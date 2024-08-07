10 мифов о здоровье, созданных для выкачивания денег

1. Антибактериальный гель для рук всегда должен быть под рукой

Антибактериальный гель для рук

2. Микроволновка опасна для здоровья

Микроволновка опасна для здоровья

3. Миндальное молоко вместо коровьего

Миндальное молоко вместо коровьего

4. Соки по утрам

Соки по утрам

5. Есть нужно лишь яичные белки

Есть нужно лишь яичные белки

6. Витаминные комплексы для всех

Витаминные комплексы для всех

7. Детоксикация организма

Детоксикация организма

8. Витамина С много не бывает

Витамина С много не бывает

9. Приоритет продуктам с низким содержанием жира

Приоритет продуктам с низким содержанием жира

10. Нет глутамату натрия