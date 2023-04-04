10 новых фильмов, которые заслужили культовый статус

Один из признаков культового кино – наличие сплочённых почитателей даже если критики своими рецензиями фильм разгромили, а в прокате он провалился. Многие картины обретают успех у аудитории лишь спустя годы после выхода на экран. Но этим недавно вышедшим десяти фильмам уже можно с большой вероятностью пророчить культовый статус.



Костяной томагавк / Bone Tomahawk

Зелёная комната / Green Room

Голоса / The Voices

Смертельный оргазм / Deathgasm

Ной / Noah

Аааааааах! / Aaaaaaaah!

Багровый пик / Crimson Peak

Реальные упыри / What We Do in the Shadows (дословно «Что мы делаем в темноте»)

Война со всеми / War on Everyone

Они пришли вместе / They Came Together