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Помада на мужских губах – новый тренд из соцсетей?


Бородачи с помадой на губах становятся медиа трендом

Бородачи с помадой на губах становятся медиа трендом

В современном мире границы между «мужским» и «женским» становятся всё более размытыми. Женщины строят карьеру на «мужском» поле, мужчины воспитывают детей и с успехом выполняют «женские» обязанности. Женщины носят балахонистые вещи в сочетании с кроссовками, мужчины упаковываются во все skinny. Женщины красят губы помадой, и мужчины красят губы помадой. Правда, новый тренд «бородачи+помада» пока ещё вызывает неоднозначную реакцию у окружающих.

Бородачи с помадой на губах: промо-фото новой коллекции помад косметики Obsessive Compulsive Cosmetics

Бородачи с помадой на губах: промо-фото новой коллекции помад косметики Obsessive Compulsive Cosmetics

 

Несколько дней назад аккаунты в социальных сетях популярного бренда косметики Obsessive Compulsive Cosmetics буквально взорвались и расплавились от наплыва комментаторов и градуса их дискуссии. Термоядерную реакцию вызвала даже не новая коллекция помад экстравагантных цветов, а модели, которые их представляли. Вместо стандартных красоток чувственно надувать губки, окрашенные в яркие оттенки, пригласили бородатых парней.
Бородачи с помадой на губах: промо-фото новой коллекции помад косметики Obsessive Compulsive Cosmetics

Бородачи с помадой на губах: промо-фото новой коллекции помад косметики Obsessive Compulsive Cosmetics

 

Промо-кампания, кажется, возымела дальше больший эффект, чем рассчитывалось. Комментаторы сцепились не на жизнь, а на смерть: одни поощряли подобный ход и считали его ещё одним шагом в сторону гендерного равенства; другие нашли рекламу «отвратительной» или гневно требовали у мужчин «оставить хоть помаду женщинам»; приверженцы умеренной позиции просто оценили креатив и пошли дальше.


Съёмка фотографа Armin Morbach для журнала Tush

Съёмка фотографа Armin Morbach для журнала Tush


Съёмка фотографа Armin Morbach для журнала Tush

Съёмка фотографа Armin Morbach для журнала Tush

 

Примечательно, что всё больше независимых косметических брендов и дизайнеров используют образ вполне себе маскулинного, но с накрашенными губами мужчины в своих кампаниях. Даже вышеупомянутые Obsessive Compulsive Cosmetics уже опробовали подобный приём для промо коллекции 2011-го года. Но тогда фотографии безбородых парней, рекламирующих помаду, не наделали такой шумихи. А сегодня можно говорить о зарождении нового медиа-тренда.
Помада на мужских губах – новый тренд из соцсетей?

Промо-фото косметики Obsessive Compulsive Cosmetics, коллекция 2011-го

 
Промо-фото бренда косметики Nudestix

Промо-фото бренда косметики Nudestix

 
Помада на мужских губах – новый тренд из соцсетей?

Модель на показе шведского бренда городской одежды Cheap Monday

 

Конечно, мужчины с макияжем – это не новость. И даже не обязательно глубоко нырять в историю, достаточно вспомнить Дэвида Боуи или большинство рокеров 80-ых. Возможно, мода просто делает очередной круг?
Помада на мужских губах – новый тренд из соцсетей?

Обычные парни и губная помада: социальный эксперимент онлайн журнала Refinery29

 
Помада на мужских губах – новый тренд из соцсетей?

Обычные парни и губная помада: социальный эксперимент онлайн журнала Refinery29

 

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Помада на мужских губах – новый тренд из соцсетей?

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