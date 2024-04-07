6 достопримечательностей, с которыми человечество вот-вот попрощается

1. Мертвое море (Израиль, Палестина, Иордания)

Мертвое море может скоро исчезнуть. /Фото: agrocollege-75.ru

Скоро соль полностью выйдет из-под воды. /Фото: tfmarket.ru

2. Чан-Чан, Перу

Уникальный архитектурный комплекс доколумбового периода. /Фото: tabor.ru

Часть сохранившейся стены Чан-Чан. /Фото: wikiрedia.org

Сегодня уникальный памятник на грани исчезновения. /Фото: peru.com

3. Большой Барьерный риф, Австралия

Красивейший подводный пейзаж может скоро исчезнуть. /Фото: puteshestvovat.com

Уже сегодня Большой барьерный риф попросту гибнет. /Фото: racurs.ua

4. Великая китайская стена, Китай

Уникальный памятник древности под угрозой полного разрушения. /Фото: wermac.org

С каждым годом стена рушится все сильнее. /Фото: thearchitect.pro

Туристы и местные жители не оставляют памятнику шансов на сохранение. /Фото: ria.ru

5. Уплисцихе, Грузия

Уникальный памятник, история заселения которого составляет почти три тысячи лет. /Фото: lonelyplanet.com

Одной из туристических жемчужин Грузии, увы, осталось недолго. /Фото: experience.tripster.ru

6. Венеция, Италия

Город на воде вскоре будет этой водой и побежден. /Фото: volynnews.com

С каждым годом вода поднимается все выше. /Фото: tripadvisor.com, ndlnoticias.com