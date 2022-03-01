Соедините четыре круга из ткани и получится такая полезная красота

Редкий случай, когда проект не требует никаких особых материалов и навыков, а изделие, которое получается в итоге, не стыдно подарить или даже продать! Кроме того, времени на изготовление забавного органайзера — цветка нужно минимум, а использовать его можно даже на кухне, например, как конфетницу.

Одним словом, не сшить такое чудо будет просто преступлением!

Размер у вашего цветка может быть любым и будет зависеть от диаметра шаблона, который вы будете использовать. Обведите что-то имеющее округлую форму (например крышку от сковороды) на сложенной вдвое ткани и вырежьте — должно получиться 4 круга.



Два из получившихся круга с изнанки нужно укрепить объёмным клеевым дублерином, оставив свободными припуски на швы. (Если дублерина у вас не нашлось, укрепить изделие можно, к примеру, фетром + клеевая паутинка).



Теперь лицом к лицу попарно складываем укреплённые и не укреплённые круги и сшиваем по контуру, оставив небольшое отверстие для выворачивания. После этого припуски на швы надсекаем.



Тщательно выворачиваем круги, утюжим, аккуратно подворачиваем припуски на незашитом участке и прокладываем строчку по контуру в 3 мм от края. После этого складываем один из кругов пополам и с помощью сантиметровой ленты измеряем длину полуокружности.



Получившуюся величину нужно разделить на 3 и поставить метки на обеих сторонах. Далее нужно развернуть круг и продлить каждую метку полосой в 5 см. Должно получиться 6 меток.





Теперь складываем круги друг с другом, а по прочерченным линиям прокладываем швы. Получится заготовка с шестью кармашками.



Теперь стенки каждой пары соседних кармашков нужно совместить, отступить 5 см от точки их соединения и швом через край прошить это расстояние.



Двигаясь по кругу и сшивая кармашки друг с другом, вы в итоге получите красивый цветок. Теперь его можно заполнять по вашему желанию!

