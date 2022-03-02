Вещи для дома, которые все купили, а теперь жалко выбрасывать

Всем нам иногда свойственно попадаться на маркетинговые уловки и приобретать вещи в ожидании, что они значительно украсят пространство или упростят быт. Однако нередко эти благие намерения оборачиваются фиаско, и в итоге мы не получаем значительной пользы от обладания ими, но и выкинуть их рука не поднимается.

Мы решили проанализировать, какие популярные вещи после покупки зачастую оказываются где-то далеко в шкафчиках за ненадобностью и почему.



11. Кувшины для напитков

10. Ирригатор

9. Лежанка для кота

8. Мини-увлажнители воздуха

7. Освежители для унитаза

6. Подставка для лопатки

5. Всевозможные бьюти-гаджеты

4. Декоративные подушки

3. Умные напольные весы

2. «Лысая» терка

1. Стайлеры для волос

В кувшинах есть смысл, если в доме принято частенько делать собственные прохладительные напитки из фруктов и ягод или что-то вроде киселей. Однако красивое, как в рекламе, разливание обычного пакетированного сока из кувшина — довольно странный выбор, который вынуждает без особого смысла испачкать посуду, а затем ее мыть.Сообщения об эффективности ирригаторов в целом весьма противоречивы. Специалисты единодушны: это крайне полезное дополнение в уходе за полостью рта для людей с особыми нуждами — обладателей имплантатов, протезов, брекетов или тех, кто имеет заболевания, например, десен. В остальных же случаях это скорее приятное дополнение, нежели по-настоящему необходимое, которое, не оказав особенного действия, многих может сильно разочаровать.Даже некошатникам в общем-то известно, что кошки редко привыкают к определенному месту и лежанке. Они ходят сами по себе и скорее оккупируют кровать хозяев или вовсе будут спать у них на голове, нежели где-то в другом месте. Поэтому несмотря на обилие красивейших и милых лежанок и домиков для кошек, чаще всего это бесполезное приобретение, которое зря занимает место в доме.Мини-увлажнитель также довольно быстро разочаровывает. В большом помещении даже рядом с рабочим местом такая штука не отличается особой эффективностью, не дает почувствовать существенную разницу и вскоре отправляется пылиться на полку за ненадобностью. Пользователи отмечают, что увлажнители объемом от 4 л и ниже вовсе не поднимают процент влажности при замере гигрометром.Лучше всего от микробов избавляет регулярное очищение, причем нередко требуется именно механическое, с помощью ершика. Поэтому освежители в каком-то смысле излишни, а образующаяся пена и вовсе не дает вовремя заметить необходимость в тщательной очистке. Кроме того, если зафиксировать освежитель недостаточно надежно или если он сделан из некачественного пластика, он вполне может образовать засор в унитазе, разобраться с которым будет крайне непросто.Относительно такой подставки доводы примерно те же, что и с кувшинами, а заменить ее успешно может и обычное блюдце. Кроме того, на миниатюрной кухне, где рабочие поверхности и без того невелики, такая подставка только займет драгоценное место и довольно скоро начнет просто мешаться.Женские штучки выглядят симпатично, и потому очень сложно бывает отказать себе в удовольствии прикупить новый модный гаджет. Однако и здесь снова необходимо крайне критически оценить свои желания перед покупкой. Ведь если, например, электрическая щеточка не подойдет для вашего типа кожи, а массажер против целлюлита потребует слишком много времени и усилий, к чему вы окажетесь не готовы, эти вещи просто пополнят домашнюю барахолку.Возможно, на диване эти предметы интерьера и правда смотрятся неплохо и не доставляют неудобств. Однако, если они покупаются для украшения кровати, как в модных журналах со стильными интерьерами, это довольно быстро может стать неожиданной проблемой. Ведь в контексте обычной жизни постоянно перекладывать их вечером перед сном и утром, когда постель нужно вновь застелить, на самом деле не так уж приятно.Если вы регулярно и с интересом отслеживаете информацию о своем здоровье на умных часах или смартфоне, такие весы и правда могут стать еще одним полезным инструментом. Но в большинстве случаев отслеживать все показатели организма на практике нужно не всем — многим умные весы вовсе и не нужны. Исключение составляют разве что профессиональные спортсмены, которым зачастую важно знать не только вес, но и проценты жира, мышц и так далее.Возможно, мало кто обращает на этот нюанс внимание при выборе терки, однако то, насколько часто перфорирована поверхность, прямым образом влияет на удобство в ее использовании. Ведь если отверстий мало и они находятся на большом расстоянии друг от друга, быстро натереть продукт, обойдясь минимальными излишками, просто невозможно. Поэтому, чтобы не плодить бесполезные вещи в доме и на кухне в частности, это определенно стоит учитывать.Мысль об обладании голливудскими локонами или «морскими» кудряшками, конечно, весьма соблазнительна. Однако стоит отдавать себе отчет в том, насколько долгим и сложным процессом является профессиональная укладка. Есть вероятность, что из-за сопутствующих сложностей и необходимости тратить на это много времени, вы будете делать те же локоны только по праздникам, обходясь старым добрым феном, а место на полке стайлер при этом займет постоянное.