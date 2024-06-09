Лучшие завтраки со всего мира

Завтрак — самый главный прием пищи. Он должен быть максимально сытным и питательным, ведь именно утром вы задаете настроение и ритм всему остальному дню. От того, как и чем вы позавтракаете, зависит продуктивность и настроение. Каждый народ мира привык употреблять по утрам совершенно разные продукты и их сочетания, о которых мы сейчас и расскажем!
Англия
Англичане всегда были очень предусмотрительными, поэтому их традиционный завтрак позволит быстро насытиться на весь день. Его придумали простые рабочие, которые не могли прерываться на обед во время работы. Такой завтрак был идеальным вариантом. Как правило, в него входят бекон, яйца, фасоль, грибы и сосиски. Иногда к блюду добавляют свежие овощи. Чаще всего к завтраку подают кофе, свежевыжатый сок или чай с молоком.
Франция
Французский завтрак — это, конечно же, круассаны, круассаны и только круассаны! Они могут быть самыми разнообразными — с фруктами, шоколадом, орешками и многими другими начинками или присыпками. Вместе с потрясающе вкусной выпечкой можно выпить чашечку кофе или стакан сока. Иногда их можно сочетать с тостами, вареньем, мюслями — ваша фантазия ничем не ограничена!
Китай
Китайцы, наверное, имеют самый разнообразный завтрак. Они могут употреблять как пирог с дайконом, рисовую кашу, так и обычное горячее соевое молоко. В ход идут блины с луком, пироги с мясом или овощами. Странно, что в этом списке нет лапши. Традиционные завтраки могут зависеть от региона, в котором сложились свои привычки касательно пищи.
Бразилия
Что касается жителей Бразилии, то у них дела с завтраком обстоят очень просто и тривиально. Как правило, они предпочитают хлеб, масло, сыр и ветчину. В качестве напитка обычно можно увидеть кофе или фруктовый сок. Этот простой набор продуктов позволяет быстро и недорого насытиться.
Австралия
Австралийская кухня никогда не считалась разнообразной. Завтрак обычных австралийцев, как часто бывает, чем-то схож с американцами. Они предпочитают тосты с арахисовой пастой или джемом, мюсли с фруктами или обычные бутерброды.
Пакистан
В Пакистане очень любят плотные завтраки, поэтому предпочитают тушеную говядину со специальными лепешками и свежей зеленью. Для нас это будет слишком тяжелой и жирной пищей, однако, местным жителям она идет на «ура»!
Израиль
Как правило, в местном завтраке вы не увидите ни кусочка мяса. Ему на смену приходят яйца. Израильтяне предпочитают начинать процесс приема пищи с овощного салата, разбавляя его оливками, маслинами и различными сырами. Свежие соки и вкуснейший хлеб сделают завтрак более сытным и вкусным!
Германия
Немцы, как оказалось, совершенно не привередливы в еде. Для того чтобы получить удовольствие от завтрака, им достаточно съесть сосисок, мяса, сыра и свежего хлеба. Жители Германии предпочитают запивать утреннюю пищу чашечкой крепкого черного кофе.
Корея
В этой стране нет такого понятия, как завтрак. Корейцы могут съесть все, что только захотят — мясо, лапша, овощи, супы. Иногда утренний прием пищи можно определить по наличию яйца в тарелке.
Америка
Американцы, как правило, предпочитают завтракать сладкими панкейками, которые дополняются фруктами, медом или различными сиропами. Часто на тарелке с ними можно заметить кусочки бекона или яичницу, которые совершенно не портят сладкую выпечку. Нередко жители США просто не заморачиваются и завтракают хлопьями быстрого приготовления с обычным молоком.
Испания
Судя по всему, жители Испании не любят заморачиваться, готовя сложные и оригинальные блюда. Чаще всего они завтракают хлебом с чесноком и помидорами, к которым могут добавить сыр или ветчину.
Япония
В этой стране завтрак состоит из обычного белого риса, супа мисо и разнообразных японских солений. Нередко в качестве дополнения можно увидеть сыр тофу или кусочки соленой рыбы, такой как тунец или лосось. Как правило, японцы запивают еду чашкой зеленого чая.
Как видите, в мире существует огромное количество завтраков, привычных для определенной страны. Если вы хотите разнообразия, тогда просто попробуйте приготовить что-то из этих простых и незамысловатых блюд. Порадуйте себя и удивите близких!
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