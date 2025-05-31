«Мона Лиза» Леонардо да Винчи: секреты популярности картины

Вокруг этой картины бушуют споры и раскрываются страшные тайны. Несколько миллионов людей ежегодно посещают ее, и руководство Лувра вынуждено было выделить ей большой зал и поместить за пуленепробиваемое стекло. Искусствоведы изучили каждую трещинку на ее поверхности, но так и не смогли объяснить одного – чем это произведение так привлекает людей.
«Мона Лиза» Леонардо да Винчи официально признана самым узнаваемым предметом искусства в мире. Ажиотаж, создаваемый вокруг нее, начинает носить характер истерии. Репродукции портрета и его реплики можно встретить на любых предметах – от тетрадок до чашек и кроссовок. Вместе с тем многие считают эту шумиху неоправданной. Феномен искусства заключается, конечно, в личностном восприятии каждого шедевра. В этом его сила, но отсутствие точных параметров оценки иногда подводит человека. Мы порой склонны полагаться на мнение других и «покупаться» на рекламу, поэтому в случае Джоконды, вероятно, можно говорить о лавинообразной популярности, которая поддерживает и развивает сама себя. Некоторые историки искусства считают, что успех этому произведению частично был создан благодаря ее таинственной судьбе.
Идентификация модели
«Взялся Леонардо выполнить для Франческо дель Джокондо портрет моны Лизы, жены его, и, потрудившись над ним четыре года, оставил его недовершенным. Это произведение находится ныне у французского короля в Фонтенбло. Это изображение всякому, кто хотел бы видеть, до какой степени искусство может подражать природе, даёт возможность постичь это наилегчайшим образом, ибо в нём воспроизведены все мельчайшие подробности, какие только может передать тонкость живописи. Графические попытки доказать теорию о том, что Джоконда – автопортрет Леонардо да Винчи
Секрет улыбки
Неуловимая улыбка женщины на картине считается ее главной загадкой. Однако здесь мы возвращаемся к вопросу о личностном восприятии искусства. Дело в том, что об этой главной детали портрета заговорили гораздо позднее. Известен даже автор этой идеи, которую сегодня можно назвать уже штампом. Писатель-романтик Теофиль Готье в 1855 году написал следующие строки: «Джоконда! Это слово немедленно вызывает в памяти сфинкса красоты, который так загадочно улыбается с картины Леонардо… Опасно попасть под обаяние этого призрака… Её улыбка обещает неизвестные наслаждения, она так божественно иронична… Если бы Дон Жуан встретил Джоконду, он бы узнал в ней все три тысячи женщин из своего списка…» «Студия Леонардо да Винчи»: Джоконду развлекают музыканты Похоже, именно эти яркие и образные строки заложили камень в основание безумной популярности картины. Русский искусствовед Григорий Козлов, исследовавший путь «Джоконды» к славе, высказался об этом вполне однозначно: «Готье сделал главное — он придумал загадочную улыбку Джоконды. До него никто не видел в ней никакой тайны. Вазари, например, называл улыбку Моны Лизы всего лишь „приятной“. Готье представил улыбку Джоконды как главное оружие женщины-вамп, в которую опасно влюбляться, но не влюбиться нельзя.» Фрагменты картин Леонардо да Винчи с подобными загадочными улыбками («Иоанн Креститель» и «Святая Анна с Мадонной и младенцем Христом») Были среди знаменитых мыслителей и ярые противники этого шедевра. Федор Лосев, например, называл выражение лица Моны Лизы «бесовской улыбочкой»: «Ведь стоит только всмотреться в глаза Джоконды, как можно без труда заметить, что она, собственно говоря, совсем не улыбается. Это не улыбка, но хищная физиономия с холодными глазами и отчётливым знанием беспомощности той жертвы, которой Джоконда хочет овладеть и в которой, кроме слабости, она рассчитывает ещё на бессилие перед овладевшим ею скверным чувством.» Вот такие противоречивые мнения может вызвать одно и то же произведение искусства.
Как стать звездой
Если анализировать популярность картины, то можно действительно прийти к выводу, что во многом она была создана благодаря атмосфере загадочности и некоторым моментам в ее судьбе. Так, историки сошлись во мнении, что сразу после создания современники оценили «Джоконду» достаточно высоко, но мировым шедевром она в те времена не считалась. Через несколько десятилетий после смерти Леонардо да Винчи о ней вообще мало вспоминали вплоть до середины XIX века, когда она неожиданно приобрела популярность среди художников-символистов. Они первыми начали говорить о Джоконде, как об идеале женской загадочности. Пустая стена, где висела «Мона Лиза» (после похищения в 1911 году) и лист из уголовного дела похитителя Винченцо Перуджа Следующий взлет известности был связан с похищением картины в начале XX века. Портрет исчез, затем через несколько лет благополучно вернулся, и все это время, разумеется, новости о картине Леонардо да Винчи не сходили с первых полос газет. Сразу после этого потрет полюбился художникам-авангардистам, они стали использовать его в своих произведениях. Казимир Малевич, «Композиция с Моной Лизой» Ну, и последним шагом к вершине популярности, по мнению исследователей, стал «визит» Джоконды в США. Де Голль в 1962 году решил отправить картину за океан в качестве «дипломата». Данный шаг вполне себя оправдал. Жаклин Кеннеди, которая лично присматривала за шедевром во время этой поездки, добавила газетчикам тем: СМИ сравнивали обеих дам - Джоконду и Жаклин, называя вторую современной Моной Лизой. Так картина покорила Новый свет, а там идеи, как известно, один раз прижившись, «обсасываются» до конца. В век глобализации, когда человечество стало свободно передавать и тиражировать информацию, именно Джоконда оказалась на гребне этой цифровой волны.
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