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10 новых фильмов, которые заслужили культовый статус

Один из признаков культового кино – наличие сплочённых почитателей даже если критики своими рецензиями фильм разгромили, а в прокате он провалился. Многие картины обретают успех у аудитории лишь спустя годы после выхода на экран. Но этим недавно вышедшим десяти фильмам уже можно с большой вероятностью пророчить культовый статус.

Костяной томагавк / Bone Tomahawk


10 новых фильмов, которые заслужили культовый статус

Превосходный режиссёрский дебют С. Крэйга Залера, написавшего также музыку и сценарий, воскрешает жанр вестерна. Эта история переносит зрителей в старый Дикий Запад и повествует о том, как жестокие каннибалы-индейцы похищают жителей небольшого городка. На их выручку отправляются четверо отважных мужчин, роли которых исполнили Курт Рассел, Ричард Дженкинс, Патрик Уилсон и Мэттью Фокс. Это один из самых интересных и необычных фильмов сезона с правдивой игрой и колоритными персонажами.

Зелёная комната / Green Room


10 новых фильмов, которые заслужили культовый статус

Это второй полнометражный фильм режиссёра Джереми Солнье.

Панк-группа, выступая на концерте, понимает, что играет для кучки неонацистов. Шутки ради музыканты решают исполнить антифашистский гимн «Nazi Punks Fuck Off» рок-группы The Dead Kennedys. Ситуация усугубляется, когда артисты после концерта становятся свидетелями убийства. Поспешно сбежать из городка им не удаётся, и панки оказываются запертыми в помещении. Пока нацисты строят план как от них избавиться, музыканты должны придумать, как выбраться. Крутые персонажи, обилие крови и необычная роль Патрика Стюарта – всё что нужно, чтобы фильм стал культовой классикой.

Голоса / The Voices


10 новых фильмов, которые заслужили культовый статус

«Голоса» – очень своеобразная чёрная комедия Маржана Сатрапи о серийном убийце, которого блестяще сыграл канадский весельчак Райан Рейнольдс. Оптимистичный молодой человек перестаёт принимать назначенные ему препараты и начинает слышать голоса своих питомцев. Кот настоятельно советует ему убивать, а пёс пытается убедить своего хозяина, что не стоит этого делать. «Голоса» – самый обаятельный и трансгрессивный фильм об убийце.

Смертельный оргазм / Deathgasm


10 новых фильмов, которые заслужили культовый статус

Новая Зеландия с некоторых пор выпускает лучшие комедийные ужасы. «Смертельный оргазм» (2015) Джейсона Ли Хаудена это история о хеви металлической группе подростков, случайно вызвавших апокалипсис. Теперь им предстоит иметь дело с демонами и зомби. Если вам нравятся «Зловещие мертвецы» Сэма Рэйми и «Живая мертвечина» Питера Джексона, то эта смесь юмора и ужасов наверняка тоже придётся по вкусу.

Ной / Noah


10 новых фильмов, которые заслужили культовый статус

«Ной» – потрясающий эпический фильм Даррена Аронофски с Расселом Кроу в главной роли. Это кино жанра пеплум с масштабными батальными сценами и глубокой моралью, которое захватывает внимание с первой сцены и до самых титров. Бюджет кинокартины составил громадную сумму в 125 млн. долл., а сборы – 362 637 473 долларов. По зрелищности эта библейская история, пожалуй, не уступает «Безумному Максу».

Аааааааах! / Aaaaaaaah!


10 новых фильмов, которые заслужили культовый статус

Это один из самых эксцентричных британских фильмов за много лет. Стив Орам снял малобюджетную семейную драму без единого диалога. Персонажи общаются между собой через ворчание, вздохи, жестикуляцию и возгласы. Кого-то из зрителей отсутствие речи оттолкнёт с первых же сцен, но, досмотрев фильм до конца, можно разгадать его смысл и задумку режиссёра.

Багровый пик / Crimson Peak


10 новых фильмов, которые заслужили культовый статус

Фильм относится к жанру ужасов, но на самом деле это скорее готическая мелодрама. Картина Гильермо дель Торо получилась не такая уж и страшная, зато несомненно красивая. Несмотря на смешанные отзывы, фильм уже обзавёлся ярыми поклонниками, особенно среди почитателей творчества исполнителей главных ролей – Тома Хиддлстона, Джессики Честейн и Мии Васиковской. Похвалы достойны также декорации, костюмы и отличная операторская работа.

Реальные упыри / What We Do in the Shadows (дословно «Что мы делаем в темноте»)


10 новых фильмов, которые заслужили культовый статус

Новозеландское псевдодокументальное пародийное кино о четырёх вампирах, живущих в тихом пригороде Веллингтона. Этот комедийный фильм ужасов с незабываемыми диалогами и смешными сценами сняли Тайка Вайтити и Джемейн Клемент. Оба исполнили и главные роли. После просмотра вы узнаете, каково живётся кровопийцам, некоторые из которых добродушные и безнадёжные романтики, в век развивающихся технологий.

Война со всеми / War on Everyone


10 новых фильмов, которые заслужили культовый статус

Мировая премьера этой свежей работы англо-ирландского кинорежиссёра Джона Майкла Макдонаха прошла в феврале на Берлинале и получила противоречивые отзывы. Создатели фильма высмеивают гипер-мужественность любимых полицейских триллеров. Александр Скарсгард и Майкл Пенья в криминальной комедии сыграли «грязных» копов, привыкших притеснять всех на своём пути. Но повстречался им некто ещё более мерзкий.

Они пришли вместе / They Came Together


10 новых фильмов, которые заслужили культовый статус

Не воспринимайте сюжет всерьёз. Это пародия на романтические комедии от режиссёра Дэвида Уэйна, в фильмографии которого уже имеются весомые картины («Жаркое американское лето», «Жажда странствий», «Взрослая неожиданность»). Главные роли исполнили блестящие комедийные актёры Пол Радд и Эми Полер. Зрителей ждёт набор всевозможных клише, доведённых до абсурда, вперемешку с самым разнокалиберным юмором.

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