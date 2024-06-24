Заготавливаем помидоры на зиму

Не торопитесь покупать помидоры зимой, тем более что их вкус далеко не такой, как летом. Цены также бывают чересчур завышенными. Лучше ещё летом сделайте заготовки из помидоров, которых хватит до весны!

Это вкусно, просто и экономно. Оригинальный способ сохранить летние помидорки до зимы! Забирайте чудесный рецепт себе в копилку и готовьте для себя и своей семьи.

Заготовка из помидоров на зиму

Помидоры — 2,5 кг;Чеснок — 2 головки;Соль, сахар по вкусу;Специи: тимьян\чабрец, прованские травы, розмарин (свежий);Масло оливковое — 300-350 мл.Возьмите помидоры Сливка. Помойте, нарежьте на четвертинки. Выложите на пергаментную бумагу. Присыпьте солью, сахаром и специями. Наконец, сверху распределите мелко нарезанный чеснок.Отправьте в духовку при 130 градусах на 1 час. Можно поставить сразу 2-3 противня.Через час приоткройте дверцу и сушите ещё 1 час. Получится вяленый томат!Переложите их в стерилизованные банки вместе с веточками свежего розмарина. Разогрейте масло, залейте сверху. Прикройте стерилизованными крышками.Закрутите и отправьте в холодное место на хранение. Это настолько ароматно и вкусно, что сложно описать словами!Восхитительная заготовка вяленых томатов, которую так легко приготовить. Запаситесь на зиму настоящей вкуснятиной!