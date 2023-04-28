Плюсы и минусы использования золы в огороде

Древесная зола — это доступное, а часто даже бесплатное удобрение для растений. Однако оно подходит далеко не во всех случаях. Чуть ниже вы узнаете, какие растения любят золу, а какие попросту погибнут при её использовании.







Прежде всего, следует помнить, что зола обладает щелочными свойствами. Это значит, что перед её использованием на своём участке нужно узнать уровень кислотности почвы. Если почва уже щелочная, то дополнительное внесение золы не пойдёт на пользу. Золу следует применять в слабо-кислых и кислых почвах.







Отсюда вытекает и следующее логичное правило: золу нельзя вносить под те растения, которые любят кислую почву. К ним относятся, например, большинство хвойных, а также голубика, калина, рябина, жимолость, гортензия и т. д. Золу обычно используют в качестве подкормки, поскольку в ней много калия. Если вам нужно восполнить недостаток этого элемента для растений, которые любят кислую почву, то в данном случае лучше, вместо золы, воспользоваться сульфатом калия.







Золу хорошо вносить весной, под перекопку. После этого можно высаживать растения — почва будет обогащена. Ориентировочно вносится 1 ведро на 3-4 кв. м. (тонкий слой золы). Также золу можно использовать просто как подкормку: для этого 1 стакан золы разводится в ведре воды (10-12 л). Хорошо размешайте и пролейте под корень растения. Зола не только вносит дополнительные элементы в почву, но ещё и разрыхляет её. Золу больше всего любят томаты, капуста, перцы — их можно подкармливать золой без опасений (если почва кислая или слабо-кислая).

Читать далее →