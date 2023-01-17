Талисманы удачи и их происхождение

Большинство людей, наверное, хоть раз в жизни да пользовались талисманами на удачу, будь то монетка, подкова или что-нибудь ещё. Не существует никаких научных доказательств того, что это работает на самом деле, однако многие люди верят в их силу.
10. Подковы
Первые подковы из когда-либо обнаруженных были у этрусков в 400 г. до н.э. Когда это суеверие впервые появилось в Северной Европе (скорее всего, кочующими кельтскими племенами), подковы вешали над входом в помещение, чтобы отогнать злых эльфов, бродивших в лесу.
Подковы делались из железа, которое, как считалось, тоже приносит удачу. (Ходили слухи, что эльфы боятся оружия своих врагов, которое сделано из железа.)
Подковы, как говорили, напоминают символ полумесяца кельтского бога Луны. В зависимости от источников, использование подков в качестве талисмана на удачу описывается по-разному. Где-то подковы вешались двумя концами, направленными вверх — чтобы собирать удачу, как в чашу, в то время как подковы, подвешенные двумя концами, направленными вниз, как считалось, «выливают» всю свою удачу на тех, кто под ними проходит.
Согласно ещё одной традиционной точке зрения, считалось, что для привлечения удачи подкова должна держаться на семи железных гвоздях, потому что число 7, как вы узнаете чуть позже, часто считалось очень могущественным.
9. Стук по дереву
Традиция стучать по дереву не имеет какого-либо отчётливого происхождения. Скорее всего, это потому, что у древних язычников было много духов, домом которых считался лес, и стук по дереву можно рассматривать как защиту от зла либо просьбу к божеству о благосклонности.
Возможно, что-то подобное делали древние язычники, стараясь наделать побольше шума, когда отгоняли злых духов или пытались помешать им услышать (а затем навредить) о чьей-либо удаче.
Традиция стучать по дереву возникла до XIX века, но завоевала настоящую популярность благодаря многим играм, в которые играли дети (например, игра в прятки). К XX веку суеверие стало таким же широко распространённым, каким является и сейчас.
8. Число 7
Существует много чисел, считающихся счастливыми, но самое мощное из них — число 7. Считающееся счастливым из-за своей связи почти с каждой религией, число 7 особенно ценно для евреев (где эта практика, скорее всего, и возникла) и христиан, потому что оно считается сакральным числом (7 дней творения Вселенной, 7 добродетелей и т.д.).
Это число также занимает особое место в ряде мифов по всему миру. В Древнем Египте, например, считали, что существует семь дорог на небеса. Однако в Китае число 7 считается несчастливыми, поскольку оно связано со смертью. Там любят число 8, поскольку оно рифмуется со словом, означающим «процветание» или «благосостояние».
7. Печенье с предсказанием
Многие люди считают, что печенья-гадания имеют китайское происхождение, поскольку они очень распространены в китайских ресторанах по всему миру. Считается также, что они приносят удачу в форме бумажной полоски с предсказанием, спрятанным внутри печенья.
Однако их придумал в 1914 году японец по имени Макото Хагивара (Makoto Hagiwara), живший в Сан-Франциско. (Некоторые ошибочно полагают, что это был американец китайского происхождения по имени Дэвид Чун (David Jung), однако печенья Хагивары были созданы первыми.)
Сами печенья, скорее всего, происходят от японских крекеров с предсказаниями, известных как «tsujiura senbei». Эти рисовые печенья с начинкой из бумажных предсказаний подавали в японских храмах в XIX веке. Что касается того, как они появились в китайских ресторанах, то многие японские иммигранты, жившие в Калифорнии в XX веке, были владельцами заведений общественного питания, в которых подавалась американизированная китайская еда, поскольку традиционные китайские блюда, похоже, не пользовались популярностью.
6. Гри-гри
Главный элемент западноафриканской религии вуду, а также традиционной религии вуду в Северной и Южной Америке, гри-гри — это мешочек на удачу с некоторыми интересными особенностями. Мужчины традиционно носят его на шее, а женщины либо прикрепляют к бюстгальтеру, либо к блузке изнутри. В основном он носится на удачу, но может уберечь и от зла. В некоторых странах Западной Африки гри-гри считается эффективным способом контроля над рождаемостью.
Первыми, кто его использовал, были малийцы, которые писали на нём исламские стихи незадолго до либо сразу после того, как стали контактировать с мусульманскими миссионерами, начавшими распространять свою новую религию. В зависимости от того, что лежит внутри мешочка, гри-гри также можно использовать как одну из форм чёрной магии. Общими ингредиентами, которые кладутся в гри-гри, являются травы с предполагаемыми волшебными качествами и части мёртвых животных.
5. Цзинь Чань (Jin Chan)
Известная как «денежная лягушка», Цзинь Чань, или Чань Чу (Ch’an Chu) — это трёхлапая лягушка-бык с красными глазами, обычно сидящая на груде монет. Появившаяся в Китае тысячи лет назад, Цзинь Чань является распространённым талисманом в китайской культуре, особенно в фен-шуй, хотя её использование в качестве амулета на богатство развилось намного позже — возможно, в XVI или XVII веке. Тем не менее, это может быть связано с древним мифом о Лунной лягушке, которая стала сущностью Луны.
Говорят, она приносит удачу, в основном, в виде денежных доходов, и статуэтки денежной лягушки обычно делаются с монетками во рту. (Если у лягушки нет монетки во рту, то её нужно направить в сторону от дома, иначе она будет высасывать из него деньги.)
4. Манэки-Нэко (Maneki-Neko)
В переводе с японского «Манящий кот» или «Зовущая кошка», Манэки-Нэко — это японский талисман на удачу в виде кота с поднятой лапкой. Возникший в Японии где-то между XVI и XVIII веком, Манэки-Нэко обычно размещается внутри витрин или у окон магазинов, потому что, говорят, он приносит процветание бизнесу. Многие из них также изображаются с монетками в лапках.
В основе классического мифического происхождения Манэки-Нэко лежит история о подавленном бизнесмене, встретившем ужасно голодного кота. Несмотря на то, что у мужчины не было денег, он выкормил кота, поправив его здоровье, и его бизнес стал процветать сразу после того, как кот стал сидеть перед его магазином, привлекая прохожих.
Существуют различные суеверия относительно элементов статуэтки. Например, если человек желает приманить счастье, у кота должна быть поднята левая лапка, а если его целью является здоровье, то должна быть поднята правая.
3. Куклы-качина (Kachina Dolls)
Используемые жителями племени хопи в Северной Америке, куклы-качина появились примерно в конце XVIII века. Они символизируют собой одного из сотен духов, которые, как говорят, взаимодействовали с племенем. Традиционно вырезаемые из корней тополей, эти талисманы часто украшаются, в зависимости от их предназначения, ожерельями, браслетами и даже ножами.
Девочкам хопи начинают дарить кукол-качина с одного годика, и дарят по две куклы каждый год. В дополнение к тому, что куклы-качина несут в себе образовательный элемент для молодых девушек, обучая их своей культуре, они также, говорят, приносят удачу тем семьям, которые их делают, защищая от болезней и несчастья.
2. Карранка (Carranca)
В переводе с португальского означающее «хмурое, угрюмое лицо», карранка — это изваяние, обычно вырезаемое из дерева, которое размещается в передней части лодки. Его основная функция заключается в защите лодки от злых духов, которые могут пытаться попасть на неё или перевернуть. Согласно легендам, карранки также издавали низкий стон, предупреждая экипаж о приближении опасности.
Пришедшие с бассейна реки Сан-Франциско в Бразилии, статуи карранка впервые были использованы во второй половине XVIII века. Хотя и не используемые сегодня так широко, кроме как для продажи туристам, обычно они изображаются с устрашающими лицами, которые, как принято считать, отпугивают речных существ.
1. Палад Кхик (Palad Khik)
Самый странный в этом списке, Палад Кхик — это тайский амулет, используемый для привлечения удачи. Поскольку он переводится как «почётный заменитель пениса», становится ясно, какую именно форму он имеет.
Изначально созданный индийцами, он был завезён монахами в Таиланд в VIII веке и стал популярным в своём нынешнем применении. На самом деле, ранние примеры этого амулета являются воплощением индуистского божества Шивы.
Палад Кхик, говорят, приносит практически любую желаемую пользу, но в основном он оберегает половые органы от любых неприятностей. Амулеты могут быть разных размеров, а некоторые из них могут даже достигать нескольких метров в длину.
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