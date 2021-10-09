Как выглядит обычная давка в токийском метро

Общественный транспорт в час пик — настоящий ужас: яблоку не то что негде упасть, для него вообще сложно найти свободную от измученных тел несчастных пассажиров сотню кубических сантиметров. Впрочем, на постсоветском пространстве дела с этим обстоят еще сносно, а вот в некоторых восточно-азиатских государствах все совсем плохо. Например, в Токио. Подземка японской столицы в самое загруженное время своей работы — сущий ад, рядом с которым классические «народные гулянья» на Выхино даже не стояли.



Майкл Вульф на снимках своего фотопроекта под названием Tokyo Compression («Давка в Токио») красочно показал, как жители японской столицы добираются на работу по утрам и домой вечерами. Но что более чем похвально — это то, с какими поистине героическими выдержкой и спокойствием токийцы ежедневно переносят эту малоприятную ситуацию.















Применяя разнообразное множество перспектив и визуальных подходов, Вульф использует свою камеру, чтобы показать человеческую энергию, которая течет через современный город. Его фотографии очаровывают своей откровенностью и необычностью.







Каждый день огромное количество людей заходит в этот подземный ад и проводит часы в тесном пространстве между стеклом, сталью и другими людьми, которые также едут к своему месту работы или обратно домой.

На фото запечатлены бесчисленные лица людей , каждый из которых пытается выдержать это очевидное безумие своим собственным способом. И, что самое интересное, на фото Вульфа вы не найдете злобных лиц. Люди терпят малопривлекательную ситуацию без агрессии и в полной тишине.Проект «Давка в Токио» сосредоточен на сумасшествии подземной системы Токио.Скрытая красота фотографий состоит в том, что они, кажется, предлагают вам самим додумать судьбу каждого утомленного, сдавленного путешественника.Ситуация в метро города, в котором проживает около 13 млн человек, усугубляется тем, что каждый будний день сюда прибывают еще около 2 , 5 млн людей, спешащих на работу или на учебу.Люди настолько привыкли к ужасной тесноте и давке в метро, что в сложившейся ситуации умудряются делать немыслимые вещи : наслаждаться музыкой, читать книги или мирно дремать.Смотря на фото с запотевшими от дыхания толпы стеклами вагонов, расплющенными по стеклу телами и лицами счастливчиков, которым удалось пробраться в вагоны, и сам начинаешь чувствовать некий дискомфорт.Поистине, фотопроект Майкла Вульфа «Давка в Токио », показывающий обыденную и довольно привычную для токийцев ситуацию, — настоящий кошмар для клаустрофобов.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)