Как бороться с колорадским жуком органическими средствами

Опрыскивание картофеля ядами для борьбы с колорадским жуком чревато накоплением в клубнях отравляющих веществ. Собранный в результате урожай становится опасным для здоровья. Для минимизации использования химии можно периодически делать обработку грядок самодельным органическим средством.







Пропорции приготовления:



горчичный порошок – 100 гр.

столовый уксус 9% – 10 мл.;вода 10-12 л.В ведро с водой засыпается горчичный порошок и заливается уксус.Далее все перемешивается и переливается в опрыскиватель через сложенную в несколько раз марлю или плотную ткань.Важно чтобы частицы горчицы не попали в опрыскиватель, так как они забьют узкие каналы распылителя.Далее картофель опрыскивается, как и обычной отравой. Желательно делать такую обработку сразу же после всходов, чтобы ботва обработанная этим средством была неприятной для жука и он вообще на нее не садился и не откладывал яйца.