Затерянный арктический остров, о котором мало кому известно

Сиверсия - миниатюрный островок в Карском море / Фото: yandex.ru

Таймырская роза относится к семейству розовых / Фото: byrranga.ru

Условия жизни на острове более чем жесткие / Фото: plantarium.ru

На самой высокой точке острова установлен геодезический знак / Фото: wikimapia.org

В низине местность болотистая, однако это не мешает растениям чувствовать себя комфортно / Фото: finvalcenter.net

В условиях низких температур на острове растут лишайники, мхи, ситники / Фото: finvalcenter.net