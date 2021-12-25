Первый привет: потрясающие кадры рождения детей

Первые секунды жизни.
Однажды два фотографа из Австралии поздней ночью вспоминали, какие именно фотографии остались в их сердцах, и какие события задели их за живое. Одна из фотографов вспомнила, как запечатлевала роды своей сестры, и - удивительное дело - вторая девушка также незадолго до этого фотографировала процесс рождения ребенка. Такое событие наполнено чрезвычайно яркими эмоциями, оно не похоже на обычную постановочную фотосессию. Именно из этого полуночного разговора родился проект "Первый привет."
Привет, Маллиа
Маллиа родилась 3 ноября 2016 года в 19:46. Это первый ребенок в семье.
Будущие родители в больнице. Фото: River&Bel.
В ожидании. Фото: River&Bel.
Маллиа. Фото: River&Bel.
Знакомство с родителями. Фото: River&Bel.
Счастливые родители. Фото: River&Bel.
Этими двумя девушками были Ривер Беннетт (River Bennett) и Бель Панбёрн (Bel Pangburn) из Сиднея. Сегодня у них есть 17 историй о том, как малыши появились на этот свет. Проект "The First Hello Project" оказался не просто успешным - он оказался весьма востребованным: первые моменты жизни малыша, искренние эмоции родителей - такие снимки становятся настоящей жемчужиной в любом семейном фотоальбоме. "Мы верим, что фотография может открыть сердца людей. Это непросто для нас самих - быть достаточно смелыми, чтобы ступить на порог того пространства, которое считается слишком интимным, чтобы пускать туда постороннего человека. Этому миру нужно больше визуального подтверждения того, что не стоит стыдиться того, что прекрасно по своей сути, того, что может позволить нашим сердцам забиться сильнее, чем когда-либо прежде," - пишут у себя на сайте Бель и Ривер.
Привет, Джонти
Джонти родился 5 октября 2016 года в 20:03, родился с помощью кесарево сечения.
Весь день в ожидании. Фото: River&Bel.
Первые секунды жизни Джонти. Фото: River&Bel.
Первое знакомство. Фото: River&Bel.
Привет, Бакстер Уильям
Бакстер родился 24 июня 2015 года в 2:14 ночи.
Всю ночь в ожидании. Фото: River&Bel.
Родители Бакстера. Фото: River&Bel.
Привет, Бакстер. Фото: River&Bel.
С сыном на руках. Фото: River&Bel.
Новый человечек. Фото: River&Bel.
Привет, Август
Август родился 13 июня 2016 года в 4:44 утра.
Ожидание родов продолжалось всю ночь. Фото: River&Bel.
Раннее утро. Фото: River&Bel.
http://funhere.ru/?p=19588
Свой ребенок на руках. Фото: River&Bel.
Вместе с Августом. Фото: River&Bel.
Привет, Питер
Питер родился 14 марта 2016 года.
Джесс и Крис. Фото: River&Bel.
День родов. Фото: River&Bel.
С сыном на руках. Фото: River&Bel.
Первые минуты жизни Питера. Фото: River&Bel.
Крис держит на руках сына. Фото: River&Bel.
Привет, Айла
Айла родилась 28 февраля 2016 года в 4:48 утра.
Мэтт и Кармен в ожидании рождения дочери. Фото: River&Bel.
Роды происходили ранним утром. Фото: River&Bel.
Айла. Фото: River&Bel.
С дочерью на руках. Фото: River&Bel.
Первые минуты жизни Айлы. Фото: River&Bel.
Все вместе. Фото: River&Bel.
Счастливые родители. Фото: River&Bel.
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