10 острых ножей со своей особой удивительной историей

Ножи бывают довольно разными. Одни огромные кухонные, другие боевые и предназначены для солдат, но обычно нож ценится за его остроту и внешний вид. Нож будет намного острее, если сделать режущую кромку тончайшего размера. В современном мире с помощью технологий можно добиться такой остроты, чтобы нож мог разрезать даже мельчайшие молекулы. Ножи были сделаны еще в далеком прошлом и у большинства есть довольно уникальная история. Попробуем сегодня их рассмотреть.
Часто ножи бывают тупыми и не могут спокойно разрезать нужный предмет. Так вот на его остроту влияет довольно большое количество факторов. Геометрия, строй клинка, форма и другие факторы важны при выборе достойного ножа. Легче всего проверить остроту ножа порезав им обычную бумагу. Если в процессе порезки бумаги нож плохо ее режет, значит в нем нарушена геометрия.
Профессионалы в данной сфере советуют приобретать ножи для определённой задачи. Для выполнения кухонных дел желательно брать керамические ножи. Если вы собираетесь делать ремонт, можно взять канцелярский нож. Рабочие специалисты или медицинские хирурги соответственно берут совсем другие ножи предназначенные для определенных действий.
Но есть ножи, которые оставили свой неизгладимый след в истории и теперь они по своему уникальны.
10. Кукри
Символ Непала нож кукри / Фото: sskidki.ru
Нож кукри является символом Непала. Его популярность поднялась за счет народа Гуркхи. Этот воинственный народ мог легко и ловко владеть таким ножом в бою. В основном данный нож использовали против британских войск. Гуркхи дали известность ножам кукри. Даже британская пропаганда использовала эти ножи для устрашения врагов во время Фолклендского конфликта.
Такой нож был выполнен в форме мачете и составлял 40-46 сантиметров в длину. Особенностью кукри считается его рукоятка. Во время боя при поражении противника из-за рукоятки кровь шла в обратную сторону. Это позволяло не испачкать руки в крови противника. В племенах было поверье, если с помощью такого ножа голова животного отрубалась с первого раза, то это ведет к большой удаче.
9. Мэн-гош
Мэн-гош для блокирования ударов/ Фото: legguns.ru
Данный нож появляется в XVI веке. Но в это же время активно развивается и огнестрельное оружие, ножи становятся малоэффективными в боях. Рыцари лишаются привычных атрибутов - тяжелых мечей. На его смену приходят легкие рапиры, а вместо обычного щита воин использовал мэн-гош. Опытный рыцарь мог данным ножом и защититься от ударов соперника и нанести ему урон. С течением времени овладение таким ножом становилось все сложнее и сложнее. Разновидность мэн-гоша «sword breaker» имела в своем строении особенные зубчики. Такие зубчики в случае чего могли схватить рапиру противника, лишив его оружия путем вырывания. Также популярным был и «трезубец». На таком ноже стоял некоторый механизм. Он позволял в случае экстренной ситуации резко мог сделать из одного лезвия три.
8. Джамбия
Так выглядел нож джамбия / Фото: zlatmax.ru
Этим ножом в основном пользовалось население Йемена. Он определял некоторый статус человека в обществе. Люди настолько гордились данным ножом, что некоторые готовы были умереть, но не дать кому то увидеть их без этой принадлежности. Джамбию вручали после того, как мальчик подросткового возраста проходил обряд обрезания. На данный момент этот нож уже используется как музейный экспонат, но еще в 1960-х годах джамбия была довольно опасным оружием. Иногда нож мог быть украшен золотом. По правилам ислама, главной религии страны, украшать себя золотом было запрещено, но вот нож был исключением, ведь это аксессуар.
7. Сай
Японский нож сай / Фото: zelengarden.ru
Большинство ассоциаций сая относится к воинам Японии, но впервые данный вид ножа был изобретен в Китае. Такой нож не имеет режущих краев. Сай использовали в похожей манере как и мэн-гош. С помощью него защищались от атак соперника. В основном сай был эффективен в борьбе с японской «катаной». Некоторые опытные мастера могли и нанести таким ножом удар сопернику, но уже в современное время занятия с данным оружием ограничены. На это требуется специальное разрешение.
6. Mark 1 предназначенный для окопных схваток
Окопный нож мировых войн Mark 1 / Фото: goodfon.ru
Свое распространение он получает во времена мировых войн. Его выпускали в Соединённых Штатах. Нож имел специальный кастет-рукоятку и двухстороннее лезвие. Большинство солдат применяли его не только в активных боях, но и даже в бытовых целях.
5. Нож «Крис»
Нож «Крис» / Фото: mixyfotos.ru
Данное оружие больше похоже на ритуальный клинок. Большинство людей верило, что «Крис» обладает некоторыми магическими свойствами. Нож имеет извилистую форму, которая похожа на обычную змею. «Крис» также был украшен разнообразными узорами, которые еще больше придавали ему таинственности. Существовало поверье, что такие узоры помогают уберечь хозяина оружия от различных бед. В древности такие ножи изготавливали из метеоритов, которые падали на территории яванского храма.
4. Мизерикорд (Клинок милосердия)
Так выглядел «клинок милосердия» / Фото: legguns.ru
Мизерикорд получает свое распространение в XIV столетии во Франции. Рыцари любили данное оружие за его форму. Этот нож имел длинную вытянутую форму и мог легко проскочить между доспехов противника. Но многие не использовали его во время боя, в основном мизерикорд применялся для добивания соперника. Название «Клинок милосердия» к нему прибилось из-за того, что после боя соперника могли быстро добить, чтобы облегчить ему страдания. Также данный нож активно использовался для запугивания противников.
3. Запястный нож народности туркана
Запястный нож туркана / Фото: legguns.ru
Как понятно из названия, этот нож использовался африканскими племенами туркана. Племена сильно почитали коров, и это становилось причиной многочисленных конфликтов, поэтому воины всегда были готовы вступить в бой и ходили с различным вооружением. Среди копий и обычного оружия находился запястный нож. Копья применять против соплеменников было нельзя, поэтому многие решали споры с помощью такого ножа.
2. Куян
Так выглядит нож куян / Фото: global-shoping.ru
Куян имел серпообразную форму и был распространён на острове Ява. Применяли данный нож в основном в фермерских делах, но местный король заявил, что данный нож может объединить Яву. После этого куян видоизменяется и становится более похож на форму острова Ява.
1. Кила
Магический нож кила / Фото: warmsteel.ru
Кила является ритуальным индийским ножом. Он состоит из множества элементов, каждый из которых имеет свое какое-либо символическое значение. На рукоятке ножа изображены три лица, которые делают отсылку к буддисткому богу Хаягриву. Три лезвия у ножа тоже имеют символизм - жадность, невежество и агрессию. Такой нож считался эффективным в борьбе со злыми духами. Некоторые шаманы даже использовали его для лечения пациентов. Перед больным нож втыкался в рис, а в этот момент шаман читал сутру.
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