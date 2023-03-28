Как древние японцы создавали нэцке, за которыми в наши дни гоняются самые богатые коллекционеры

Японские миниатюрные фигурки нэцкэ можно рассматривать часами. Сам сюжет композиции, виртуозность исполнения, размеры фигурок – поражают воображение. В каждой нэцкэ, выполненной настоящим мастером, присутствует душа.Такие миниатюры высоко оцениваются искусствоведами и коллекционерами. Они являются великолепными образцами древнего искусства резьбы по дереву и кости.
История возникновения нэцкэ
Использование нэцкэ с инро
Несмотря на то, что искусство вырезать крошечные фигурки считается традиционно японским, пришли нэцкэ из Китая. Там они назывались чжуй-цзы и пэй-чуй – брелоки, которые носили на поясе, чтобы удерживать на шнурке различные необходимые вещи: ключи, кошелек, кисеты с табаком, инро.
Ведь в древней одежде китайцев не было карманов, как и в японских кимоно. В Китае такие резные брелоки начали изготавливать очень давно – еще в III веке до нашей эры. Но, даже с течением времени, в Китае, ремесло изготовления пэй-чуй не переросло в искусство, как в Японии.
Первые японские нэцкэ были обычными кружочками из бамбука. Только в XVI веке, крошечные фигурки, размером от 2 до 10 сантиметров, стали настоящими произведениями искусства.
Нэцкэ «Всадник». / Фото: vam.ac.uk
Только японцы – тонкие ценители прекрасного, смогли вдохнуть жизнь и душу в изящные фигурки. Мастер должен был быть настоящим виртуозом, чтобы в крошечной миниатюре суметь изобразить не только персонажа, но и мельчайшие, самые незначительные детали его внешности, сфокусировать внимание зрителя на сюжете.
Нэцукэси за работой. / Фото: japanobjects.com
Расцвет японских нэцкэ пришелся на XVII-XIX век. В Японии создавались специальные цеха по производству миниатюрных резных скульптур. Сформировались различные направления и школы резьбы в Осака, Эдо, Асакуса, Киото. В конце XIX – начале XX века искусство нэцкэ стало постепенно приходить в упадок. Появилось много безвкусных подделок, просто брелоков, которые не имели никакой художественной ценности.
Древнее искусство изготовления нэцкэ
Нэцкэ, выполненные из разных материалов. / Фото: invaluable.com
Слово «нэцкэ» - синтез двух слов: «нэ» – корень, «цкэ» – прикреплять. Первые фигурки делали из корней деревьев, бамбука, раковин, тыкв-горлянок. Со временем, нэцкэ стали изготавливать из дерева, кости, рога, янтаря, фарфора. Самые дорогие нэцкэ отделывали нефритом и яшмой, другими драгоценными камнями, пластинами панциря черепахи и кораллами.
Благодаря искусству нэцукэси (резчиков нэцкэ), которые в крошечных фигурках могли выразить определенный сюжет, настроение, индивидуальность персонажей, нэцкэ стали приобретать не только утилитарную, бытовую ценность. Они стали цениться как амулеты, приносящие своим владельцам богатство, удачу, здоровье, любовь, продвижение в карьере, долголетие.
Нэцкэ в виде животных
Традиционные нэцкэ, приносящие удачу, здоровье и счастье, должны были быть изготовлены согласно традиционным канонам, обязательно иметь отверстия для шнурка. Мастер должен был искусно замаскировать эти отверстия, вплести их в сюжет. Кроме этого, фигурки должны были быть легкими, гладкими, без острых углов, небольшими по размеру.
Большое значение имел материал, из которого изготавливались миниатюры. Считалось, что сакура – приносит счастье и уют в дом, самшит – дарит долгие годы жизни, кость оленя – защищает красоту от влияния лет, слоновая кость – обеспечивает богатство и здоровье.
Нэцкэ «Урасима Таро и черепаха». / Фото: hermitagemuseum.org
Нэцкэ, вырезанные из дерева, традиционно не красили. Их тщательно полировали угольным порошком, а затем – протирали льняным маслом. Для придания мягкого блеска, дерево покрывали соком определенных ягод. А окончательно, фигурки полировали кусочком шелковой ткани. Лак применяли очень редко.
Нэцкэ «Убийца демонов». / Фото: metmuseum.org
Изделия из кости подвергали окрашиванию. Чтобы придать миниатюрам золотистый блеск, их сутки кипятили в настое коры хризофоры и ягод гардении. Но, предварительно, фигурки вымачивали несколько часов в растворе кислоты.
Семь богов счастья
Нэцкэ «Семь богов счастья». / Фото: japanobjects.com
Из аксессуара, нэцкэ постепенно превратились в амулеты и обереги. Их дарили на свадьбы и дни рождения. Сюжетами для нэцкэ были бытовые сценки, животные, цветы и плоды, изображения божеств, персонажей сказок и легенд. Создавая миниатюрные фигурки, мастера руководствовались главным принципом японской эстетики – красота в простоте.
Самыми востребованными персонажами были Ситифукудзин – семь богов счастья: Дайкоку, Эбису, Бисямонтэн, Хотэй, Дзюродзин, Бэндзайтэн, Фукурокудзю. Популярностью пользовались также животные – символы календарного цикла и дракон Риндзин, который является покровителем императоров Японии.
Эбису – старец с огромной рыбой в руках. Это талисман удачи в бизнесе и счастья.
Нэцкэ Эбису и Дайкоку
Дайкоку – персонаж, всегда изображаемый с мешком риса на спине. На мешке копошатся несколько крыс. По легенде, крыса спасла старцу жизнь, когда боги решили сжечь его на костре. Крыса посоветовала мудрецу зарыться в мокрую землю. Это бог добра и веселья. А еще, в руке Дайкоку изображают колотушку счастья. Эта фигура приносит в дом покой, достаток и счастье. Обычно, эту нэцкэ дарят в паре с Эбису.
Фукурокудзю – старец с большой бородой и посохом. Обычно его изображали с огромной головой. Он защищает от болезней, дарит мудрость, счастье и долголетие.
Хотэй – жизнерадостный мудрец, помогающий людям общаться и приносящий богатство и счастье. А еще, если триста раз потереть его огромный животик, загадав при этом желание, оно непременно сбудется. Считается, что это одно из воплощений Будды, который странствовал по миру с огромным холщовым мешком. Там, куда он приходил, наступали процветание и благополучие.
Нэцкэ «Хотэй». / Фото: metmuseum.org
Дзюродзин – древний старец, который приносит долгие годы жизни и здоровья. При жизни, этот отшельник посвятил себя поиску эликсира бессмертия и нашел его.
Бисямонтэн – один из богов, отвечающих за богатство. Изображали его с копьем, а на голове у него – шлем. Он был также талисманом воинов и оберегал дом от непрошенных гостей.
Бэндзайтэн – женский персонаж среди семи богов счастья. Это божество воды. Ее изображают с бива в руках – она считается покровительницей музыки и искусств. Японцы верили, что богиня помогает юным девушкам найти хорошего мужа.
Изящные и таинственные нэцкэ
Изображение в нэцкэ простых людей
Многие известные нэцукэси предпочитали изображать в нэцкэ простых людей, обычные бытовые сценки: прачку за работой, борцов сумо, слепого за столом. В таких фигурках отсутствовали различные изящные украшения – они предельно просты. Искусство резчика было направлено на то, чтобы показать как можно точнее характер персонажей, их эмоциональное состояние; рассказать зрителю историю их жизни. В этом, такие нэцкэ очень похожи на традиционное японское искусство стихосложения – танку и хокку. Несколькими строчками поэты могли передать сюжет, заставить читателя стать его участником, вызвать соответствующие чувства.
Миниатюрные фигурки великих мастеров поражали гармонией линий, выразительностью, естественностью. Особенно выделялись работы Хиромори Мива I, работавшего во второй половине XVIII века.
Работы Хиромори Мива и Мацухиро
Животные, птицы, морские обитатели многократно становились персонажами нэцкэ. Их изображали в естественной среде, а также выражали с их помощью определенные философские постулаты.
Нэцкэ «Обезьяна, которая закрывает себе уши, рот и глаза» - наглядно демонстрирует отрешенность от мира – часть философии буддизма. Такая обезьяна, как считают японцы, защищает от демонов, злых духов, болезней.
Нэцкэ обезьяны
Фигурки двух бегемотов или пары собачек – помогали супругам сохранить брак, наладить отношения между собой; приносили в дом любовь и благополучие.
Черепаха – символ долголетия, орел – удачи в бизнесе, рыба символизирует богатство, избавляет от материальных проблем.
Очень сильным оберегом считался дракон. Он защищал своего хозяина от темных сил, вампиров, помогал преодолеть сложные жизненные ситуации.
Нэцкэ «Токутаро и лис». / Фото: metmuseum.org
Для того, чтобы ребенок был послушным, добрым и счастливым, родителям дарили фигурки детей, а также нэцкэ кота или лунного зайца. Японцы верили, что лунный заяц поможет ребенку прожить счастливую жизнь, стать удачливым в браке. Лунный кролик также символизирует долголетие. Ведь за то, что он пожертвовал с собой, бросившись в костер, чтобы накормить голодного Будду, его поместили на Луну и доверили готовить там, в ступке волшебный эликсир бессмертия, удачи и счастья.
Искусство изготовления нэцкэ освоили европейцы
Нэцкэ мастера Томотика
Свой расцвет искусство изготовления резных миниатюрных фигурок переживало в XVII-XIX веках. История сохранила имена великих нэцукэси: Ноногути Рюхо, Огата Корина, Есимура Сюдзан, Хиромори Мива, Оноги Сэндзо, Одзаки Содзо (Кокусай), Томотада, Мацусите Отоман, Томоказу, Кайгекусай Масацугу, Томотика. Многие из этих мастеров были известными живописцами своего времени. Нэцкэ для них было еще одним способом выразить себя в творчестве. А, так как, искусство изготовления нэцкэ считалось низким, художники даже не подписывали свои работы. Фигурки этих художников являются предметом гордости коллекционеров и продаются на международных аукционах за сотни тысяч долларов.
Работы нэцукэси Томоказу
В настоящее время, в Японии, интерес к нэцкэ угас, но в европейских странах спрос на миниатюрные скульптуры достаточно высок. Многие музеи имеют свои коллекции известных нэцкэ. Одна из самых крупных частных коллекций миниатюрных скульптур принадлежала американцу В. Бошару.
Работы европейского мастера Корнеля Шнайдера
Европейские художники, вдохновленные искусством создания изящных миниатюр, создают свои нэцкэ. Особого внимания достойны работы британского мастера Гая Р. Шо, а также швейцарца Корнеля Шнайдера.
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