«Влюбленные из Вальдаро» держали друг друга в объятьях 6000 лет

Говорят, что со временем любовь проходит. Но знали ли вы, что существует пара, чья любовь длится уже шесть тысяч лет?









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В 2007 году в городке Вальдаро начались раскопки, возглавляемые археологом Еленой Марией Менотти



В результате раскопок были обнаружены скелеты девушки и молодого человека, чей возраст явно не превышал двадцати лет.







Исследователи обнаружили на их костях следы от стрел. Вероятно, на них напали и застрелили, но перед смертью пара смогла найти в себе силы на прощальный поцелуй и объятия.



Сама Менноти предполагает, что юноша погиб первым, а его возлюбленная умерла немного позже.



Среди многих захоронений времен Неолита археологи находили матерей, прижимающих к своей груди



Сегодня посмотреть на «Влюбленных из Вальдаро» можно в Археологическом Музее Мантуи. Для многих людей эта пара стала символом вечной любви и отражением истории Ромео и Джульетты



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Подписаться на мой Instagram В 2007 году в городке Вальдаро начались раскопки, возглавляемые археологом Еленой Марией Менотти . Именно ей удалось обнаружить по-настоящему уникальное парное захоронение.В результате раскопок были обнаружены скелеты девушки и молодого человека, чей возраст явно не превышал двадцати лет.Исследователи обнаружили на их костях следы от стрел. Вероятно, на них напали и застрелили, но перед смертью пара смогла найти в себе силы на прощальный поцелуй и объятия.Сама Менноти предполагает, что юноша погиб первым, а его возлюбленная умерла немного позже.Среди многих захоронений времен Неолита археологи находили матерей, прижимающих к своей груди младенцев . Но ещё никому не удавалось найти именно пару людей, встретивших свой конец в крепких объятьях любимого человека.Сегодня посмотреть на «Влюбленных из Вальдаро» можно в Археологическом Музее Мантуи. Для многих людей эта пара стала символом вечной любви и отражением истории Ромео и Джульетты . Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: