Помада на мужских губах – новый тренд из соцсетей?

Бородачи с помадой на губах становятся медиа трендом
В современном мире границы между «мужским» и «женским» становятся всё более размытыми. Женщины строят карьеру на «мужском» поле, мужчины воспитывают детей и с успехом выполняют «женские» обязанности. Женщины носят балахонистые вещи в сочетании с кроссовками, мужчины упаковываются во все skinny. Женщины красят губы помадой, и мужчины красят губы помадой. Правда, новый тренд «бородачи+помада» пока ещё вызывает неоднозначную реакцию у окружающих.
Бородачи с помадой на губах: промо-фото новой коллекции помад косметики Obsessive Compulsive Cosmetics
Несколько дней назад аккаунты в социальных сетях популярного бренда косметики Obsessive Compulsive Cosmetics буквально взорвались и расплавились от наплыва комментаторов и градуса их дискуссии. Термоядерную реакцию вызвала даже не новая коллекция помад экстравагантных цветов, а модели, которые их представляли. Вместо стандартных красоток чувственно надувать губки, окрашенные в яркие оттенки, пригласили бородатых парней.
Бородачи с помадой на губах: промо-фото новой коллекции помад косметики Obsessive Compulsive Cosmetics
Промо-кампания, кажется, возымела дальше больший эффект, чем рассчитывалось. Комментаторы сцепились не на жизнь, а на смерть: одни поощряли подобный ход и считали его ещё одним шагом в сторону гендерного равенства; другие нашли рекламу «отвратительной» или гневно требовали у мужчин «оставить хоть помаду женщинам»; приверженцы умеренной позиции просто оценили креатив и пошли дальше.
Съёмка фотографа Armin Morbach для журнала Tush
Съёмка фотографа Armin Morbach для журнала Tush
Примечательно, что всё больше независимых косметических брендов и дизайнеров используют образ вполне себе маскулинного, но с накрашенными губами мужчины в своих кампаниях. Даже вышеупомянутые Obsessive Compulsive Cosmetics уже опробовали подобный приём для промо коллекции 2011-го года. Но тогда фотографии безбородых парней, рекламирующих помаду, не наделали такой шумихи. А сегодня можно говорить о зарождении нового медиа-тренда.
Промо-фото косметики Obsessive Compulsive Cosmetics, коллекция 2011-го
Промо-фото бренда косметики Nudestix
Модель на показе шведского бренда городской одежды Cheap Monday
Конечно, мужчины с макияжем – это не новость. И даже не обязательно глубоко нырять в историю, достаточно вспомнить Дэвида Боуи или большинство рокеров 80-ых. Возможно, мода просто делает очередной круг?
Обычные парни и губная помада: социальный эксперимент онлайн журнала Refinery29
Обычные парни и губная помада: социальный эксперимент онлайн журнала Refinery29
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