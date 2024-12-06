Рейтинг самых знаменитых произведений искусств

Искусство почти столь же старо, как и само человечество, и за все века нашего существования было создано бесчисленное множество уникальных произведений.
Наверное, было бы слишком смело составить список самых выдающихся шедевров, ведь критерии оценки творчества слишком субъективны. Именно поэтому в нашем рейтинге собраны картины и скульптуры, которые уж точно самые узнаваемые в мире, что совсем не значит, что они чем-то лучше других гениальных работ.
Какие творения – самые известные? Узнай прямо сейчас! Возможно, ты знаком не со всеми, и время проверить свою эрудицию и кругозор.
25. Купальщицы, автор Поль Сезанн (Paul Cézanne)
Эта картина считается настоящим шедевром современного искусства. «Купальщицы» – одно из самых знаменитых произведений Поля Сезанна. Впервые широкой публике работа была представлена на выставке в 1906 году.проложила путь для художников будущего, позволив им отойти от традиционных шаблонов, и возвела мост между постимпрессионизмом и искусством 20 века.
24. Дискобол, автор Мирон (Miron)
«Дискобол» – легендарная греческая статуя, исполненная известным греческим скульптором Мироном из Елевфер (Eleutherae) в период примерно с 460 по 450 год до нашей эры. Произведением немало восхищались римляне, и они даже сделали несколько копий этой скульптуры, прежде чем ее оригинал бесследно исчез. Впоследствии «Дискобол» стал символом Олимпийских игр.
23. Аполлон и Дафна, автор Бернини (Bernini)
«Аполлон и Дафна» – это скульптура в натуральную величину, созданная итальянским художником Джованни Лоренцо Бернини (Gian Lorenzo Bernini) примерно в 1622-1625 годах. Шедевр изображает полуобнаженную женщину, пытающуюся спастись от своего преследователя. Скульптура наглядно демонстрирует высокое мастерство своего творца, воссоздавшего кульминацию знаменитой истории Овидия (Ovid) про Дафну и Феба (Daphna, Phoebus).
22. Ночной дозор, автор Рембрандт
Шедевр всемирно признанного датского художника Рембрандта, «Ночной дозор» – это одна из самых знаменитых картин 17 века. Работа была завершена в 1642 году, и по заказу на ней запечатлен групповой портрет стрелковой роты капитана Франса Баннинга Кока и лейтенанта Виллема ван Рёйтенбюрга (Frans Banning Cocq, Willem van Ruytenburgh). Сегодня картина украшает выставку музея Rijksmuseum в Амстердаме.
21. Избиение невинных, автор Рубенс
«Избиение невинных» – это картина, повествующая о страшном приказе иудейского царя Ирода, по повелению которого были убиты все младенцы Вифлеема и его окрестностях возрастом до 2 лет от роду. Тиран верил в предсказание о том, что грядет день, когда Царь Израилев сместит его с трона, и надеялся, что среди убитых детей окажется и его будущий конкурент. Представитель фламандского барокко, Рубенс написал 2 версии знаменитой библейской истории с разницей в 25 лет. Первый вариант картины сейчас перед вами, и он был написан в период с 1611 по 1612 год.
20. Кэмпбелл — луковый суп с говядиной, автор Уорхол (Warhol)
Написанная американским художником Энди Уорхолом (Andy Warhol) в 1962 году, картина «Кэмпбелл — луковый суп с говядиной» – один из самых знаменитых примеров современного искусства. В своей работе Уорхол мастерски продемонстрировал однообразность рекламной индустрии, воспроизведя на своем гигантском холсте множество копий одного и того же товара. Уорхол также рассказал, что он ел эти супы каждый день на протяжении 20 лет. Возможно, поэтому банка лукового супа и стала объектом его знаменитой работы.
19. Звездная ночь, автор Ван Гог
Масляная живопись «Звездная ночь» принадлежит кисти датского постимпрессиониста Винсента Ван Гога, завершившего эту легендарную работу в 1889 году. Художник вдохновился на написание картины, смотря на ночное небо через окно своей комнаты в лечебнице Сен-Пол, город Сен-Реми, Южная Франция (Saint-Paul Asylum, Saint-Remy). Именно там знаменитый творец в свое время искал отдохновение от эмоциональных страданий, преследовавших его до конца дней.
18. Наскальные рисунки пещеры Шове
Рисунки, обнаруженные на юге Франции в пещере Шове (Chauvet), – одни из самых известных и лучше всех сохранившихся доисторических шедевров мирового искусства. Возраст этих произведений – примерно 30 000 – 33 000 лет. На стенах пещеры мастерски изображены сотни доисторических животных, включая медведей, мамонтов, пещерных львов, пантер и гиен.
17. Поцелуй, автор Роден (Rodin)
«Поцелуй» – это мраморная статуя, созданная именитым французским скульптором Огюстом Роденом (Auguste Rodin) в 1889 году. На сюжет шедевра автор был вдохновлен печальной историей Паоло и Франчески, персонажей из легендарного произведения Данте Алигьери «Божественная комедия» (Paolo, Francesca, Dante Alighieri). Возлюбленные были убиты мужем Франчески, внезапно заставшим молодых людей, когда очарованные друг другом парень и девушка обменивались своим первым поцелуем.
16. Писающий мальчик, авторство неизвестно
«Маннекен-Пис» или «Писающий мальчик» – это небольшая бронзовая скульптура, ставшая настоящей достопримечательностью фонтана в центре Брюсселя. Первоначальное авторство произведения неизвестно, но в 1619 году ее доработал бельгийский скульптор Жером Дюкенуа (Jerome Duquesnoy). Визитная карточка города, «Маннекен-Пис» предположительно был установлен в память о событиях гримбергенской войны, во время которой писающий младенец по одной версии мочился на солдат, а по другой – потушил вражеские боеприпасы, угрожавшие уничтожению целого города. На праздники скульптуру наряжают в тематические костюмы.
15. Постоянство памяти, автор Сальвадор Дали
Написанная в 1931 году знаменитым испанским художником Сальвадором Дали, картина «Постоянство памяти» – один из самых узнаваемых шедевров сюрреалистического искусства в истории живописи. На работе изображен мрачный песчаный берег, усыпанный плавящимися часами. На такой необычный сюжет Дали вдохновила Теория относительности Альберта Эйнштейна.
14. Пьета или Оплакивание Христа, автор Микеланджело
«Пьета» – знаменитая скульптура эпохи Ренессанса, созданная флорентийским творцом Микеланджело в период с 1498 по 1500 годы. Работа описывает библейскую сцену – Мария держит на руках тело снятого с креста Иисуса. Сейчас скульптура находится в Соборе Святого Петра в Ватикане. «Пьета» – единственная работа Микеланджело, которую он подписал.
13. Водяные лилии, автор Клод Моне (Claude Monet)
«Водяные лилии» – это целая серия из примерно 250 картин, написанных маслом, и авторство которых принадлежит всемирно известному французскому импрессионисту Клоду Моне. Коллекция этих работ признана одним из самых выдающихся достижений искусства начала 20 века. Если расположить все картины вместе, это создает иллюзию бесконечного пейзажа, наполненного водяными лилиями, деревьями и отражающимися в воде облаками.
12. Крик, автор Эдвард Мунк (Edvard Munch)
«Крик» – это культовый шедевр норвежского экспрессиониста Эдварда Мунка. Он написал 4 разные версии этого сюжета в период с 1893 по 1910 год. Знаменитая работа художника была вдохновлена реальными переживаниями автора, связанными с прогулкой на природе, во время которой Мунка покинули его спутники (они также изображены на картине на заднем плане).
11. Моаи, авторство неизвестно
Статуи Моаи – это массивные каменные монолиты, обнаруженные на острове Пасхи в Тихом океане, Западная Полинезия. Изваяния также известны как Головы острова Пасхи, но на самом деле у всех у них есть тела, скрытые под землей. Статуи Моаи датируются примерно 1400 – 1650 годами и предположительно были вытесаны из камня аборигенами, жившими когда-то на острове Рапа-Нуи (Rapa Nui, местное название острова Пасхи). Всего в этом районе обнаружено около 1000 таких исполинских шедевров древности. Загадка их перемещения по острову до сих пор остается неразгаданной, а самая тяжелая фигура весит около 82 тонн.
10. Мыслитель, автор Роден
«Мыслитель» – это самая знаменитая работа французского скульптора Огюста Родена. Автор закончил свой шедевр в 1880 году и первоначально назвал скульптуру «Поэт». Статуя была частью композиции под названием «Врата Ада» и олицетворяла самого Данте Алигьери, автора знаменитой «Божественной комедии». По изначальной задумке Родена Алигьери склоняется над кругами Ада, размышляя над своей работой. Впоследствии скульптор переосмыслил персонажа и сделал из него универсальный образ творца.
9. Герника, автор Пабло Пикассо
Масляная живопись размером с целую фреску, «Герника» – это одна из самых знаменитых работ именитого испанского художника Пабло Пикассо. Черно-белая картина – реакция Пикассо на нацистскую бомбардировку баскского городка Герника во время гражданской войны в Испании. Шедевр демонстрирует всю трагичность, ужасы войны и страдания всех невинных граждан в лице всего нескольких персонажей.
8. Тайная вечеря, автор Леонардо да Винчи
Полюбоваться этой картиной сегодня можно во время посещения доминиканского монастыря Санта-Мария-делле-Грацие (Santa Maria delle Grazie) в Милане. Легендарная роспись Леонардо да Винчи, «Тайная вечеря» – один из самых известных шедевров в мире. Художник работал над этой фреской с 1494 по 1498 год, и изобразил на ней известную библейскую сцену последнего ужина Иисуса Христа в окружении его учеников, о которой детально повествуется в Евангелии от Иоанна.
7. Статуя Свободы, авторы Эйфель, Бартольди (Eiffel, Bartholdi)
Культовая скульптура находится на Острове Свободы в Нью-Йорке, и когда-то она была подарком в знак дружбы между народами Франции и США. Сегодня Статуя Свободы считается международным символом свободы и демократии. Автором композиции был французский скульптор Бартольди, а спроектировал и построил ее архитектор Густав Эйфель. Подарок был вручен 28 октября 1886 года.
6. Гермес с младенцем Дионисом или Гермес Олимпийский, автор Пракситель (Praxiteles)
«Гермес с младенцем Дионисом» – это древнегреческая скульптура, обнаруженная во время раскопок 1877 года посреди руин храма богини Геры в Греции. Правая рука Гермеса утеряна, но археологи полагают, что по сюжету бог торговли и атлетов держал в ней виноградную лозу, показывая ее младенцу Дионису, богу вина, оргий и религиозного экстаза.
5. Сотворение Адама, автор Микеланджело
«Сотворение Адама» – одна из самых знаменитых фреск Микеланджело. Она была создана в период с 1508 по 1512 год и считается самой популярной композицией потолка Сикстинской капеллы, культового католического центра, расположенного в Ватикане. Роспись иллюстрирует момент библейского сотворения первого человека в истории, описанного в книге Бытие в Ветхом Завете.
4. Венера Милосская или Афродита с острова Милос
«Венера Милосская» появилась на свет приблизительно между 130 и 100 годами до нашей эры и является одной из самых знаменитых древнегреческих скульптур. Мраморная статуя была обнаружена в 1820 году на острове Милос (Milo), входящем в состав архипелага Киклады (Cyclades Archipelago) в Эгейском море. Личность героини до сих пор точно не установлена, но исследователи предполагают, что автор шедевра высек из камня именно Афродиту, греческую богиню любви и красоты, которую часто изображали именно полуобнаженной. Хотя существует версия, что статуя слеплена по образу морской богини Амфитриты (Amphitrite), которую особенно почитали на острове, где был найден артефакт.
3. Рождение Венеры, автор Сандро Боттичелли (Sandro Botticelli)
«Рождение Венеры» – работа итальянского художника Сандро Боттичелли, написанная в промежуток между 1482 и 1485 годами, и она считается одним из самых известных и ценных шедевров искусства в мире. Картина иллюстрирует сцену из знаменитой поэмы Овидия «Метаморфозы», в которой богиня Венера впервые выходит на берег из пены морской. Работа находится на выставке в галерее Уффици (Uffizi) во Флоренции.
2. Давид, автор Микеланджело
Легендарная скульптура эпохи Возрождения была создана в промежуток между 1501 и 1504 годами гениальным творцом Микеланджело. На сегодняшний день «Давид» считается самой известной в мире статуей. Этот восхитительный шедевр – запечатленный в камне библейский герой Давид. Художники и скульпторы прошлого традиционно изображали Давида во время битвы, победителем над грозным Голиафом, воинственным мужем и героем, но Микеланджело выбрал для своей работы образ очаровательного юноши, еще не познавшего искусства войны и убийства.
1. Мона Лиза, автор Леонардо да Винчи
Возможно, некоторые работы из этого списка вам были неизвестны, но уж «Мона Лизу» Леонардо да Винчи знают точно все. Это самая известная, самая обсуждаемая, самая воспеваемая и самая посещаемая картина в мире. Гениальный мастер написал ее в 1503-1506 годах, а позировала для холста Лиза Герардини, жена торговца шелком Франческо дель Джокондо (Lisa Gherardini, Francesco del Giocondo). Знаменитая своим загадочным выражением лица Мона Лиза – гордость Лувра, старейшего и богатейшего музея Франции и мира.
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