Невоспетые символы советского дизайна

О происхождении и дизайне стакана циркулирует множество историй, Майкл Идов предполагает, что эти истории являются частью его ауры:Я действительно наслаждаюсь тем, что создание стакана окутано столькими легендами. Это подчеркивает тот факт, что даже сами Советы, пожалуй, признали его самым прекрасным материальным выражением своей культуры: супрематическая форма (его дизайн может быть легко преобразован в дизайн здания – как, скажем, у Константина Мельникова), спроектированная для того чтобы содержать в нём всё что угодно, но специально предназначенная для водки.В идеале, он должен был быть изобретен самим Лениным. Глядя на кружку немецкого пива. Видите, стакан – это самопародия в самом буквальном смысле слова - прикладываясь к нему, мы автоматически насмехаемся над ним: конечно, это то, в чем русские достигли совершенства.Я тоже люблю стакан, но, хотя его по-прежнему производят в Гусь-Хрустальном, упрощенная версия была подхвачена IKEA, конечно же, во имя в доброжелательного фашизма массового дизайна. В этом, кажется, есть своя неоспоримая логика.АГИТПРОПAgitPropsСоветское время в России - это был период экономического застоя, политического угнетения - и действительно великолепных пылесосов. Посмотрите на дизайн вещей, характерных для тех лет космической эры, вещей представленных в новой книге «Сделано в России...»