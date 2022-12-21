Факты, которые изменят ваше представление о динозаврах

Динозавры являются фаворитами поп-культуры, и легко понять — почему. Они эпично дрались с помощью рогов, зубов и когтей, которые страшнее любого другого оружия. Они выглядели более дико, а иногда и более странно, чем любой другой зверь, придуманный в любой беллетристике. И они все были настоящими. Но мы имели несчастье (или счастье) разминуться с ними примерно на 65 миллионов лет. Поэтому настоящих динозавров мы видим только в проблесках. Проблесках, которые иногда настолько странные или неясные, что динозавры не подпадают под представление о поп-культуре доисторической жизни.
10. У динозавров была перхоть
фото: listverse.com У покрытых перьями динозавров было огромное количество перхоти. Непривлекательный, но интересный факт в том, что динозавры не сбрасывали свою кожу, словно старый костюм, как это делают ящерицы. Вместо этого динозавры избавлялись от отмерших частичек своей кожи, кусочек за кусочком, в виде перхоти. Средняя юра (вторая эпоха юрского периода) пережила распространение покрытых перьями динозавров, чьи потомки постепенно превратились в птиц. Вместе с эволюционировавшими перьями эволюционировала и перхоть, и ископаемые перья пронизаны частичками кожи. У современных птиц тоже происходит линька, но частички кожи у них просалены и действуют как биологическая система охлаждения, которая задерживает и рассеивает тепло во время полёта. Динозаврова перхоть подобна птичьей и человеческой. Она состоит из кератина, крепкого, волокнистого белка, участвующего в строении волос, рогов и копыт. Но перхоть динозавров лишена жира, что говорит о том, что их обладатели не были способны летать. И поэтому перхоть стала непривлекательным показателем того, какие доисторические существа могли подняться в небо, а какие — нет.
9. Динозавры-матери создавали "детские сады" наподобие птичьих
фото: Masato Hattori Динозавры не получили признания за коммуникабельность. Но представьте себе: колонии гнездящихся динозавров, работающих вместе для охраны своих ещё не вылупившихся птенцов, прямо как птицы, которыми они станут впоследствии. Эта трогательная картина изображена 80-миллионной коллекцией кучек яиц (кладок), обнаруженных в пустыне Гоби. Всего было обнаружено 15 кладок с общим количеством яиц не менее 50 штук. Потоп в далёком прошлом, так удачно сохранивший их, также оставил ещё один сувенир: сплошную красную полоску осадочной породы через все яйца, тем самым датируя их одним и тем же периодом гнездования. За демонстрацию родового поведения, популярного среди современных птиц и крокодилов, ответственны тероподы (хищные динозавры). Но динозавры делали это ещё до эволюционного раскола (которому способствовало падение астероида), после которого появились птицы. В общем, объединённое воспитание, вероятно, тогда работало так же, как и сегодня. Более половины гнёзд имели признаки как минимум одного успешного вылупления, наравне с показателями успешности у крокодиловых и птиц.
8. Самые глупые динозавры были также и самыми крепкими
Утиноклювые гребнеголовые горбатые травоядные животные, известные как гадрозавры, в большом количестве представлены среди окаменелостей, на которых сохранилась кожа. Кожа гадрозавра (фактически окаменелые остатки её) сохраняется чаще всего и в большем количестве, чем любая другая кожа. Были предложены две причины этому. Возможно, гадрозавры жили и умирали возле рек, где они были более склонны покрываться осадком и превращаться в окаменелости. Или, может быть, у них были просто более многочисленные популяции. Но гадрозавров обнаруживают повсюду. И обилие содержащих кожу окаменелостей гадрозавров находят даже там, где другие виды численно превосходят их. Поэтому учёные предложили новое объяснение: у гадрозавров была самая твёрдая кожа из всех. Во время одного исследования было проанализировано почти 200 отчётов, охватывающих период с 1840 по 2010 год. Было установлено, что из 123 останков туловищ динозавров, на которых сохранилась кожа, почти половина (57) принадлежала гадрозаврам. Другое исследование было сфокусировано на окаменелостях, обнаруженных в геологической формации Хелл-Крик (Hell Creek Formation). Из 22 окаменелостей динозавров, на которых видна кожа, 20 — из семейства гадрозавридов. У одного из всех исследованных образцов даже было "достаточно кожи, чтобы накрыть ею автомобиль".
7. Тираннозавры были слишком медлительны, чтобы преследовать и догонять
фото: listverse.com Со своей предполагаемой олимпийской спринтерской скоростью тираннозавр мог обогнать и справиться практически с любым существом. За исключением (незначительным) человека, бегающего чуть выше среднего, это так и есть. Учёные изучили более 500 видов животных, в том числе и китов, на определение соотношения размера и скорости. Биологическим ограничивающим фактором является кислород, или, если говорить более конкретно, его отсутствие. Бег на короткую дистанцию — это анаэробное упражнение, и окисление источников топлива не может происходить достаточно быстро, чтобы поддерживать его долго. А более крупные животные истощают свои окислительные способности ещё быстрее. Так что, хотя учёные в прошлом приписывали тираннозавру ужасающую максимальную скорость 45 миль в час (72 км/ч), его непомерный размер в действительности ограничил бы его в лучшем случае до способности двигаться рысью. Какова его новая, более точная максимальная скорость? Скромные 16,5 миль в час (26,6 км/ч). Не так уж и страшно, учитывая, что среднестатистический человек может разогнаться до 15 миль в час (24 км/ч).
6. Некоторые динозавры были невероятно маленькими
фото: listverse.com Некоторые из самых удивительных динозавров были также и самыми маленькими. Одно такое существо, недавно обнаруженное в мезозойских окаменелостях возрастом 99 миллионов лет, может быть самым крошечным динозавром в истории. Это маленький динозавр вида Oculudentavis khaungraae. И учёные до сих пор обнаружили только его обезглавленную голову, сохранившуюся в бирманском янтаре. Но что за голова! Она размером всего с полдюйма (1,3 см), наподобие колибри, тем не менее, меньше, чем у любой другой современной колибри. Это существо находится где-то между ящерицами и авиалами. У него глаза ящерицы, что предполагает, что он был активен в течение дня. Но у него также был и полный рот зубов, как у динозавра. Сочетание особенностей делает этого мелкого "птицезавра" одним из недостающих звеньев, связывающих динозавров и птиц. Oculudentavis khaungraae также иллюстрирует как динозаврам удалось выжить более 150 миллионов лет назад. Они использовали каждую адаптационную стратегию, такую как крошечный размер и использование в своих интересах ресурсов, которые избегали их гигантские собратья.
5. Динозавры страдали от поедающих перья паразитов
фото: listverse.com Покрытые перьями динозавры, возможно, постоянно ухаживали за своим оперением, как это делают птицы, чтобы избавляться от поедающих перья паразитов. Старо как мир: как только открывается какая-то ниша, эволюция создаёт нечто новое, чтобы её заполнить. Зачастую в ущерб кому-то. И когда динозавры обзавелись перьями, они вскоре стали страдать от поражения вшеподобными жучками, питавшимися этими перьями. Эти жучки настолько крошечные и хрупкие, что крайне редко превращались в окаменелости. Из тысяч образцов янтаря исследователи только недавно обнаружили пухоеда, оказавшегося в бирманском янтаре возрастом 100 миллионов лет. Внутри янтаря было два пера динозавра. И они, казалось, были обгрызены. При более близком рассмотрении учёные обнаружили 10 доисторических мелких насекомых и назвали их Mesophthirus engeli. Мезозойские пожиратели были длиной всего почти в двойную ширину человеческого волоса, возможно, потому, что это были детёныши, они же личинки. Но взрослые особи вряд ли были намного больше: может быть, всего на 0,06 см длиннее.
4. Динозавры обитали не в каждой части планеты
фото: listverse.com Динозавры, казалось, были везде. Они деспотично господствовали в каждой части Земли и порабощали наших млекопитающих предков. Но почти за 30 миллионов лет после своего появления (240 миллионов лет назад) динозавры не смогли заселить экватор. В более низких широтах мог обитать только избранный, небольшой контингент мясоедов. Исследователи изобразили в виде карты древнюю экосистему, изучив содержание углерода в почве и растениях, разнообразие флоры и палеонтологическую летопись. Оказалось, что экватор был адом на Земле. Невероятные климатические колебания, бушевавшие снова и снова, отгоняли влагу и превращали плодородные земли в засушливые пустоши. Интенсивная жара приводила к засухе и яростным лесным пожарам. Огонь уничтожил землю до основания, испортил почву и усилил эрозию, не оставив никакой растительности для огромных травоядных длинношеих зауроподов, доминировавших на других широтах. Это виденье прошлого может быть и виденьем будущего. Уровень двуокиси углерода в атмосфере был в 6 раз выше, чем сегодня. И средние широты напоминали выжженную, высушенную солнцем западную часть США. С таким недостатком ресурсов только самые маленькие и неприхотливые в еде динозавры могли выжить возле экватора.
3. Ранние динозавры откладывали яйца с мягкой скорлупой, похожей на кожу
фото: listverse.com Какое-то время все восстановленные яйца динозавров имели твёрдую оболочку. Но это только потому, что они сохранились до сих пор. Оказывается, динозавры начали откладывать мягкие, податливые яйца. И откладывали яйца с мягкой скорлупой вовсе не несколько видов. Молекулярный анализ говорит нам, что все яйца ранних динозавров были неминерализированы. Вместо этого маленькие эмбрионы внутри них были обёрнуты в кожистую оболочку, как яйца современных черепах и змей. Чтобы их детёныши выжили, динозавры зарывали свои кладки и оставляли их под землёй для выведения. Но эволюция в конечном счёте случайно добавила кальций в эту смесь. Кальцификация сделала яйца твёрже и жёстче, менее похожими на яйца рептилий и больше похожими на яйца птиц. И эволюция благоволит к повторному использованию проверенных замыслов. Таким образом, изменение с твёрдой к мягкой оболочке произошло независимо для каждой из двух главных отрядов динозавров: Ящеротазовые, или Заурихии (тираннозавр, диплодок) и Птицетазовые, или Орнитисхии (стегозавр, цератопс, игуанодон).
2. Тираннозавры не могли двигать своими языками
фото: listverse.com Практически каждое изображение рычащего, шевелящего языком тираннозавра является неверным. У ящера-тирана на самом деле был крокодиловый язык, который был прикреплён ко дну его рта. Так раскрывается массовое сравнение языков. Включая языки динозавров, родственных птерозавров (летающих рептилий) и, для перспективы, языки "современных динозавров", таких как крокодилы и птицы. Животные, которые могли шевелить своими языками, имели более длинную подъязычную кость другой формы (кость, к которой крепятся мышцы языка). У эволюционно похожих птерозавров и хищников была подъязычная кость, позволявшая им свободно шевелить языком. Как и у современных птиц. Но у большинства динозавров были короткие подъязычные кости и большое количество хрящей, неподвижно крепивших языки (подобно аллигаторам), что предполагает, что языки динозавров были прикреплены ко дну ротовой полости. Но подвижность языка не так уж необходима для таких существ, как аллигаторы и тираннозавры, у которых не было времени или необходимости жевать, поскольку они раздирали свою добычу на куски и глотали, не разжёвывая. Хотя представители одного из двух отрядов динозавров действительно обладали расширенной подвижностью языка — это растительноядные динозавры отряда Птицетазовые (или Орнитисхии). Эта группа включала в себя трицератопсов и других рогатых "бронированных" динозавров, которые целыми днями жевали грубые волокнистые растения.
1. Мощные мясоеды были вынуждены питаться падалью и есть себе подобных
фото: listverse.com Аллозавр, меньший, но такой же свирепый вариант тираннозавра, был чудовищным хищником, настоящим исчадием ада. Но аллозавр и его более крупный собрат не всегда были хищниками. Иногда они были вынуждены питаться падалью. Доказательство менее достойных привычек питания аллозавра происходит из клада с окаменелостями, возраст которых составляет 150 миллионов лет, найденного в карьере Майгатт-Мур (Mygatt-Moore Quarry) в штате Колорадо, США. Из 2.368 костей, обнаруженных в карьере, около 700 были со следами от зубов аллозавров. Многие из костей со следами от зубов принадлежали травоядным животным, но почти 17% принадлежали другим аллозаврам. И следы укусов были обнаружены на наименее питательных частях туловища, таких как ноги. Их ели в последнюю очередь, и поэтому они нередко доставались падальщикам. Когда наступали тяжёлые времена, и запасы еды истощались, аллозавры обгладывали ноги и другие оставшиеся части своих павших собратьев. Эти туши накопились в изощрённой древней экосистеме в Колорадо, склонной к засухам.
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