5 роковых древнегреческих красавиц: Почему почти всё интересное о них — выдумка

Таис Афинская

Таис глазами художника Джошуа Рейнольдса.

Найдите на оргии Таис. Картина Густаво Симони.

Сапфо Лесбосская

Сапфо и подруги на картине Френсиса Джоунса.

Сапфо и Алкей на картине Лоуренса Альма-Тадемы.

Родопис

На самом деле древним египтянам сюжет поиска по туфельке и в голову бы не пришёл.

Царица Клеопатра

Картина Фредерика Бридгмана.

Елена Прекрасная

Елену Прекрасную похитили впервые в десять лет, но неудачно, её отбили родственники. А вот Парису помогала богиня , так что у него всё получилось.