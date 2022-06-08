Талант и эпатаж: как шокировала современников танцовщица Ида Рубинштейн

Ида Рубинштейн. Автор - Валентин Серов
Имя Иды Рубинштейн хорошо знакомо всем, кто интересуется историей российского театра и танца. Обладая незаурядной внешностью и внушительным состоянием, эта увлеченная натура постоянно эпатировала публику смелыми выходками. Она учила древнегреческий, чтобы играть в пьесах, написанных Софоклом, в 20 лет не побоялась презентовать публике танец Саломеи, во время исполнения которого раздевалась донага, набравшись опыта - основала собственный театр, который по популярности соперничал с дягилевским. О себе говорила кратко: ни терплю ни микроба банальности…
Актриса и танцовщица Ида Рубинштейн
Судьба Рубинштейн, как и многих талантливых людей, сложилась непросто. От природы она обладала незаурядной внешностью, которая в конце 19 века выглядела диковинно. Худая и высокая, она имела почти прозрачную кожу, ее лицо всегда было бледно, а кудри - черны, как смоль. Ида родилась в Харькове, но рано осталась без родителей, и ее взяли на попечение родственники в Петербурге. Там будущая звезда сцены получила прекрасное образование, выучила иностранные языки, увлеклась философией, стала посещать театры. Тогда-то и появилась мечта со временем блистать на сцене.
Актриса и танцовщица Ида Рубинштейн
Благодаря тому, что от отца Иде досталось внушительное состояние, она могла себе позволить посещать драматические курсы, учиться танцу у лучших преподавателей. Ей даже удалось самостоятельно арендовать в Петербурге помещение для выступлений после того, как ее первые роли оказались провальными, и режиссеры отказывались приглашать ее в новые постановки. Так появился танец Саломеи (совместная работа с хореографом Фокиным и режиссером Мейерхольдом), который вызвал полярные оценки критиков. В финале на Иде не оставалось одежд, ее стан украшали лишь крупные бусы. После спектакля Станиславский отозвался об исполнительнице главной роли, как о бездарно голой танцовщице, а вот Ахматову танец увлек и вдохновил.
Актриса и танцовщица Ида Рубинштейн
В целом, публика радушно принимала эксперименты Рубинштейн. На волне успеха она даже хотела дать гастроли во Франции, но родственники, не одобрявшие ее увлечений, упекли танцовщицу в лечебницу, чтобы лишить ее возможности уехать за рубеж. В больнице актриса провела год, потом ей все же удалось выбраться из заточения.
Ида Рубинштейн в образе Шахерезады
Жизнь Иды была полна ярких событий. Она путешествовала по дикой Африке, владела яхтой и аэропланом, отвергала поклонников, но собирала вокруг себя петербургский бомонд. Собрав собственную труппу, она исполняла главные роли в таких постановках, как "Елена Спартанская", "Дама с камелиями", "Персефона" и "Болеро". Она примеряла образ Настасьи Филипповны из "Идиота" Достоевского, а свою драматическую карьеру закончила пьесой "Жанна д`Арк".
Актриса и танцовщица Ида Рубинштейн
Жизнь Иды Рубинштейн полностью изменилась с началом Второй мировой войны. Она спешно покинула Францию, опасаясь нацистской оккупации, и поселилась в Англии. Здесь, забыв о театральных амбициях, работала на благо армии - стала медсестрой в госпитале. Многие бойцы, которых ей удалось поставить на ноги, думали, что она всю жизнь была медиком.
Актриса и танцовщица Ида Рубинштейн
Ида умерла в 1960 году от сердечного приступа, перед смертью она успела сделать распоряжения относительно того, чтобы, когда ее не станет, похороны прошли тихо и без пафоса. Ей больше не хотелось славы, она хлебнула ее сполна за годы актерской жизни.
Ида Рубинштейн в образе Саломеи
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