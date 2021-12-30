Йо-йо – одна из самых старых игрушек в мире

Пожалуй, каждый хотя бы раз брал в руки этот немного странный предмет на верёвочки и пробовал вращать его, выбрасывая из руки, а потом возвращая обратно. А какие «кренделя» выделывают с этой игрушкой профессионалы! И при этом мало кто знает, что эта игрушка является одной из самой старой в мире. Появилась эта игрушка в глубокой древности и уже в наше время была модернизирована.







Происхождение йо-йо до сих пор является источником дискуссий, но первое историческое упоминание о нем встречается в Греции в 500 году до нашей эры. Некоторые историки считают, что йо-йо, вероятно, возник в Китае, где существовала игрушка практически такой же конструкции, которая называлась диаболо.







Мальчик играет с терракотовой йо-йо. Изображение на античном киликсе, примерно 440 г. до н.э.



На протяжении всей истории многие страны утверждали, что именно они являются изобретателем йо-йо, но не предоставляли убедительных документальных свидетельств. Кроме того, некоторые ученые предполагают, что игрушка была адаптирована с раннего типа оружия, которое, возможно, первоначально использовалось для охоты на животных.







Игрушка диаболо.



Существует популярная история о том, что йо-йо является многовековым оружием родом из Филиппин.

Исторические данные свидетельствуют о том, что охотники XVI века на Филиппинах прятались на деревьях с йо-йо, ожидая жертву, которая пройдет под деревом. Эти йо-йо были очень тяжелыми и были сделаны из камней, связанных вместе длинным шнуром. Сегодня, йо-йо является очень популярной игрушкой на Филиппинах , но нет никаких документальных доказательств того, что она когда-либо использовалась в качестве оружия.Йо-йо в том виде, каким его знают сегодня, был изобретен в 1928 году Педро Флоресом, который открыл Yo-Yo Manufacturing Company в Санта-Барбаре, штат Калифорния. Через год, потенциалом этой игрушки заинтересовался Дональд Ф. Дункан , который выкупил у Флореса Yo-Yo Corporation.В качестве товарного знака, название «йо-йо» было впервые зарегистрировано в 1932 г. В 1946 году Duncan Toys Company открыла завод по производству йо-йо в Висконсине.Женщина с йо-йо, Северная Индия (1770)Поскольку игрушка стала очень популярной, в ее конструкцию было внесено целый ряд инноваций в 1970 х и 1980-х годах. В 1978 году Том Кун запатентовал йо-йо «No Jive 3-in-1», первый в мире йо-йо с изменяемым расстоянием между половинками. Кун также выпустил самый большой в мире йо-йо, благодаря которому в 1981 году попал в Книгу рекордов Гиннесса.Дама играет с йо-йо в Берлине в 1960-х годахЕсть много различных форм йо-йо. Двумя наиболее известными являются современная «традиционная» форма и форма бабочки.Йо-йо сегодня.Иллюстрация 1791 года, на которой изображена женщина, играющая с «английским Бандалором» (йо-йо).12 апреля 1985 года йо-йо впервые появилось в космосе. В качестве эксперимента « Игрушки в космосе» астронавт Дэвид Григгс взял эту игрушку на орбиту и играл с ней в условиях невесомости.Йо-йо в космосе . А вот как играют с йо-йо на земле в наши дни. Просто расслабьтесь и получите удовольствие.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)