Сериалы, концовка которых понравилась фанатам

Создателям популярных шоу не всегда удается завершить историю так, чтобы фанаты остались довольны. Вот пять случаев, когда у них это получилось.



1. «Друзья» (Friends, 1994-2004)

2. «Во все тяжкие» (Breaking Bad, 2008-2013)

3. «Прослушка» (The Wire, 2002-2008)

4. «Клиника» (The Scrubs, 2001-2009)

5. «Американская история преступлений» (American crime story, 2016-…)