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Затерянный арктический остров, о котором мало кому известно


Затерянный арктический остров, о котором мало кому известно


В Карском море в Таймырском заливе на расстоянии 3-х километров от полуострова Таймыр расположен маленький остров с несколько странным, но очень красивым названием – «Сиверсия». Об этой земле известно совсем немного.

Сиверсия - миниатюрный островок в Карском море / Фото: yandex.ru

Сиверсия - миниатюрный островок в Карском море / Фото: yandex.ru

 

Островок совсем миниатюрный. Его длина составляет полтора километра, а ширина – до километра. Таких островков здесь немало. Этот был открыт, а затем нанесен на карту в 1901 г. Э. Толлем. В этой местности он проплывал на судне «Заря». Толль был неисправимым романтиком, поэтому и назвал островок так, как назывался в Дерптском университете его студенческий кружок.
Таймырская роза относится к семейству розовых / Фото: byrranga.ru

Таймырская роза относится к семейству розовых / Фото: byrranga.ru

 

Вообще, Сиверсия – это род растений (многолетних), относящихся к семейству розовых. Растут они в условиях Крайнего Севера или в горах. Наиболее известным из них является Таймырская роза или Новосиверсия ледяная, которую в народе называют еще Ледяной розой.


Условия жизни на острове более чем жесткие / Фото: plantarium.ru

Условия жизни на острове более чем жесткие / Фото: plantarium.ru

 
На самой высокой точке острова установлен геодезический знак / Фото: wikimapia.org

На самой высокой точке острова установлен геодезический знак / Фото: wikimapia.org

 

Сам островок выглядит точно так же, как и все остальные небольшие острова, расположенные здесь. Условия жизни здесь очень жесткие. Растительность на острове относится к типу арктическая тундра. Но чем выше поднимаешься, тем больше она похожа на арктическую пустыню, на которой есть каменистые места. На наиболее высокой точке (девятнадцать метров) стоит геодезический знак.
В низине местность болотистая, однако это не мешает растениям чувствовать себя комфортно / Фото: finvalcenter.net

В низине местность болотистая, однако это не мешает растениям чувствовать себя комфортно / Фото: finvalcenter.net

 
В условиях низких температур на острове растут лишайники, мхи, ситники / Фото: finvalcenter.net

В условиях низких температур на острове растут лишайники, мхи, ситники / Фото: finvalcenter.net

 

В низине местность болотистая, очень сильно засоленная, что не удивительно, ведь везде море. Однако растения здесь чувствуют себя более чем комфортно. А самое интересное, что на этом острове не растет Ледяная роза. Для этого красивого цветка здесь очень холодный климат. Из растительности здесь можно увидеть лишь лишайники, мхи, ситники. Ни дров, ни пресной воды на Сиверсии нет.

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Затерянный арктический остров, о котором мало кому известно

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Затерянный арктический остров, о котором мало кому известноПодписаться на мой Instagram
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