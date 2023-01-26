10 научных экспериментов, после которых вы навсегда перестанете верить в гороскоп

«С тобой невозможно договориться, ты Близнец». «Он дико упертый, наверное, Телец». «Ты мне нравишься, но у нас ничего не получится: ты Лев, а я Рыба». Бесит? Нас тоже. Главным образом потому, что это абсолютная, полная чепуха, которая не может сбыться и не сбывается. Ученые доказали: гороскопы — это чушь.
Гороскоп не описывает вашу личность
Французский социолог и статистик Мишель Гоклен, (считающийся, кстати, одним из основателей неоастрологии) провел простой опыт. Через газету Ici Paris он попросил добровольцев заполнить анкету и указать свои имена, даты и места рождения. Откликнулось 150 человек, после чего каждому прислали его очень подробный гороскоп. 94% счастливых обладателей гороскопа ответили, что они были там изображены вполне точно, причем это мнение разделили их друзья и родственники. При этом на самом деле Гоклен прислал им гороскоп серийного убийцы Марселя Петиота, прикончившего 63 человека. И почти каждый принял его за свой.
Астролог не найдет вам мужа
Астрологи считают, что могут помочь вам выбрать спутника жизни. Но на самом деле это чепуха. Психолог Берни Силвермэн из университета штата Мичиган случайным образом отобрал 2978 супружеских пар и еще 478 разведенных — и не нашел никаких астрологических корреляций, ни положительных, ни отрицательных. Идеальные астрологические пары распадались так же часто, как и полные астральные противоположности.
Звезды не сделают вас президентом
Физик Джон МакГерви из любопытства исследовал биографии 6475 политиков и 16634 ученых, обращая особое внимание на даты их рождения. Увы, никаких зодиакальных или планетарных зависимостей Джон не нашел. В частности, он обнаружил среди политиков столько же Дев, сколько их бывает среди обычных людей, притом, что Девы считаются слабыми лидерами. А еще, как мы знаем, Девы склонны к самокопанию, депрессиям и импотенции.
Астролог не поставит вам диагноз
ФОТО: SHUTTERSTOCK
Разуверившийся бывший астролог из Австралии Джеффри Дин и канадский психолог Айван Керри провели большой слепой тест, в котором приняли участие 45 астрологов, уверенных в своих силах и 160 подопытных добровольцев. Астрологи, на основании натальных карт, должны были максимально подробно рассказать о подопытных. Увы, они не только не смогли сказать о людях ничего конкретного, но даже не смогли более-менее точно определить тип их личности.
Нет смысла доверять предсказаниям
ФОТО: SHUTTERSTOCK
Астрономы Джордж Калвер и Кристина Йенна проследили за предсказаниями, сделанными астрологами для знаменитостей за последние десять лет, и сравнили с их реальной жизнью. Выяснилось, что астрологи «угадали» только 10% от всех событий. Обыкновенный читатель желтой прессы или фанбой справился бы с этой задачей гораздо лучше.
Метод тыка эффективней
Физик-экспериментатор Шон Карлсон в 1985 году провел двойной слепой астрологический тест. Астрологи получили гороскопы 116 людей, составленные по дате и часу их рождения. Кроме того они получили по три описания характера на каждого участника. Подвох заключался в том, что из этих трех описаний одно принадлежало участнику, остальные рассказывали о совершенно посторонних людях. Астрологам нужно было определить, какое из описаний относится к гороскопу. Им удавалось это сделать в 34% случаях — то есть это ровно такой же результат, как если бы тест проходил неграмотный человек вслепую.
Люди видят то, что хотят видеть
ФОТО: SHUTTERSTOCK
Существует универсальное описание личности, придуманное психологом Бертрамом Форером и названное в честь Барнума — великого циркового авантюриста. Форер дал его студентам в качестве теста (заявив при этом, что каждый студент получает свою собственную версию) и попросил каждого оценить по пятибальной системе, насколько этот текст относится лично к нему. Средняя оценка была 4,26: практически все студенты увидели в тексте себя. На самом деле текст практически ничего не значит и сам себе противоречит – он расплывчат, но кажется глубокомысленным. Гадалки и астрологи пользовались такими же текстами задолго до того, как Форер его сформулировал. Это, собственно говоря, и есть ваш гороскоп. Вот он:
«Вы очень нуждаетесь в том, чтобы другие люди любили и восхищались вами. Вы довольно самокритичны. У вас есть много скрытых возможностей, которые вы так и не использовали себе во благо. Хотя у вас есть некоторые личные слабости, вы в общем способны их нивелировать. Дисциплинированный и уверенный с виду, на самом деле вы склонны волноваться и чувствовать неуверенность”.
“Временами вас охватывают серьёзные сомнения, приняли ли вы правильное решение или сделали ли правильный поступок. Вы предпочитаете некоторое разнообразие, рамки и ограничения вызывают у вас недовольство. Также вы гордитесь тем, что мыслите независимо; вы не принимаете чужих утверждений на веру без достаточных доказательств”.
“Вы поняли, что быть слишком откровенным с другими людьми — не слишком мудро. Иногда вы экстравертны, приветливы и общительны, иногда же — интровертны, осторожны и сдержанны. Некоторые из ваших стремлений довольно нереалистичны. Одна из ваших главных жизненных целей — стабильность”.
с
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)
Свежие комментарии