10 научных экспериментов, после которых вы навсегда перестанете верить в гороскоп

«С тобой невозможно договориться, ты Близнец». «Он дико упертый, наверное, Телец». «Ты мне нравишься, но у нас ничего не получится: ты Лев, а я Рыба». Бесит? Нас тоже. Главным образом потому, что это абсолютная, полная чепуха, которая не может сбыться и не сбывается. Ученые доказали: гороскопы — это чушь.

Гороскоп не описывает вашу личность

Французский социолог и статистик Мишель Гоклен, (считающийся, кстати, одним из основателей неоастрологии) провел простой опыт. Через газету Ici Paris он попросил добровольцев заполнить анкету и указать свои имена, даты и места рождения. Откликнулось 150 человек, после чего каждому прислали его очень подробный гороскоп. 94% счастливых обладателей гороскопа ответили, что они были там изображены вполне точно, причем это мнение разделили их друзья и родственники. При этом на самом деле Гоклен прислал им гороскоп серийного убийцы Марселя Петиота, прикончившего 63 человека. И почти каждый принял его за свой.

Астролог не найдет вам мужа

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Астрологи считают, что могут помочь вам выбрать спутника жизни. Но на самом деле это чепуха. Психолог Берни Силвермэн из университета штата Мичиган случайным образом отобрал 2978 супружеских пар и еще 478 разведенных — и не нашел никаких астрологических корреляций, ни положительных, ни отрицательных. Идеальные астрологические пары распадались так же часто, как и полные астральные противоположности.

Звезды не сделают вас президентом

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Физик Джон МакГерви из любопытства исследовал биографии 6475 политиков и 16634 ученых, обращая особое внимание на даты их рождения. Увы, никаких зодиакальных или планетарных зависимостей Джон не нашел. В частности, он обнаружил среди политиков столько же Дев, сколько их бывает среди обычных людей, притом, что Девы считаются слабыми лидерами. А еще, как мы знаем, Девы склонны к самокопанию, депрессиям и импотенции.

Астролог не поставит вам диагноз

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Разуверившийся бывший астролог из Австралии Джеффри Дин и канадский психолог Айван Керри провели большой слепой тест, в котором приняли участие 45 астрологов, уверенных в своих силах и 160 подопытных добровольцев. Астрологи, на основании натальных карт, должны были максимально подробно рассказать о подопытных. Увы, они не только не смогли сказать о людях ничего конкретного, но даже не смогли более-менее точно определить тип их личности.

Нет смысла доверять предсказаниям

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Астрономы Джордж Калвер и Кристина Йенна проследили за предсказаниями, сделанными астрологами для знаменитостей за последние десять лет, и сравнили с их реальной жизнью. Выяснилось, что астрологи «угадали» только 10% от всех событий. Обыкновенный читатель желтой прессы или фанбой справился бы с этой задачей гораздо лучше.

Метод тыка эффективней

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Физик-экспериментатор Шон Карлсон в 1985 году провел двойной слепой астрологический тест. Астрологи получили гороскопы 116 людей, составленные по дате и часу их рождения. Кроме того они получили по три описания характера на каждого участника. Подвох заключался в том, что из этих трех описаний одно принадлежало участнику, остальные рассказывали о совершенно посторонних людях. Астрологам нужно было определить, какое из описаний относится к гороскопу. Им удавалось это сделать в 34% случаях — то есть это ровно такой же результат, как если бы тест проходил неграмотный человек вслепую.

Люди видят то, что хотят видеть

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Существует универсальное описание личности, придуманное психологом Бертрамом Форером и названное в честь Барнума — великого циркового авантюриста. Форер дал его студентам в качестве теста (заявив при этом, что каждый студент получает свою собственную версию) и попросил каждого оценить по пятибальной системе, насколько этот текст относится лично к нему. Средняя оценка была 4,26: практически все студенты увидели в тексте себя. На самом деле текст практически ничего не значит и сам себе противоречит – он расплывчат, но кажется глубокомысленным. Гадалки и астрологи пользовались такими же текстами задолго до того, как Форер его сформулировал. Это, собственно говоря, и есть ваш гороскоп. Вот он:

«Вы очень нуждаетесь в том, чтобы другие люди любили и восхищались вами. Вы довольно самокритичны. У вас есть много скрытых возможностей, которые вы так и не использовали себе во благо. Хотя у вас есть некоторые личные слабости, вы в общем способны их нивелировать. Дисциплинированный и уверенный с виду, на самом деле вы склонны волноваться и чувствовать неуверенность”.

“Вы поняли, что быть слишком откровенным с другими людьми — не слишком мудро. Иногда вы экстравертны, приветливы и общительны, иногда же — интровертны, осторожны и сдержанны. Некоторые из ваших стремлений довольно нереалистичны. Одна из ваших главных жизненных целей — стабильность”.