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Ужас на крыльях: трансильванские птерозавры оказались вампирами

Исследователи из Великобритании обнаружили окаменелости, анализ которых поверг научное сообщество в шок. Найденные останки (причем раскопки велись в Трансильвании) принадлежали гигантским птерозаврам, которые, судя по всему, пили кровь у своих жертв. Откуда человек взял сказку о вампирах? Так вот вам реальные предки кровопийц.

Ужас на крыльях: трансильванские птерозавры оказались вампирами

Гигантские убийцы


Обнаруженные останки принадлежали подвиду аждархид, Hatzegopteryx thambema. Размах их крыльев достигал 10 метров — вы только представьте себе такого гиганта в полете. Эти хищные кровопийцы доминировали на ряде крупных островов, которые существовали на территории современной Румынии.

Ужас на крыльях: трансильванские птерозавры оказались вампирами

Остров смерти


Примерно сто миллионов лет назад крупнейшим островом Трансильвании был Хатеж. На территории в 80 тысяч квадратных километров практически не водились крупные хищники — они просто не могли преодолеть водную преграду. А вот для птерозавров вида Hatzegopteryx thambema Хатеж стал настоящим заповедником смерти и они с легкостью захватили власть над всей территорией.

Ужас на крыльях: трансильванские птерозавры оказались вампирами

Мощное строение


Авторы исследования провели тщательный анализ обнаруженных останков и выяснили, что подвид Hatzegopteryx thambema, обретавшийся на Хатеже, существенно отличался от своих более мирных родственников. Огромный 8 позвонок (28 сантиметров) означал, что у птерозавров была короткая и очень мощная шея: хищник догонял добычу, прижимал ее к земле и впивался клювом в яремную вену.

Ужас на крыльях: трансильванские птерозавры оказались вампирами

Как они летали


Кроме того, исследователей удивила сама способность гигантских аждархид к полету. В наше время не существует ни одного создания весом под три центнера, способного хотя бы высоко подпрыгнуть — о полете речи вообще не идет. Компьютерное моделирование также показало, что характеристики найденных в Трансильвании кровососов не подходят для полета — слишком огромные челюсти, слишком большой вес. Но факт остается фактом: аждархиды добрались до изолированного от материка клочка суши и летали здесь, наплевав на какую-то там аэродинамику.

Ужас на крыльях: трансильванские птерозавры оказались вампирами

Охота на охотника


Вампиры Трансильвании были столь сильны, что без особого труда охотились не только на велоцирапторов, но и на тиранозавров. Крупным хищникам оказалось нечего противопоставить стайной охоте и мощным челюстям вампиров. Остается только гадать, отчего этот доминирующий (и что уж там, откровенно пугающий вид) вымер вообще, а не захватил половину планеты под свои личные охотничьи угодья.

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