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20 беседок, которые преобразят дачный участок до неузнаваемости


Беседки, которые преобразят дачный участок до неузнаваемости.

Беседки, которые преобразят дачный участок до неузнаваемости.

Летняя пора особенно располагает к пребыванию на свежем воздухе. А еще приятнее, если расслабиться можно будет в удобной беседке на своем участке. Мы собрали 20 вариантов беседок, которые преобразят дачный участок до неузнаваемости.

1. Беседка с печкой - отличное место для приятного отдыха


Классическая деревянная беседка с мангалом и местом для ужина, которая совмещает приватность и комфорт.

Классическая деревянная беседка с мангалом и местом для ужина, которая совмещает приватность и комфорт.

 

2. Простая металлическая беседка


Изготовленная на заказ металлическая беседка, которая отлично впишется в сад на территории загородного участка.

Изготовленная на заказ металлическая беседка, которая отлично впишется в сад на территории загородного участка.

 

3. Беседка из палубных реек


Деревянная угловая беседка, которая поможет создает укромный уголок на дачном участке.

Деревянная угловая беседка, которая поможет создает укромный уголок на дачном участке.

 

4. Летняя открытая беседка


Летняя беседка, созданная специально для тех, кто планирует использовать её в целях организации обеденной зоны.

Летняя беседка, созданная специально для тех, кто планирует использовать её в целях организации обеденной зоны.

 

5. Беседка с песочницей


Деревянная беседка с песочницей будет отличным подарком как для родителей, так и для детей.

Деревянная беседка с песочницей будет отличным подарком как для родителей, так и для детей.

 

6. Ультрасовременная беседка с бассейном


Элегантный дизайн современной деревянной беседки с бассейном.

Элегантный дизайн современной деревянной беседки с бассейном.

 

7. Деревянная пергола в классическом исполнении


Деревянная пергола, которая расширяет жилое пространство на открытом воздухе.

Деревянная пергола, которая расширяет жилое пространство на открытом воздухе.

 

8. Многогранная беседка


Беседка в стиле модерн - идеальное решения для любого современного дачного участка.

Беседка в стиле модерн - идеальное решения для любого современного дачного участка.

 

9. Беседка, в которой можно жить


Установленная на дачном участке беседка должна гармонировать с выбранным стилевым направлением ландшафта.

Установленная на дачном участке беседка должна гармонировать с выбранным стилевым направлением ландшафта.

 

10. Беседка с обеденной зоной – мечта для любого садовника


Беседка может быть возведена вокруг капитального основания с каменной печью, мангалом и обеденной зоной.

Беседка может быть возведена вокруг капитального основания с каменной печью, мангалом и обеденной зоной.

 

11. Беседка в восточном стиле


Деревянная беседка со строгими линиями в классическом восточном стиле.

Деревянная беседка со строгими линиями в классическом восточном стиле.

 

12. Беседка в минималистском стиле


Отличное место для ужина в кругу семьи и приятного времяпрепровождения.

Отличное место для ужина в кругу семьи и приятного времяпрепровождения.

 

13. Беседка своими руками


Современная беседка, которую легко можно соорудить своими руками.

Современная беседка, которую легко можно соорудить своими руками.

 

14. Маленький летний домик


Беседка, в которой гармонично сочетается дерево и камень.

Беседка, в которой гармонично сочетается дерево и камень.

 

15. Очаровательный дизайн кухни на заднем дворе


Классический дизайн и современная концепция.

Классический дизайн и современная концепция.

 

16. Беседка у пруда


Деревянная беседка у пруда - мечта каждого владельца современного дачного участка.

Деревянная беседка у пруда - мечта каждого владельца современного дачного участка.

 

17. Беседка для дачи необычной формы


Беседка для дачного участка необычной формы в стиле модерн.

Беседка для дачного участка необычной формы в стиле модерн.

 

18. Домик на дереве


При недостатке места на дачном участке можно создать беседку на дереве.

При недостатке места на дачном участке можно создать беседку на дереве.

 

19. Беседка с соломенной крышей


Маленькая круглая беседка, которая будет напоминать о далёких тропиках.

Маленькая круглая беседка, которая будет напоминать о далёких тропиках.

 

20. Беседка в стиле хай-тек


Беседка для отдыха и расслабления, которую можно изготовить своими руками.

Беседка для отдыха и расслабления, которую можно изготовить своими руками.

 

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