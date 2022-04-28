Как спальню сделать сексуальнее
Создание чувственной атмосферы для секса невероятно важно, поэтому имеет смысл подумать: можешь ли ты называть свою спальню…сексуальной? То, что в ней есть кровать – не считается. Мы не предлагаем тебе делать из нее что-то роскошное или ультрастильное, а лишь советуем небольшие изменения для того, чтобы создать настоящее любовное гнездышко, в котором вы будете наслаждаться друг другом холодными зимними вечерами.
Создай секс-алтарь. Во-первых, нужно раз и навсегда решить ,что спальня предназначена только для двух занятий: крепкого сна и потрясающего секса, всему остальному в ней не место.
«Убери оттуда все вещи, предметы и гаджеты, которые не способствуют пробуждению твоей чувственности», – говорит сексолог Иэн Кернер.
Таким образом ты освободишь место для того, что тебя «заводит» – будь это эротические статуэтки, картины или открытые полки для разных сексуальных штучек (например, массажных масел, свечей и секс-игрушек). То, что эти предметы будут у вас на виду, заставит тебя и твоего партнера пользоваться ними чаще – привет, разнообразный, фееричный секс!
Купи яркое постельное белье. Белые, накрахмаленные простыни, как в дорогом отеле смотрятся шикарно, но на них вряд ли можно устраивать игры в духе «9 ½ недель», а постель в меленький цветочек – полный антисекс и привет из советского прошлого. Что выбрать?
«Экспериментируй с яркими, сочными оттенками постельного белья – шоколадным, оранжевым, бордовым, а также с его текстурой. Это отличный способ разбудить все свои органы чувств и усилить либидо», – говорит сексолог Дебби Хербеник.
Еще одна деталь – чувственный аромат, который может исходить не только от твоей кожи, но и от…простыней.
Огради себя от мира. Недавние исследования показали, что большинство девушек легче и быстрее достигает оргазма, если не отвлекается на окружающие шумы и посторонние раздражители.
«Ты должна отключиться психологически, чтобы позволить своему телу получить удовольствие. Здесь очень уместно вспомнить рекламный слоган: «Пусть весь мир подождет»», – объясняет Кернер.
А как можно расслабиться, если за оконом веселится компания подростков, а в спальню может неожиданно войти соседка или ребенок? Позаботься о том, чтобы этого не случилось – вставь в оконные рамы уплотнитель, подавляющий звуки и позаботься о надежном замке на дверь.
Развесь эротические фото. А семейные снимки, наоборот, убери в гостиную или альбом – в спальне им не место. Во время секса тебе (и уж тем более твоему парню) вряд ли захочется лицезреть родителей, строго глядящих на вас с фотографии на стене. Вместо них можно повесить твои фото, сделанные бойфрендом во время романтического уик-энда или же абстрактные картинки, которые кажутся особенно возбуждающими. Обрати внимание на работы гуру пикантного жанра: Джонатана Ледера, Джоша Райана или Терри Ричардсона.
Установи регулятор освещения. «Много парней и девушек недовольны тем, как освещена их спальня. Либо свет очень яркий, либо наоборот, недостаточный для визуальной стимуляции их либидо», – говорит Кернер.
В этом случае проще и легче установить светорегулятор, позволяющий в любой момент приглушить освещение в комнате. Кстати, известная соблазнительница Дита фон Тиз тоже так считает – этот пункт она называет одним из первых в списке секретов своей сексуальности.
Выбери правильные свечи. Пришло время выбросить на свалку свечи с ароматом ванили, которые ты считала лучшими для секса, и заменить их такими же, но с ароматом….тыквы! Исследование, проведенное компанией Smell and Taste Research Foundation показало, что запах тыквы действует на мужчин, как афродизиак, усиливая приток крови к гениталиям. Кроме того, что может сравниться с пламенем свечей – они отбрасывают на тела такие соблазнительные тени.
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