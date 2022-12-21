Факты, которые изменят ваше представление о динозаврах

Динозавры являются фаворитами поп-культуры, и легко понять — почему. Они эпично дрались с помощью рогов, зубов и когтей, которые страшнее любого другого оружия. Они выглядели более дико, а иногда и более странно, чем любой другой зверь, придуманный в любой беллетристике. И они все были настоящими. Но мы имели несчастье (или счастье) разминуться с ними примерно на 65 миллионов лет. Поэтому настоящих динозавров мы видим только в проблесках. Проблесках, которые иногда настолько странные или неясные, что динозавры не подпадают под представление о поп-культуре доисторической жизни.



10. У динозавров была перхоть

9. Динозавры-матери создавали "детские сады" наподобие птичьих

8. Самые глупые динозавры были также и самыми крепкими

7. Тираннозавры были слишком медлительны, чтобы преследовать и догонять

6. Некоторые динозавры были невероятно маленькими

5. Динозавры страдали от поедающих перья паразитов

4. Динозавры обитали не в каждой части планеты

3. Ранние динозавры откладывали яйца с мягкой скорлупой, похожей на кожу

2. Тираннозавры не могли двигать своими языками

1. Мощные мясоеды были вынуждены питаться падалью и есть себе подобных