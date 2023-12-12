20 беседок, которые преобразят дачный участок до неузнаваемости

Беседки, которые преобразят дачный участок до неузнаваемости.

1. Беседка с печкой - отличное место для приятного отдыха

Классическая деревянная беседка с мангалом и местом для ужина, которая совмещает приватность и комфорт.

2. Простая металлическая беседка

Изготовленная на заказ металлическая беседка, которая отлично впишется в сад на территории загородного участка.

3. Беседка из палубных реек

Деревянная угловая беседка , которая поможет создает укромный уголок на дачном участке.

4. Летняя открытая беседка

Летняя беседка, созданная специально для тех, кто планирует использовать её в целях организации обеденной зоны.

5. Беседка с песочницей

Деревянная беседка с песочницей будет отличным подарком как для родителей, так и для детей.

6. Ультрасовременная беседка с бассейном

Элегантный дизайн современной деревянной беседки с бассейном.

7. Деревянная пергола в классическом исполнении

Деревянная пергола, которая расширяет жилое пространство на открытом воздухе.

8. Многогранная беседка

Беседка в стиле модерн - идеальное решения для любого современного дачного участка.

9. Беседка, в которой можно жить

Установленная на дачном участке беседка должна гармонировать с выбранным стилевым направлением ландшафта.

10. Беседка с обеденной зоной – мечта для любого садовника

Беседка может быть возведена вокруг капитального основания с каменной печью, мангалом и обеденной зоной.

11. Беседка в восточном стиле

Деревянная беседка со строгими линиями в классическом восточном стиле .

12. Беседка в минималистском стиле

Отличное место для ужина в кругу семьи и приятного времяпрепровождения.

13. Беседка своими руками

Современная беседка, которую легко можно соорудить своими руками.

14. Маленький летний домик

Беседка, в которой гармонично сочетается дерево и камень.

15. Очаровательный дизайн кухни на заднем дворе

Классический дизайн и современная концепция.

16. Беседка у пруда

Деревянная беседка у пруда - мечта каждого владельца современного дачного участка.

17. Беседка для дачи необычной формы

Беседка для дачного участка необычной формы в стиле модерн.

18. Домик на дереве

При недостатке места на дачном участке можно создать беседку на дереве.

19. Беседка с соломенной крышей

Маленькая круглая беседка, которая будет напоминать о далёких тропиках.

20. Беседка в стиле хай-тек

Беседка для отдыха и расслабления , которую можно изготовить своими руками.