в газете New York Times появилась статья, освещавшая это событие. В конце было написано: «Контраст между тем, что шло впереди похоронной повозки, и тем, что шло позади неё, был действительно поразительным. Перед ней шла старая Япония, за ней — новая Япония».
Император Мэйдзи перед своими подданными. | Фото: aboutjapan.japansociety.org.
Несмотря на всю свою прогрессивность, японцы бережно относятся к традициям. В стране Восходящего солнца к действующему императору Акихито до сих пор относятся как к живому Богу.
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