5 героев знаменитых мультфильмов, которые существовали на самом деле

Сказочная атмосфера нарисованных анимационных миров всегда кажется выдуманной. Однако есть некоторые мультики, которые основаны на реальных событиях. Чаще всего это героические истории, и создатели фильмов в них примерно пытаются пересказать настоящие события, но порой фантазия заводит мультипликаторов очень далеко от реальности.
Покахонтас
Дочь вождя племени индейцев, которая спасла от смерти английского капитана и была представлена затем ко двору, действительно жила в начале XVII века. Странное на взгляд европейцев имя – это прозвище, которое девушке дал ее отец, оно переводится как «маленькая баловница, проказница». Покахонтас было всего 12 лет, когда она прикрыла своим телом «белого пришельца из-за моря» и сумела спасти его от разгневанных соплеменников. Рассказ о чудесном избавлении от смерти известен по рассказу самого Джона Смита. Историки, правда, не исключают, что таким образом девочка по велению отца выполнила древний ритуал «казни и спасения» - так индейцы пытались внушить белым переселенцам уважение к себе.
Кадр из м/ф «Покахонтас»
Избранником индейской принцессы затем стал другой мужчина, поселенец Джон Ральф, и так как подробности этого любовного треугольника на самом деле не известны, в многочисленных романах, кино и мультфильмах факт наличия двух кавалеров, каждый из которых важен для повествования, объясняют по-разному. Вместе со своим мужем Покахонтас действительно побывала в Англии, была представлена ко двору, однако на обратном пути молодая женщина заразилась оспой и умерла в возрасте 22 лет.
Сохранившийся портрет Покахонтас, возможно, основывается на ее прижизненном изображении
В культуре эта девушка оставила яркий след. Скорее всего, она действительно была личностью неординарной. Ее судьба не раз вдохновляла писателей и кинематографистов на создание трогательных и грустных историй на тему покорения Америки. Одним из самых известных творений стал мультфильм студии Дисней, выпущенный в 1994 году.
Мулан
Историки не уверены на сто процентов, существовала такая девушка или нет, но вероятность этого велика, ведь в поэме «Песнь о Мулань» приводится достаточно много достоверных фактов о ней – примерные годы жизни и место произошедших событий. Поэма была написана в VI веке, но первоначальный вариант не сохранилась, поэтому мы знаем о ней по более поздней версии, которая датируется XII веком.
Кадр из м/ф «Мулан»
История о девушке, которая выдала себя за мужчину и пошла на войну вместо старого отца, настолько интересна и трогательна, что в принципе не требует «доработки», хотя, конечно, говорящий дракон и ручной сверчок очень оживили повествование. Работа студии Дисней помогла Мулан завоевать сердца зрителей во всем мире. Всего же эта история экранизировалась уже более десяти раз.
Анастасия
Этот мультфильм был прекрасно принят иностранными зрителями в 1997 году и более прохладно – историками, некоторыми деятелями православной культуры и самими потомками Романовых. История основывается на известном мюзикле 1950-х годов, в котором рассказывается о чудесном спасении одного из детей царской семьи.
Кадр из м/ф «Анастасия»
Многочисленные лже-Романовы действительно появлялись в течение нескольких десятков лет после трагических событий. По разным подсчетам, всего таких самозванцев во всем мире насчитывалось около 230 человек. Они на некоторое время завоевывали себе популярность, привлекали некоторое количество поклонников, поверивших в чудесное спасение, но затем достаточно быстро разоблачались или сами исчезали. Поэтому история, рассказанная в мультфильме, является, несомненно, фантазией авторов.
Балто
А вот героизм этого пса ни у кого не вызывает сомнений. Собака с таким именем действительно стала героем «Великой гонки милосердия». В 1925 году в поселении Ном на Аляске разгорелась эпидемия дифтерии. Требовалось привезти сыворотку, но ближайший город, который смог оказать помощь, находился за тысячу километров. Из-за погоды самолеты не смогли выполнить эту задачу, и тогда решено было весь путь проделать на собачьих упряжках.
Кадр из м/ф «Балто»
Всего в невероятной гонке участвовали 150 собак. На последнем участке пути 52 километра до Нома сыворотку везла упряжка Гуннара Каасена во главе с Балто. И человек, и собака после этого стали национальными героями Америки. Бронзовый хаски теперь украшает Центральной парк Нью-Йорка, а историю спасения маленького северного городка от страшной болезни знает каждый американский школьник.
Гуннар Каасен вместе с Балто и памятник в честь пса-героя
Коты-аристократы
Кадр из м/ф «Коты-аристократы»
Этот мультик трудно заподозрить в достоверности, ведь коты в нем поют джаз и противостоят козням злобного дворецкого, однако в основе фильма лежит рассказ Тома МакГауэна. В нем рассказывается история, действительно произошедшая в 1910-м году в Париже. Семья кошек тогда получила огромное наследство от любящей хозяйки, чем вызвала многочисленные толки. Собирательный образ прислуги, которая обижена таким решением, вероятно, тоже был создан неспроста, ведь чувства людей, всю жизнь работающих в богатом доме, но ощущающих себя по положению и значимости ниже домашних питомцев, очень понятны.
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