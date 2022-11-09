Аям Чемани – необычная «готическая» порода кур

Аям чемани является одной из самых экзотических и загадочных пород кур в мире. С виду это абсолютно готическая курица. Если бы птиц можно было сравнить со знаменитостью, это, несомненно, был бы прототип Мэрилина Мэнсона. Кажется, что аям чемани собрался на карнавал, и разукрасил себя угольно–черным карандашом или красками. Благодаря своему окрасу, птица привлекает внимание как ученых, так и туристов со всего мира.
Эта порода кур абсолютно черная. Речь идет не только об оперении. Аям чемани черный полностью: от перьев до внутренних органов и костей. У него черная кожа, черный язык, клюв и когти. Даже кровь этой необычной птицы черного цвета.
В чем же секрет аям чемани?
Все дело в том, что у этой породы есть доминантный ген, вызывающий гиперпигментацию (Fibromelanosis); вследствие чего куры чёрные не только снаружи, но и внутри. Эти удивительные птицы, действительно, напоминают готов. Черный цвет образуется еще на стадии эмбриона. В результате чего, цыплята, которые вылупливаются из яиц, сразу смоляного цвета.
Они выглядят весьма необычно. Порода была впервые выведена в Индонезии. Эту готическую птицу найти сложно где-либо еще в мире по причине распространения птичьего гриппа. Известно только одно место, помимо Индонезии, где выращивается эта порода. В американской Флориде в одной из сельскохозяйственных компаний (Greenfire Farms) её можно приобрести за несколько тысяч долларов.
Спрос на таких кур весьма высок. Одни хотят попробовать мясо необычного цыпленка, другие желают приобрести готическую птицу для коллекции или, чтобы держать её в качестве домашнего питомца.
В Индонезии, черных кур часто употребляют в пищу, как часть духовного ритуала. Считается, что их необычная черная кровь приносит богатство и удачу. Таким образом, приобрести готическую птицу можно двумя способами: либо ехать за ней в Индонезию, либо, переплатив огромные деньги, купить её в США.
Животные меланисты
1. Черный фламинго
В дикой природе животные меланисты (черные животные, для которых нетипичен черный окрас) встречаются очень редко.
Так, например, черный фламинго, замеченный 8 апреля 2015 года на южном побережье Кипра в экологическом центре Акротири, стал настоящей сенсацией.
Фламинго с подобным окрасом –явление настолько уникальное, что ученые сразу же заинтересовались птицей. Некоторые даже считают, что особь, замеченная у берегов соленого озера на Кипре, это единственный черный фламинго в мире.
Необычный цвет перьев у фламинго –результат генетического заболевания меланизм. Излишки пигмента вызывают потемнение перьев. По словам ученых, меланизм наблюдали у ястребов и уток. А вот черный фламинго ранее был замечен лишь однажды: в 2013 году в Израиле.
2. Черный королевский пингвин
Полностью черный королевский пингвин встречается в природе очень редко. Меланизм, как правило, это результат мутаций. Однако, в редких случаях он может возникать и вследствие других факторов.
3. Черный пингвин Адели
Среди пингвинов Адели также встречаются угольно –черные особи.
4. Черный верблюд
Глядя на черного верблюда, можно забыть про привычный цвет верблюжьей шерсти.
5. Черный тюлень
Ученые утверждают, что у животных с меланистической окраской более высокий процент выживания по сравнению с представителями фауны других окрасов.
Кожный покров черного цвета менее подвержен воздействию солнечных лучей.
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