12 советов, как при помощи подручных средств отстирать йод с различных поверхностей

Йод - универсальный препарат для лечения ран и ссадин, который есть в каждом доме.

Однако может случиться промах, и флакончик случайно выскользнет из рук, попутно испачкав одежду, мебель или напольное покрытие. Не спешите прощаться с вещью.

Существуют эффективные народные способы по избавлению от пятен йода.

Средства для борьбы с загрязнением

От казуса с йодом никто не застрахован

Если испачкали вещь йодом, к очищению нужно приступать немедленно. Одежду обрабатывайте только с изнаночной стороны. Двигаться необходимо от края загрязнения к центру, чтобы не увеличивать размер пятна. Для тщательного очищения текстиля натяните материю. При работе с едкими средствами надевайте защитные перчатки и маску. Предварительно протестируйте выбранный продукт на небольшом участке материала.

1. Молоко

Смочите в молоке ватный диск и приложите к пятну

Смочите ватный диск или марлю в молоке и приложите к загрязненному участку. Процент жирности значения не имеет. Для усиления эффекта продукт можно подогреть. В течение 20 минут не убирайте диск с загрязнения. После натрите пятно хозяйственным мылом и застирайте вещь.

2. Сырая картошка или крахмал

Картофель впитает йод и очистит изделие

Хитрость поможет избавиться от пятна на плотных тканях (например, дениме, коже, дермантине).

Подберите картофелину по размеру загрязненного участка, разрежьте и натрите половинкой йодное пятно. На тонком материале проведите обработку с обеих сторон, на плотном - достаточно с одной. Другой вариант - посыпать загрязнение порошкообразным крахмалом. Насыпьте средство на пятно, сбрызните водой и легонько вотрите пальцами. Оставьте картофель или крахмал на пару часов, а затем аккуратно протрите пятно чистой губкой. Во время очищения не выходите за пределы загрязнения.

3. Лимонный сок

Подойдет свежевыжатый лимонный сок или раствор кислоты

Натуральный отбеливатель справится даже с йодом. Годится как свежевыжатый сок лимона, так и растворенная кислота. Обработайте жидкостью пятно и немного потрите пальцами. Ни в коем случае не используйте щетку, поскольку рискуете испортить ткань. Ополосните загрязнение холодной водой. Повторяйте процедуру до тех пор, пока йод не исчезнет. В конце постирайте вещь в машинке.

4. Сода и уксус

Гашеная сода полезна не только при выпекании, но и для удаления йода

Сода, гашеная уксусом, эффективно удаляет разнообразные органические загрязнения, в том числе и трудновыводимые пятна йода. Сперва обильно присыпьте содой загрязнение и залейте столовой ложкой уксуса. Между продуктами произойдет бурлящая реакция, которая завершится за пару минут. Спустя несколько часов сотрите остатки смеси влажной тряпочкой. Далее постирайте одежду в машинке с использованием кондиционера.

5. Хозяйственное мыло

Лучше использовать 72-процентное мыло

Разложите вещь на ровной поверхности, загрязненным участком вверх. С изнанки подложите светлую материю. Густо натрите хозяйственным мылом 72% испачканную зону и оставьте на 1 час. Если это одежда, то постирайте ее в автомате. В случае с мебелью, сотрите мыльные остатки влажной салфеткой.

6. Денатурированный спирт

Вместо денатурата можно использовать и обычную водку

Можно воспользоваться денатуратом или обычной водкой. Обильно смочите пятно с йодом, оставьте на 15 минут. После застирайте вещь вручную, используя хозяйственное мыло.

7. Ацетон

Ацетон подходит для грубых материалов и твердых поверхностей

Действенное, но агрессивное вещество, поэтому его можно применять только на грубых материалах и твердых поверхностях. Смочите ватный диск в ацетоне и обработайте пятно легкими движениями. Не трите и не надавливайте на загрязнение. После смойте остатки ацетона чистой губкой. При использовании данного лайфхака обязательно откройте окна, поскольку средство обладает токсичным ароматом.

8. Перекись водорода

Из перекиси получится раствор для стирки

Приготовьте раствор из 1 л прохладной воды и 1 ст.л. перекиси водорода. Застирайте одежду в полученной жидкости. Если испачкана мебель, смочите ватный диск и протрите им пятна.

9. Нашатырь

Нашатырь хорошо справляется с очищением светлых изделий

Лучший вариант для выведения пятен на светлой одежде или мебели. Смешайте 250 мл воды с 1 ст.л. нашатырного спирта. Смочите в растворе ватный диск и промакивающими движениями пройдитесь по загрязнению. Йод начнет разлагаться под влиянием спирта и впитываться в вату. В конце постирайте изделие или очистите участок водой.

10. Жидкость для мытья посуды

Гель для мытья посуды хорошо расщепляет различные вещества

Подойдет любой гель. Нанесите средство на испачканный участок и выдержите 3-4 часа. Спустя отведенное время налейте на гель немного воды и подождите еще 30 минут. Когда моющая жидкость расщепит йод, застирайте вещь вручную с хозяйственным мылом и бросьте в машинку.

11. Воздействие высокой температуры

Избегайте хаотичных движений при глажке, чтобы не растянуть пятно

Данный метод актуален для деликатных тканей и материалов органического происхождения. Подложите под загрязненное место белую хлопчатобумажную материю и в течение 15 минут гладьте пятно. Двигайте утюг вперед-назад, но не хаотично и не в разные стороны, чтобы не растянуть йод. Далее постирайте вещь в машинке с пятновыводителем.

12. Фотореактив

При работе с токсичным веществом надевайте перчатки

Фотореактив (он же - гипосульфит натрия) борется даже со сложными загрязнениями. Нанесите вещество на испачканный участок, немного подождите и смойте остатки водой из-под крана. Средство эффективное, но токсичное, поэтому обязательно надевайте резиновые перчатки.

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