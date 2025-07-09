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Как бороться с колорадским жуком органическими средствами

Опрыскивание картофеля ядами для борьбы с колорадским жуком чревато накоплением в клубнях отравляющих веществ. Собранный в результате урожай становится опасным для здоровья. Для минимизации использования химии можно периодически делать обработку грядок самодельным органическим средством.



Пропорции приготовления:

горчичный порошок – 100 гр.

;

столовый уксус 9% – 10 мл.;

вода 10-12 л.



Процесс приготовления средства

В ведро с водой засыпается горчичный порошок и заливается уксус.




Далее все перемешивается и переливается в опрыскиватель через сложенную в несколько раз марлю или плотную ткань.



Важно чтобы частицы горчицы не попали в опрыскиватель, так как они забьют узкие каналы распылителя.
Далее картофель опрыскивается, как и обычной отравой. Желательно делать такую обработку сразу же после всходов, чтобы ботва обработанная этим средством была неприятной для жука и он вообще на нее не садился и не откладывал яйца.


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Колорадский жук
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