7 древнейших сооружений мира, с которыми связаны неразрешимые загадки и неразгаданные тайны

До сих пор на нашей планете находят удивительные сооружения, которые насчитывают не одну тысячу лет. Особенно впечатляют те находки, происхождение которых до сих пор не разгадано, начиная от материалов, из которых их возводили, технологии создания, непонятных причудливых архитектурных форм, и заканчивая таинственными надписями и невероятными изображениями, начертанными нашими изобретательными предками на каменных глыбах.
1. Комплекс могильных сооружений долины Бру-на-Бойн (Ирландия)
Один из центральных курганов на территории «Королевского кладбища Бру-на-Бойн» (Ирландия). | Фото: tripadvisor.fr.
Всего лишь в 40 км. от Дублина (Ирландия) был обнаружен масштабный доисторический комплекс, который называют «Королевское кладбище Бру-на-Бойн», состоящее из 40 некрополей. На данный момент найдены погребения на 10 кв. км. площади, но по предположениям ученых это еще не предел. Самому древнему строению уже более 5 тыс. лет и оно намного старше многих общеизвестных достопримечательностей мира, причем именно Ньюгрейндж (Newgrange) является не просто самым большим и древним в Европе погребальным мавзолеем, но и настоящим храмом.
Вход в Ньюгрейндж и загадочный коридор, ведущий к усыпальнице и алтарю («Королевское кладбище Бру-на-Бойн», Ирландия). | Фото: zen.yandex.ru.
Эту тайну разгадали совсем недавно, когда нашли алтарь в конце 19-метрового коридора, освещаемого солнечными лучами единожды в год – в день зимнего солнцестояния. В остальных 39 мегалитических сооружениях осталось не меньше загадок и тайн, которые еще предстоит разгадать, ведь такие масштабные раскопки требуют довольно много времени на научные исследования.
2. «Долина кувшинов» в пригородных районах Пхонсавана (Лаос)
Уже более 500 резных каменных сосудов было найдено на территории совреиенного Лаоса (Южная Азия). | Фото: ru.depositphotos.com.
Недалеко от города Пхонсаван (Лаос) на неосвоенной территории расположено уникальное место, получившее название «Долина кувшинов». На ее просторах были найдены удивительные каменные сооружения, имеющие вид кувшинов гигантских размеров. Некоторые экземпляры достигают высоты 3,5 м. с диаметром более полутора метров, вес которых составляет 6 тонн. Всего же на территории долины найдено чуть более 500 странных ступ, о происхождении которых до сих пор спорят ученые. Единственное что удалось установить так это возраст необычных каменных формирований – около 2,5 тыс. лет.
«Кувшины мертвых» - один из самых загадочных археологических объектов в мире.| Фото: gazeta.spb.ru/ Live Science .
Остальное же окутывает сплошная тайна, которая и порождает самые невероятные легенды, начиная от чаш для великанов, живущих в древние времена в этой долине и заканчивая погребальными сооружениями, в которых древние жители кремировали умерших. Положение усугубляет тот факт, что кувшины высечены из камня, которого в этой местности нет, и никогда не было, причем отделка краев, орнаменты и рисунки, изображенные на стенках и крышке некоторых объектов говорят о том, что их делали не здесь.
3. Резные колонны старинных храмов в городе Шраванабелагола (Индия)
Резные колонны Шраванабелагола являются одной и самых красивых и загадочных творений, дошедших до наших дней (Индия). | Фото: zhiznteatr.mirtesen.ru.
Хотя сами храмы и составляют главную достопримечательность индийского городка Шраванабелагола, но именно колонны сделали их до такой степени знаменитыми. Сложно себе представить, но в этом городе мастера, которые жили около 1,5 тыс. лет назад могли вырезать из камня гигантские с невероятными формами колонны, которые имели гладкую поверхность, украшенные разнообразными мотивами и узорами.
Впечатляющие творения древних зодчих, которые даже сейчас сложно превзойти (Шраванабелагол, Индия). | Фото: indoman-info.ru.
Поэтому немудрено, что миллионы путешественников отправляются в столь дальние края, чтобы увидеть собственными глазами красоту и величие храмов, уникальные элементы декора филигранно высеченные из грубого камня и изящные колонны, которые даже в наше время можно сделать только с использованием высокоточных станков. До сих пор не раскрыт секрет технологий и мастерства, с помощью которых древним мастерам, не имеющим ни стамесок, ни станков, ни специального оборудования удалось создать такое резное чудо.
4. «Дома фей» в Сардинии (Италия)
«Дома фей» самые удивительные мегалитические каменные постройки, найденные на территории Италии. | Фото: orangesmile.com.
На земле Италии расположено огромное количество известных на весь мир памятников архитектуры, но удивительные каменные сооружения, найденные преимущественно в Сардинии, получившие название «Дома фей» (Domus de Janas), считаются самыми загадочными и неизведанными. Их крошечные очертания с небольшими окнами и дверными проемами действительно больше напоминают сказочный домик, нежели полноценное жилье, ведь для обитания хотя бы одного человека помещение должно быть в два раза больше. На данный момент обнаружено около 2,8 тыс. таких удивительных строений, солидный возраст которых колеблется от 4 до 6 тысяч лет.
«Дома фей» в Сардинии не имеют одинаковых очертаний и много веком подряд считаются магическими сооружениями (Domus de Janas, Италия). | Фото: mir-i-mi.ucoz.ru.
Помимо миниатюрных размеров они имеют еще несколько странностей, которые до сих пор ученые объяснить не могут. Мало того, что эти объекты вырубались в огромных валунах или в отвесных скалах неизвестным образом (в те времена это было проблематично сделать), так на их стенах изображены непонятные символы, которые ни разу не повторились ни в одном из найденных сооружений, равно как не нашлось ни одной одинаковой формы самого «Дома фей». Сейчас эти сказочные строения, которые иногда еще называют «Домом ведьмы» стали туристической достопримечательностью, поэтому отправляющимся в путешествие в эти магические места, авторы Novate.Ru советуют взять с собой помимо фотоаппарата еще что-нибудь красивое или вкусненькое, ведь легенды, чтимые в этих местах, обязывают оставлять подношения для каждой из фей, обитающей в странном каменном жилище.
5. Полигональная кладка в «Городах богов» в Индии, Японии, Египте и Перу
Образцы древней полигональной кладки созданной в Египте. | Фото: terrao.livejournal.com.
Древние «Города богов» расположены сразу в нескольких странах мира, эти объекты до сих пор считаются одной из основных загадок древних цивилизаций, дошедших до наших дней. Причем главной достопримечательностью считаются не найденные города, а кладка стен – называемая инкская полигональная кладка, с помощью которой и создавались укрепительные сооружения и целые поселения.
Стены, которые сделали инки, еще несколько тысяч лет назад сохранились в идеальном состоянии (Ольянтайтамбо, Перу). | Фото: travelask.ru.
До сих пор существует огромное количество нелогичных и невероятных версий, из которых ни одна не так и не подтвердилась. Самыми фантастическими считаются предположения, что такую кладку выполняли нано-роботы инопланетян, построивших эти города, а также версия о том, что древние люди эти стены создавали из растопленной лавы в тот период, когда масса начинала застывать и становилась как пластилин.
В Индии и Японии тоже можно найти примеры такой надежной кладки, выдерживающей даже самые мощные землетрясения. | Фото: mir-i-mi.ucoz.ru.
Благодаря тому, что тайна так и не разгадана, еще сильнее подогревается интерес у туристов, которые стараются увидеть столь грандиозные сооружения, созданные без какого либо раствора, простоявшие не одно тысячелетие, выдержав все природные и техногенные катаклизмы.
Полигональная кладка из разных типов блоков (Перу). | Фото: laiforum.ru.
Познавательно: Инкская полигональная кладка – это уложенные без какого-либо связующего раствора каменные блоки неправильной формы и подогнанные так, что сложно просунуть даже иголку. Причем удивляет не только плотность кладки, но и массивность каменных глыб и их не симметричность, ведь такого веса камень без техники поднять на отвесную стену сложно, не говоря о том, чтобы максимально плотно уложить горную породу. Технология создания инкской полигональной кладки считается в разы сложнее, чем строительство пирамид.
6. Поселение Скара-Брей на территории залива Скайл (Шотландия)
Древнейшая стоянка Скара-Брей на территории залива Скайл - самая большая в Европе на сегодняшний день (Шотландия). | Фото: incomartour.com.ua.
На берегу залива Скайл, расположенного в Шотландии. обнаружено древнее поселение, которое было создано в 3180 до н.э. Древний комплекс «en:Bay of Skaill» включает в себя 8 мегалитических объектов, объединенных в блоки, которые сделаны и расположены особым образом и является самым большим поселением среди подобных строений в Европе.
Скара-Брей – одна из древнейших хорошо сохранившихся неолитических стоянок в Европе (Оркнейские острова, Шотландия). | Фото: ru.newsner.com.
Ученые пока не определились, что же все-таки означает эта находка и является ли обнаруженный объект только лишь древнейшим населенным пунктом. Эта уникальная достопримечательность, которую называют «Шотландские Помпеи», внесена ЮНЕСКО в список Всемирного наследия и привлекает миллионы туристов.
7. Гробница Гавриниса в заливе Морбиан (Франция)
Коридорная гробница Гавриниса, найденная в заливе Морбиан, относится к эпохе неолита. | Фото: tripadvisor.fr.
На необитаемом острове Гавринис, расположенном в заливе Морбиан, что в Бретани. был обнаружен мегалитический мавзолей. Ученые считают, что его создание припадает на период 4500-3500 гг. до н.э, ведь именно тогда этот клочок суши был соединен с материком. Тот факт, что гробница построена по коридорному типу, вызывает самое большое удивление, ведь подобного рода сооружения располагаются далеко от воды и, как правило, на высоких холмах.
Богато украшенные стены внутри мавзолея являются самым большим памятником мегалитического искусства в Европе. | Фото: patrimoine-environnement.fr.
Внутри гробницы исследователями были обнаружены вырезанные из камня символы и узоры, смысл которых в основном уже расшифрован, но в глубине сооружения остаются уникальные плиты, заставляющие ученых до сих пор ломать головы над их мотивами. Но как бы там ни было, обнаруженный мавзолей с его богато украшенными галереями и коридорами является самым значимым европейским памятником мегалитического искусства.
Древнейшие сооружения мира, с которыми связаны неразрешимые загадки и неразгаданные тайны.
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