«Влюбленные из Вальдаро» держали друг друга в объятьях 6000 лет

Говорят, что со временем любовь проходит. Но знали ли вы, что существует пара, чья любовь длится уже шесть тысяч лет?
Wikipedia / CC BY-SA 4.0
В 2007 году в городке Вальдаро начались раскопки, возглавляемые археологом Еленой Марией Менотти. Именно ей удалось обнаружить по-настоящему уникальное парное захоронение.
В результате раскопок были обнаружены скелеты девушки и молодого человека, чей возраст явно не превышал двадцати лет.
Исследователи обнаружили на их костях следы от стрел. Вероятно, на них напали и застрелили, но перед смертью пара смогла найти в себе силы на прощальный поцелуй и объятия.
Сама Менноти предполагает, что юноша погиб первым, а его возлюбленная умерла немного позже.
Среди многих захоронений времен Неолита археологи находили матерей, прижимающих к своей груди младенцев. Но ещё никому не удавалось найти именно пару людей, встретивших свой конец в крепких объятьях любимого человека.
Сегодня посмотреть на «Влюбленных из Вальдаро» можно в Археологическом Музее Мантуи. Для многих людей эта пара стала символом вечной любви и отражением истории Ромео и Джульетты.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии