10 новых фильмов, которые заслужили культовый статус

Один из признаков культового кино – наличие сплочённых почитателей даже если критики своими рецензиями фильм разгромили, а в прокате он провалился. Многие картины обретают успех у аудитории лишь спустя годы после выхода на экран. Но этим недавно вышедшим десяти фильмам уже можно с большой вероятностью пророчить культовый статус.
Костяной томагавк / Bone Tomahawk
Превосходный режиссёрский дебют С. Крэйга Залера, написавшего также музыку и сценарий, воскрешает жанр вестерна. Эта история переносит зрителей в старый Дикий Запад и повествует о том, как жестокие каннибалы-индейцы похищают жителей небольшого городка. На их выручку отправляются четверо отважных мужчин, роли которых исполнили Курт Рассел, Ричард Дженкинс, Патрик Уилсон и Мэттью Фокс. Это один из самых интересных и необычных фильмов сезона с правдивой игрой и колоритными персонажами.
Зелёная комната / Green Room
Это второй полнометражный фильм режиссёра Джереми Солнье.
Панк-группа, выступая на концерте, понимает, что играет для кучки неонацистов. Шутки ради музыканты решают исполнить антифашистский гимн «Nazi Punks Fuck Off» рок-группы The Dead Kennedys. Ситуация усугубляется, когда артисты после концерта становятся свидетелями убийства. Поспешно сбежать из городка им не удаётся, и панки оказываются запертыми в помещении. Пока нацисты строят план как от них избавиться, музыканты должны придумать, как выбраться. Крутые персонажи, обилие крови и необычная роль Патрика Стюарта – всё что нужно, чтобы фильм стал культовой классикой.
Голоса / The Voices
«Голоса» – очень своеобразная чёрная комедия Маржана Сатрапи о серийном убийце, которого блестяще сыграл канадский весельчак Райан Рейнольдс. Оптимистичный молодой человек перестаёт принимать назначенные ему препараты и начинает слышать голоса своих питомцев. Кот настоятельно советует ему убивать, а пёс пытается убедить своего хозяина, что не стоит этого делать. «Голоса» – самый обаятельный и трансгрессивный фильм об убийце.
Смертельный оргазм / Deathgasm
Новая Зеландия с некоторых пор выпускает лучшие комедийные ужасы. «Смертельный оргазм» (2015) Джейсона Ли Хаудена это история о хеви металлической группе подростков, случайно вызвавших апокалипсис. Теперь им предстоит иметь дело с демонами и зомби. Если вам нравятся «Зловещие мертвецы» Сэма Рэйми и «Живая мертвечина» Питера Джексона, то эта смесь юмора и ужасов наверняка тоже придётся по вкусу.
Ной / Noah
«Ной» – потрясающий эпический фильм Даррена Аронофски с Расселом Кроу в главной роли. Это кино жанра пеплум с масштабными батальными сценами и глубокой моралью, которое захватывает внимание с первой сцены и до самых титров. Бюджет кинокартины составил громадную сумму в 125 млн. долл., а сборы – 362 637 473 долларов. По зрелищности эта библейская история, пожалуй, не уступает «Безумному Максу».
Аааааааах! / Aaaaaaaah!
Это один из самых эксцентричных британских фильмов за много лет. Стив Орам снял малобюджетную семейную драму без единого диалога. Персонажи общаются между собой через ворчание, вздохи, жестикуляцию и возгласы. Кого-то из зрителей отсутствие речи оттолкнёт с первых же сцен, но, досмотрев фильм до конца, можно разгадать его смысл и задумку режиссёра.
Багровый пик / Crimson Peak
Фильм относится к жанру ужасов, но на самом деле это скорее готическая мелодрама. Картина Гильермо дель Торо получилась не такая уж и страшная, зато несомненно красивая. Несмотря на смешанные отзывы, фильм уже обзавёлся ярыми поклонниками, особенно среди почитателей творчества исполнителей главных ролей – Тома Хиддлстона, Джессики Честейн и Мии Васиковской. Похвалы достойны также декорации, костюмы и отличная операторская работа.
Реальные упыри / What We Do in the Shadows (дословно «Что мы делаем в темноте»)
Новозеландское псевдодокументальное пародийное кино о четырёх вампирах, живущих в тихом пригороде Веллингтона. Этот комедийный фильм ужасов с незабываемыми диалогами и смешными сценами сняли Тайка Вайтити и Джемейн Клемент. Оба исполнили и главные роли. После просмотра вы узнаете, каково живётся кровопийцам, некоторые из которых добродушные и безнадёжные романтики, в век развивающихся технологий.
Война со всеми / War on Everyone
Мировая премьера этой свежей работы англо-ирландского кинорежиссёра Джона Майкла Макдонаха прошла в феврале на Берлинале и получила противоречивые отзывы. Создатели фильма высмеивают гипер-мужественность любимых полицейских триллеров. Александр Скарсгард и Майкл Пенья в криминальной комедии сыграли «грязных» копов, привыкших притеснять всех на своём пути. Но повстречался им некто ещё более мерзкий.
Они пришли вместе / They Came Together
Не воспринимайте сюжет всерьёз. Это пародия на романтические комедии от режиссёра Дэвида Уэйна, в фильмографии которого уже имеются весомые картины («Жаркое американское лето», «Жажда странствий», «Взрослая неожиданность»). Главные роли исполнили блестящие комедийные актёры Пол Радд и Эми Полер. Зрителей ждёт набор всевозможных клише, доведённых до абсурда, вперемешку с самым разнокалиберным юмором.
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