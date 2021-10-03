7 странных самолетов со всего мира, которые не мудрено принять за НЛО

1. М2-F1

Странно, но оно летает. |Фото: blogspot.com.

2. Stipa-Caproni

Выглядит, как что-то с другой планеты. |Фото: soulblog.ru.

3. Vought V-173

Первый самолет с вертикальным взлетом. |Фото: mansden.ru.

4. XF-85 Goblin

Сторожевой пес для бомбардировщика. |Фото: livejournal.com.

5. Aero Spacelines Super Guppy

Летает до сих пор. |Фото: vistapointe.net.

6. К-7

Проект решили закрыть по ряду причин. |Фото: mirtesen.ru.

7. Inflatoplane

Резиновый самолет. |Фото: popmech.ru.

И это не шутка. ¦Фото: popmech.ru.