Аям Чемани – необычная «готическая» порода кур

Аям чемани является одной из самых экзотических и загадочных пород кур в мире. С виду это абсолютно готическая курица. Если бы птиц можно было сравнить со знаменитостью, это, несомненно, был бы прототип Мэрилина Мэнсона. Кажется, что аям чемани собрался на карнавал, и разукрасил себя угольно–черным карандашом или красками. Благодаря своему окрасу, птица привлекает внимание как ученых, так и туристов со всего мира.







Эта порода кур абсолютно черная. Речь идет не только об оперении. Аям чемани черный полностью: от перьев до внутренних органов и костей. У него черная кожа, черный язык, клюв и когти. Даже кровь этой необычной птицы черного цвета.



В чем же секрет аям чемани?

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