5 звездных пар, у которых свадебная церемония выглядела как супер-шоу

Свадьба - одно из важнейших мероприятий в жизни. При этом если одни пары мечтают о классическом торжестве с белым платьем, лимузином и изысканным рестораном, то другие скромно говорят, что им все равно. Но, мы то знаем, что главный вопрос не «где?», а «как?». Наши сегодняшние герои смогли устроить из свадебной вечеринки такие шоу, о которых свидетели еще долго будут вспоминать. А друзья и родные, просматривая видеосъемку события, вместо банального «совет да любовь» и слез умиления воскликнут «Браво!»
Памела Андерсон и Кид Рок
Памела Андерсон и Кид Рок
Влюбленный музыкант и звезда решили устроить вечеринку в июле 2006 года согласно молодежным тенденциям рок-н-ролла. В качестве места для бракосочетания они выбрали яхту «Альтавида». Невеста решила креативно подойти к выбору свадебных нарядов: сама надела белый купальник, босоножки и морскую фуражку, а жениха нарядила в синие джинсы и черную шляпу. Правда, в начале вечера Памела все-таки появлялась в белоснежном коротком сарафане, туфлях и фате с кристаллами Swarovski.
Кстати, гостей было немного. Среди пятнадцати приглашенных поздравили молодых Синди Кроуфорд с супругом Рэнди Гербер. Романтический тон мероприятию задали красоты французского курорта Сан-Тропе и сингл «With or Without You» от группы U2 в исполнении переполненного чувствами жениха. Вечеринка удалась на славу: несмотря на то, что брак продлился всего 4 месяца, Кид Рок до сих пор считает свадьбу с Андерсон «искренним порывом» и лучшим сумасшедшим мероприятием в своей жизни.
Эшли Симпсон и Пит Венц
Эшли Симпсон и Пит Венц
Эти влюбленные сошлись в любви не только к друг другу, но и к произведению Льюиса Кэрролла. Их торжество в мае 2008 года напоминало постановку сказки «Алиса в стране чудес». Организаторы украсили дом родителей жениха в красно-черных тонах, подружки невесты облачились в черные платья, и даже свежедоставленные эквадорские розы были черных сортов. А вот невеста Эшли Симпсон для церемонии выбрала платье Monique Lhuillier цвета слоновой кости с длинной фатой.
Вместо марша Мендельсона звучала песня «The Beatles “Black bird», а кольца новобрачным выносил любимец дома английский бульдог Хемингуэй, выполнявший функции Чеширского кота. После церемонии гости переместились в сад, где все было украшено ярко-алыми цветами и бутылочками с надписью «выпей меня». Угощения повара разложили в виде игральных карт, а на прощание официанты дарили гостям кексики с призывом «съешь меня». Вот такая получилась сказочная свадьба.
Эвелина Бледанс и Александр Семин
Эвелина Бледанс и Александр Семин
Этих россиян страсть и желание немедленно пожениться застигли на экзотическом острове Маврикий. Жених и невеста, как творческие и неординарно мыслящие люди, решили воспользоваться моментом и сыграть экзотическую свадьбу в полном соответствии с местной спецификой. Вначале они инсценировали чудесное освобождение от туземцев, которые их связали и якобы хотели их съесть, а затем и сами угощали гостей не свадебным тортом, а арбузом с искусно вырезанными фигурками брачующихся. Невеста была одета в длинное свадебное платье особого кроя от дизайнера Ольги Русан, которое украшало ее округлившуюся фигуру (Эвелина была на шестом месяце беременности), а жених выбрал золотистый кафтан.
Даже свое прибытие на торжество актриса и режиссер обставили нетривиально: к гостям подкатил электрокар, украшенный ананасом, а роль эскорта выполняли акробаты и жонглеры. Также Эвелина и Александр отошли от классического стандарта дарить кольца. Вместо этого влюбленные поклялись в вечной любви, скрепив союз кровью. В качестве орудия кровопускания был выбран местный кактус. А через шесть месяцев у счастливых родителей родился сын Семен.
Элизабет Херли и Арун Наяр
Элизабет Херли и Арун Наяр
Британская актриса и индийский бизнесмен решили обратиться к своим корням. Наверняка вы уже поняли, что первая часть церемонии проходила по английским традициям. Молодожены обвенчались в маленькой часовне, а затем отправились в средневековый замок Садели в Глостершире. Там их и гостей ожидали богато накрытые столы с настоящей олениной и дичью. Во второй раз супруги произнесли клятвы верности, причем к алтарю невесту вел не кто иной, а королевский рыцарь - сэр Элтон Джон.
Впрочем, и подарки гостей тоже были похожи на настоящие дары, как в древности. Такие знаменитости, как Кейт Мосс, Ева Герцигова, Эль Макферсон и чета Бекхэмов преподносили новобрачным домашний скот. Да-да, именно овечек, коров и свиней, так как невеста мечтала о собственной ферме.
А вот вторая торжественная церемония бракосочетания была проведена на родине жениха и продолжалась шесть дней. Специально для дорогих гостей был снят роскошный дворец Умайд-Бхаван, а на природе были расставлены шатры в стилистике сказок из «Тысячи и одной ночи». Невеста была просто ослепительно красива в ярко-розовом сари, которое расшили драгоценными камнями. К слову сказать, этот наряд обошелся ей в 4 тысячи фунтов стерлингов, а само мероприятие по индийским традициям - в 2,5 миллиона долларов.
Мэрлин Мэнсон и Дита фон Тиз
Мэрлин Мэнсон и Дита фон Тиз
Ну и самой необычной и стильной, на наш взгляд, оказалась свадьба дивы бурлеска и «великого и ужасного». Они постарались разбавить традиционное венчание готическими нотками. Место для торжества предложил друг жениха и невесты художник Готфрид Хельнвайн - у него как раз в Ирландии нашелся подходящий замок. Дита одела пурпурное платье от Vivienne Westwood, а жених облачился в смокинг в пиратском стиле от Гальяно, ну, и разумеется, не забыл за свой вампирский макияж. Как потом прокомментировало издание Vogue, все было «стильно и драматично».
Пара не решилась звать на церемонию настоящего священника, поэтому просто переодели женщину с интересным именем в папскую ризу (Дите понравилось имя дамы, а Мэрилин предложил свой сценический костюм). Вместо алтаря использовалось чучело павлина и картина с Марлен Дитрих, а кольцами молодожены обменивались под хоральную версию песни Джона Леннона.
Следующая смена декораций была такова: Мэрилин Мэнсон в костюме, напоминающем работника похоронного бюро и Дита, заказавшая наряд в стиле дам 40-х годов, которые после бракосочетания должны отправиться на войну. Зал был украшен золотыми свечами в форме человеческих черепов, живым огнем в камине и множеством роз, из которых составили имитации извергающихся вулканов, а между приглашенными и медицинскими скелетами прогуливались несколько кошек породы девон-рекс.
Даже гости последовали рекомендациям и были одеты в платья и смокинги прошлого столетия. Ну а на второй день молодожены устроили для гостей настоящую охоту с ястребами и совами. Менсон был облачен в плащ трубадура, ну а очаровательная фон Тиз поддержала ирландскую тему и одела клетчатый плащ и шляпку с перьями.
К сожалению, уже через год после этого костюмированного торжества пара подала на развод. Но воспоминания-то остались!
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