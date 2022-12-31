С нами не соскучишься!

8 240 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Борис
    Это человек носит с собой ад .Так ли хороша фен...
  • Россиянин
    Католики... У мусульман и православных никто никого никогда не прогонит и ничего не скажет плохого. Наоборот, у мусул...За 14 лет эта жен...
  • Воробей
    У автора определённо фиксация! Возможно, что она - из постоянно усиленно диетирующей братии. И осознаёт, что есть что...Почему на протяже...

Крупнейший город Сирии до войны и сейчас

10 пар снимков одних и тех же мест с одного и того же ракурса. Все они сделаны в сирийском городе Алеппо (одном из древнейших в мире, признанном объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО) но в разное время – до войны и после того, как на город были сброшены тонны бомб, погибли тысячи людей, а ещё сотни тысяч были вынуждены искать спасения на чужбине. Эти снимки свидетельствуют о крупнейшей в истории гуманитарной катастрофе.

Крупнейший город Сирии до войны и сейчас


Крупнейший город Сирии до войны и сейчас

Крупнейший город Сирии до войны и сейчас

Крупнейший город Сирии до войны и сейчас

Крупнейший город Сирии до войны и сейчас

Крупнейший город Сирии до войны и сейчас

Крупнейший город Сирии до войны и сейчас

Крупнейший город Сирии до войны и сейчас

Крупнейший город Сирии до войны и сейчас

Крупнейший город Сирии до войны и сейчас

источник


Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)


Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх