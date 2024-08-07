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10 мифов о здоровье, созданных для выкачивания денег


10 мифов о здоровье, созданных для выкачивания денег

10 мифов о здоровье, созданных для выкачивания денег

Порой кажется, что каждый день учёные проводят исследования, результаты которых кардинально меняют представление о правильном образе. Каждый день появляется информация о том, что вот это и это безумно полезно, а вот то и то смертельно опасно. Вот только иногда подобные мифы создаются специально, чтобы выкачать как можно больше денег у доверчивых людей.

1. Антибактериальный гель для рук всегда должен быть под рукой


Антибактериальный гель для рук

Антибактериальный гель для рук

 

Возбудители двух самых распространённых инфекций, желудочного гриппа и клостридиальных инфекций, устойчивы к воздействию антибактериальных гелей. Для того чтобы руки были чистыми, достаточно просто помыть их мылом.

2. Микроволновка опасна для здоровья


Микроволновка опасна для здоровья

Микроволновка опасна для здоровья

 

Микроволновка наоборот сохраняет витамины в продуктах лучше, чем духовка.

3. Миндальное молоко вместо коровьего


Миндальное молоко вместо коровьего

Миндальное молоко вместо коровьего

 

Да, миндальное молоко содержит больше протеинов, чем коровье, вот только это всё равно всего лишь 2% от необходимой суточной дозы. А вот витаминов, таких как в обычном молоке, в нём нет.

4. Соки по утрам


Соки по утрам

Соки по утрам

 

В выжатом из фруктов и овощей соке содержится лишь сахар. Вся клетчатка осталась в жмыхе.

5. Есть нужно лишь яичные белки



Есть нужно лишь яичные белки

 

Холестерин, который ежедневно человек получает из продуктов, не может существенно повлиять на уровень холестерина в крови, разве что лишь при наличии сердечных патологий.

6. Витаминные комплексы для всех


Витаминные комплексы для всех

Витаминные комплексы для всех

 

Практически 50% людей ежедневно принимает витаминные комплексы, хотя после десятилетий исследований так и не появилось весомых доказательств их пользы.

7. Детоксикация организма


Детоксикация организма

Детоксикация организма

 

Почки и печень человека намного сильнее и надёжнее, чем кажется. И уж точно им не поможет ни одна очищающая диета. Лучше научиться правильно питаться.

8. Витамина С много не бывает



Витамина С много не бывает

 

Суточная доза больше 2000 мг в день может вызвать диарею, рвоту, тошноту, сердцебиение, головную боль и другие побочные эффекты.

9. Приоритет продуктам с низким содержанием жира


Приоритет продуктам с низким содержанием жира

Приоритет продуктам с низким содержанием жира

 

После обследования 50 тысяч женщин, которые употребляли продукты с низким содержанием жира, у них не обнаружили снижение риска заболеванием раком груди, толстой кишки или сердечными заболеваниями. Да и лишнего веса они сбросили не больше чем контрольная группа.

10. Нет глутамату натрия


Нет глутамату натрия

Нет глутамату натрия

 

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